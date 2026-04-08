Nahát: a német köztévé a kárpátaljai magyarokról és az ukrajnai kényszersorozásról forgatott

A legutóbbi, 2001-es ukrán népszámlálás még mintegy 150 ezer magyart mutatott ki Kárpátalján, ami a régió lakosságának 12 százalékát jelentette. Ma már csupán körülbelül 80 ezer főre becsülik a számukat. Egy helyi történész szerint elképzelhető, hogy a közösség idővel csak „folklorisztikai látványossággá” válik. A Deutsche Welle riportja kitér a politikai feszültségekre is. Az ukrán–magyar viszony alakulása érzékenyen érinti a helyi magyarokat.

Egy helyi megszólaló szerint sokan elismerik Magyarország támogatását, ugyanakkor attól tartanak, hogy a két ország közötti feszültségek miatt a helyben élő magyarokra is neheztelhetnek.

A faluban sokan nem szívesen beszélnek a helyzetről. Többen attól tartanak, hogy a nyilatkozataikat kiforgatják, vagy politikai célokra használják fel. Ez a bizalmatlanság jól mutatja a térségben uralkodó feszültséget. Nagy Ferenc, a Nagydobronyi Kistérség polgármestere ugyanakkor vállalta a megszólalást. Irodájában ukrán és magyar zászló is található, a falakat pedig az ukrán hadseregtől és intézményektől kapott köszönőlevelek díszítik. A polgármester nem kívánt állást foglalni a magyar belpolitikával kapcsolatban, de hangsúlyozta, hogy az Ukrajnát „maffiaállamként” leíró kijelentéseket sértőnek tartja.

Nem vagyok bűnöző. Nem ismerek bűnözőket sem

– mondta. Hozzátette, hogy a magyar kisebbség nem tapasztal diszkriminációt, ugyanakkor fontosnak tartaná, hogy az ukrán nyelvoktatást jobban a nem ukrán anyanyelvű gyermekek igényeihez igazítsák. A politikai kép sem egységes a térségben. Két magyar párt működik Kárpátalján: az egyik európai orientációjú és párbeszédre törekszik az ukrán vezetéssel, a másik nemzeti-konzervatív irányultságú és szorosabb kapcsolatot ápol a magyar kormánnyal. A lakosság körében egyaránt találni a magyar kormányt támogató és kritikus hangokat, de a legtöbben kerülik a politikai vitákat. Egy dologban viszont szinte mindenki egyetért: