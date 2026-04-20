04. 20.
hétfő
kikötő teherán egyesült államok hajó haditengerészet donald trump

Karnyújtásnyira a pokol: az Egyesült Államok „minden erőművet és hidat” megsemmisíthet Iránban

2026. április 20. 06:32

Az amerikai haditengerészet megszállt egy iráni teherszállító hajót is.

2026. április 20. 06:32
null

Az Egyesült Államok haditengerészete megszállt egy iráni zászló alatt közlekedő teherszállító hajót az Ománi-öbölben, az akció miatt 

Teherán válaszlépéseket helyezett kilátásba, és elutasította az újabb tárgyalási fordulót Washingtonnal.

Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon tett közlése szerint a TOUSKA nevű, mintegy 274 méter hosszú teherhajó figyelmen kívül hagyta az amerikai haditengerészet figyelmeztetéseit. Az USS Spruance romboló ezt követően a gépházra leadott lövésekkel mozgásképtelenné tette a hajót, amely jelenleg amerikai ellenőrzés alatt áll. Trump közlése szerint a TOUSKA amerikai szankciós listán szerepel feltételezett illegális tevékenységek miatt.

Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) szerint a hajó az iráni Bandar-Abbász kikötője felé tartott, és 

a személyzet több mint hat órán át nem tett eleget a felszólításoknak.

Washington korábban korlátozásokat vezetett be az iráni kikötőkbe tartó és onnan kifutó hajóforgalomra; a CENTCOM szerint eddig legalább 25 kereskedelmi hajót fordítottak vissza.

Irán a történteket „fegyveres tengeri kalózkodásnak” minősítette. A Khatam al-Anbija, az iráni fegyveres erők egyik legfelsőbb műveleti parancsnoksága a Press TV beszámolója szerint közölte: az ország „hamarosan válaszolni fog” az amerikai akcióra.

Az incidens tovább rontotta a diplomáciai kilátásokat. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA jelentése szerint 

Teherán elutasítja az újabb tárgyalási fordulót, arra hivatkozva, hogy Washington „túlzó követeléseket”, „irreális elvárásokat” támaszt, 

folyamatosan változtatja álláspontját, miközben fenntartja az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Az iráni vezetés ezt a fegyverszünet megsértésének tekinti.

Maszúd Pezeskján iráni elnök – aki telefonon egyeztetett Sehbahz Saríf pakisztáni miniszterelnökkel – kijelentette: az amerikai lépések „provokatív és jogellenes” cselekmények, amelyek aláássák a bizalmat. Hozzátette, Irán kész megvédeni magát az Egyesült Államokkal és Izraellel szemben.

Trump ugyanakkor közölte, hogy amerikai küldöttség – várhatóan J.D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner részvételével – hétfőn Iszlámábádba utazik tárgyalásokra, noha iráni részről ennek részvételét nem erősítették meg.

Az amerikai elnök egyúttal kilátásba helyezte:

 amennyiben Teherán nem fogadja el Washington ajánlatát, az Egyesült Államok „minden erőművet és hidat” megsemmisíthet Iránban. 

Nemzetközi jogi szakértők szerint a polgári infrastruktúra elleni támadások háborús bűncselekménynek minősülhetnek.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Aszgar Besarati

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Polly_neni
2026. április 20. 07:13
Szánalmas az amerikaiak vergődése ott az öbölben. Szájkarate
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. április 20. 07:09
biztos vagyok benne, hogy a választási vereséghez a DT. barátsága is vezetett, de sajnos amikor leírtam a saját oldalunk is támadott pedig látszik, hogy ha valaki, trump egy őrült diktátor
Obsitos Technikus
2026. április 20. 07:02
Ehhez képest a térségben alig van amerikai légi jelenlét..
egyszeri
2026. április 20. 06:59
Ha az oroszok is azzal kezdték volna, most már nem lenne háború, de lehet, hogy Ukrajna se. Viszont Európa ereje megmaradt volna a 2022-es szinten. Így meg beledobálta a fekete lyukba, fegyvereit, pénzét és nem utolsó sorban méltóságát, szavahihetőségét, erkölcsét, jövőjét!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!