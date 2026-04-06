JD Vance útja a Fehér Házba – portré a hazánkba látogató alelnökről

Donald Trump bejelentette, hogy végrehajtották az amerikai történelem egyik legmerészebb mentőakcióját Iránban
Sikeres kimentést indított a hadsereg egy ezredes érdekében.
Az alelnöknek van a legnagyobb esélye arra, hogy elnyerje a 2028-as republikánus elnökjelöltséget.
A kétciklusos elnököknél gyakran előfordul, hogy az alelnökükben is felébred az elnöki ambíció. Ronald Reagan alelnöke George H.W. Bush követte egykori főnökét a Fehér Házban, Bill Clinton alelnöke Al Gore pedig egy hajszál híján megnyerte a 2000-es választást. Legfrissebb példa Joe Biden, aki szintén egy népszerű elnök farvizén úszott be a Fehér Házba. Nem véletlen, hogy hasonló narratíva formálódik JD Vance, Trump második alelnöke körül is. Vance fiatal, jó retorikai képességekkel rendelkezik, és népszerű Trump szavazói körében. Azonban az elnöki kabinet egy másik rendkívül népszerű tagja lehet a legnagyobb riválisa.
Még két év van hátra a 2028-as előválasztásig, azonban már elkezdődtek a találgatások, hogy ki lehet a republikánusok következő elnökjelöltje. A korai időpont miatt még senki nem jelentette be indulási szándékát, de már van két-három név, akiket potenciális jelölteknek tekintenek.
Minden közvéleménykutatást magasan vezet JD Vance alelnök.
Vance az összesített adatok alapján jelenleg közel 30 ponttal vezeti a mezőnyt Donald Trump Jr és Marco Rubio előtt. Ez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy 2024-ben ellentmondásos döntés volt Vance jelölése az alelnöki pozícióra. JD Vance akkori legnagyobb bajnoka Donald Trump Jr. az elnök legidősebb fia volt. Vance-t nem kedvelték a hagyományos republikánus donorok, mert poltikai előélet hiányában kiszámíthatatlnannak találták, és sokan gyanúsnak tartották poltikai pálfordulását. Az elnök 2016-ban még elfogadta a republilánusok tanácsát, és a megbízható, de kissé szürke Mike Pence-et jelölte az alelnöki posztra, de másodszor már nem hallgatott a republikánus vezetésre. Trump döntésében nagy szerepet játszott az is, hogy egy olyan embert akart a maga utáni második embernek, aki folytathatja az ő általa hirdetett MAGA (Make America Great Again) programot. Ez különösen fontossá vált azután, hogy Trump túlélt egy merényletkísérletet 2024 júliusában.
Mikor Donald Trump bejelentette Vance jelölését, az alelnök majd belefulladt a negatív médiába, amely mind a két irányból érte.
A demokraták próbálták a „furcsa” jelzőt ráragasztani, mert így akarták ellensúlyozni Kamala Harrisről készült mémeket, amelyek nevetésére és üres mondataira koncentráltak. Az áttörés az alelnöki vita volt, ahol Vance jól teljesített és sokkal megvédte Trump minden pozícióját. Ekkor nyerte meg az addig szkeptikus szavazókat. A szkepticizmus abból fakadt, hogy nem ismerték.
Mikor Vance 2022-ben elindult Ohio szenátori székéért még nem volt közismert a republikánus szavazók körében. Az amerikai közéletbe 2016-ban robbant be önéletrajzi könyvével, amely bemutatta, hogyan nőtt fel egy drogfüggő anyával és egy szigorú nagymamával, és nehéz helyzete ellenére, miként vált sikeressé. Centrista nézetei miatt a liberális média felkapta: könyvéből hollywoodi adaptáció készült és minden nagy csatorna vele akart interjúzni. Az ekkor mindössze 32 éves Vance láthatóan élvezte a figyelmet és a sikert, ami azonban abban a pillanatban elapadt, hogy Trumpot megválasztották. A róla készült film hirtelen ellentmondásos lett. Hiába tartozott a „Never Trump” csoportba hirtelen rá is bűnösként tekintettek.
Ezt követően történt az ideológiai fordulata, és mire tapogatózni kezdtek körülötte az amerikai politika „gurujai”, már egyértelműen a trumpista táborhoz tartozott.
Azonban ez a pálfordulás – hiába történt korán – az egyik ok, amiért sokan a mai napig kétségbe vonják politikai őszinteségét. Trump megbocsájtónak bizonyult, és akik támogatják, azok is könnyen megbocsájották rövid románcát a liberális médiával.
Vance népszerűsége megsoksorozódott az alelnöksége elején: gyermekeinek gyakori jelenléte különösen segítette az imázsát a konzervatív keresztény bázis körében. Müncheni beszéde és szerepe Zelenszkij és Trump ma már hírhedtté vált találkozóján az Ovális Irodában pedig tovább növelte népszerűségét az izoláció-párti republikánusok körében, akik nem támogatják a katonai beavatkozásokat.
Az iráni háború kapcsán kiállt az elnök álláspontja mellett, de láthatóan erősen belpoltikai irányba próbálja magát pozícionálni.
Április elején ugyanis Trump kijelölte őt „csalás elleni biztosnak”, amely szerepben az a feladata, hogy ellenőrizze, hogy a különböző jólélti intézkedésekre költött források hová kerülnek.
A „csalás elleni cár” szerepet többek között Minnesota államban fellelt csalások ihlették, ahol kiderül: szomáliai bevándorlók szövetségi támogatások segítségével létrehozott projekteken keresztül (például óvodák) mosták a pénzt.
Érdekes fejlemény egy potenciális kampánnyal kapcsolatban, hogy Vance-nek a nyáron könyve fog megjelenni a katolicizmusba való betéréséről, ami szintén teszt lesz, hiszen a republikánus szavazók jelentős többsége protestáns. A vallásnak jelentős szerepe van az amerikai választásokon, különösen a republikánus oldalon, és a könyv valószínűleg már előre el szeretné simítani az elnök felekezeti hovatartozásával kapcsolatos esetleges aggályokat.
JD Vance esetleges indulásának a legnagyobb bajnoka Charlie Kirk szervezete a TPUSA. Kirk meggyilkolását követően felesége vette át a konzervatív szervezet vezetését, és az egyetemeken és gimnáziumokban aktív csoport már letette a voksát Vance mellett és bejelentették, hogy támogatni fogják, ha elindul a jelöltségért.
Vance egy évvel ezelőtt még a jelenleginél is jobban vezette a potenciális elnökjelölti versenyt, azonban nem segíti az ügyét az a MAGA belháború, amit Tucker Carlson egykor népszerű Fox News műsorvezető vezetésével robbantottak ki Trump ellen, azt állítva, hogy az „iráni háborúval elárulta saját proramját.” Az alelnök nem akar senkit sem elidegeníteni, azonban ez egyik oldalnak sem tetszik. Az iráni háború kimenetelétől függetlenül Vance-nek nem lesz könnyű lavíroznia ebben az ügyben, mivel mindkét oldalon vannak szövetségesei. Ilyen szempontból jobb helyzetben van Marco Rubio külügyminiszter, aki határozottabb álláspontokat képvisel a kérdésben, és aki Vance legnagyobb kihívója lehetne.
Rubio korábban egyértelművé tette, hogy amennyiben Vance elindul a választáson, ő beáll mögé. A republikánus donorok, akiknek jelentős szerepe van abban ki lesz a jelölt, azonban egyre inkább a külügyminiszter felé húznak.
Azt is figyelembe kell venni, hogy Vance meglehetősen fiatal: idén lesz negyvenkét éves, így könnyen lehet, hogy még eltolja az indulást. Ha ez történne, akkor Marco Rubio lépne elő, mint fő esélyes.
Trump annyira egyedi képződménye az amerikai politikának, hogy nem lesz könnyű egyetlen republikánus jelöltnek sem követnie.
Vance Trump alelnökeként abban a bonyolult pozícióban van, amiben Kamala Harris is volt: egyszerre kell folytatásnak és újnak lenni. Harrisnek ez nem sikerült.
Donald Trump eddigi pályája alapján nem fog kimaradni az örökségéért folytatott harcból. Vance közelsége, nézetei, de személyisége miatt is a legközelebb van az ideális Trump utódhoz. Trump fiának a neve ugyan fel-fel merül, de a poltikai elemzők szerint az indulására nem sok esély van. Tehát jelenleg JD Vance-nek áll a zászló, azonban a republikánus jelöltek sem fogják idő előtt feladni a versenyt.
Nyitókép: Elijah Nouvelage / AFP
