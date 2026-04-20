Karnyújtásnyira a pokol: az Egyesült Államok „minden erőművet és hidat” megsemmisíthet Iránban

Washington korábban korlátozásokat vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan kifutó hajóforgalomra; a CENTCOM szerint eddig legalább 25 kereskedelmi hajót fordítottak vissza.

Irán a történteket „fegyveres tengeri kalózkodásnak” minősítette. A Khatam al-Anbija, az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága a Press TV beszámolója szerint közölte: az ország „hamarosan válaszolni fog” az amerikai akcióra.

Az incidens tovább rontotta a diplomáciai kilátásokat. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA jelentése szerint

Teherán elutasítja az újabb tárgyalási fordulót, arra hivatkozva, hogy Washington „túlzó követeléseket”, „irreális elvárásokat” támaszt,

folyamatosan változtatja álláspontját, miközben fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az iráni vezetés ezt a fegyverszünet megsértésének tekinti.