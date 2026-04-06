JD Vance útja a Fehér Házba – portré a hazánkba látogató alelnökről

Vance az összesített adatok alapján jelenleg közel 30 ponttal vezeti a mezőnyt Donald Trump Jr és Marco Rubio előtt. Ez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy 2024-ben ellentmondásos döntés volt Vance jelölése az alelnöki pozícióra. JD Vance akkori legnagyobb bajnoka Donald Trump Jr. az elnök legidősebb fia volt. Vance-t nem kedvelték a hagyományos republikánus donorok, mert poltikai előélet hiányában kiszámíthatatlnannak találták, és sokan gyanúsnak tartották poltikai pálfordulását. Az elnök 2016-ban még elfogadta a republilánusok tanácsát, és a megbízható, de kissé szürke Mike Pence-et jelölte az alelnöki posztra, de másodszor már nem hallgatott a republikánus vezetésre. Trump döntésében nagy szerepet játszott az is, hogy egy olyan embert akart a maga utáni második embernek, aki folytathatja az ő általa hirdetett MAGA (Make America Great Again) programot. Ez különösen fontossá vált azután, hogy Trump túlélt egy merényletkísérletet 2024 júliusában.

Mikor Donald Trump bejelentette Vance jelölését, az alelnök majd belefulladt a negatív médiába, amely mind a két irányból érte.

A demokraták próbálták a „furcsa” jelzőt ráragasztani, mert így akarták ellensúlyozni Kamala Harrisről készült mémeket, amelyek nevetésére és üres mondataira koncentráltak. Az áttörés az alelnöki vita volt, ahol Vance jól teljesített és sokkal megvédte Trump minden pozícióját. Ekkor nyerte meg az addig szkeptikus szavazókat. A szkepticizmus abból fakadt, hogy nem ismerték.

Mikor Vance 2022-ben elindult Ohio szenátori székéért még nem volt közismert a republikánus szavazók körében. Az amerikai közéletbe 2016-ban robbant be önéletrajzi könyvével, amely bemutatta, hogyan nőtt fel egy drogfüggő anyával és egy szigorú nagymamával, és nehéz helyzete ellenére, miként vált sikeressé. Centrista nézetei miatt a liberális média felkapta: könyvéből hollywoodi adaptáció készült és minden nagy csatorna vele akart interjúzni. Az ekkor mindössze 32 éves Vance láthatóan élvezte a figyelmet és a sikert, ami azonban abban a pillanatban elapadt, hogy Trumpot megválasztották. A róla készült film hirtelen ellentmondásos lett. Hiába tartozott a „Never Trump” csoportba hirtelen rá is bűnösként tekintettek.