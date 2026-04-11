Vállalják a súlyos következményeket – így lehet megkerülni Iránban a mindennapokat ellehetetlenítő blokádot

Az iráni helyzet súlyosbodásával a kommunikáció korlátozása is a mindennapok részévé vált. Ahogyan várható volt, az iráni internetcenzúra alapvetően határozza meg az információhoz való hozzáférést, mutatjuk, hogyan kezelik a súlyos krízishelyzetet.
Mára nyilvánvalóvá vált, hogy Iránban az állami ellenőrzés az online térre is kiterjed, különösen válsághelyzetekben, ily módon a háború és az internetblokád Iránban együtt jár azzal, hogy a hatóságok korlátozzák vagy teljesen megszakítják a lakosság internet-hozzáférését. Egyes források szerint az iráni internet gyakran lelassul, egyes szolgáltatások pedig teljesen elérhetetlenné válnak – ilyen az iráni internetcenzúra.
A blokkolás természetesen kiterjed a közösségi média platformokra és számos népszerű alkalmazásra is, így például a WhatsApp Iránban eléggé „döcögős”, ahogyan a Telegram, vagy más appok használata is korlátozott lehet. Az internetleállás és az információs blokád célja, hogy az állam ellenőrzés alatt tartsa az információáramlást és a kommunikációt.
Az említetteken túl a nemzetközi hívás lehetőségei is beszűkülhetnek, ez pedig különösen nehézzé teszi a családtagok közti kapcsolattartást, ily módon a digitális elszigeteltség Irán egyik legnehezebb leküzdhető szegmensévé vált.
Az iráni internetcenzúra ellenére sok felhasználó különböző technikai megoldásokkal próbálja megkerülni a blokkolást, az iráni VPN használata például az egyik legelterjedtebb módszer, amely lehetővé teszi a tiltott oldalak és szolgáltatások elérését, ez azonban Iránban meglehetősen kockázatos, a hatóságok ugyanis folyamatosan figyelik az online tevékenységet, és a tiltott alkalmazások használata akár megfigyelésekhez, esetleg jogi következményekhez vezethetnek. Ennek ellenére sokan vállalják a kockázatot, hiszen az információhoz való hozzáférés és a kapcsolattartás számukra létfontosságú.
„A legjobb VPN Iran 2026” keresések növekvő száma is jelzi, hogy a felhasználók aktívan keresik a cenzúra megkerülésének lehetőségeit. A proxy szerverek és alternatív hálózati megoldások szintén szerepet játszanak a blokkolás kikerülésében.
Az érintett családok számára a kommunikáció fenntartása különösen nehéz az iráni háború következtében. Helyi források szerint blokkolt alkalmazások miatt sokan alternatív appokhoz, esetleg titkosított üzenetküldő szolgáltatásokhoz fordulnak.
Az online és offline megoldások kombinációja is jellemző: egyesek a határ menti hívás lehetőségeit keresik, míg mások a diaszpóra segítségével próbálnak információhoz jutni,
az iráni diaszpóra ugyanis fontos szerepet játszik abban, hogy a külföldi hírek eljussanak az országon belül élőkhöz.
A „hogyan lehet most felhívni Iránt külföldről” keresések a világhálón a lakosság és a külföldön élők körében is egyre gyakoribbak, ami jól mutatja, hogy a kommunikációs korlátozások nemcsak az országon belül, hanem nemzetközi szinten is problémát jelentenek a térségben zajló események következtében.
Az iráni kormány internet feletti ellenőrzése komoly emberi jogi vitákat vet fel, hiszen az online megfigyelés és a cenzúra nem csupán a szólásszabadságot korlátozza, hanem az információhoz való hozzáférést is, a lakosság számára pedig kulcsfontosságú lenne a hiteles információ – az információs blokád azonban jelentősen megnehezíti ezt.
Az iráni internetcenzúra tehát nem pusztán technológiai kérdés, hanem a társadalmi működés alapvető elemeit érinti. A kommunikáció korlátozása, a digitális elszigeteltség és a folyamatos ellenőrzés olyan környezetet teremt, ahol az információhoz jutás és a kapcsolattartás mindennapi kihívássá válik.
A jelenség mindezzel együtt túlmutat a technológián. Iránban ma már nem pusztán arról van szó, hogy elérhető-e az internet, hanem arról, hogy ki fér hozzá az információhoz, és milyen feltételek mellett. A korlátozásokkal párhuzamosan kialakult egyfajta „digitális alkalmazkodás”: a felhasználók gyorsan váltanak
ha egy csatorna megszűnik. Ez a folyamatos kényszerű improvizáció ugyanakkor bizonytalanságot is szül. Egy-egy kapcsolat megszakadása, egy nem működő hívás vagy egy eltűnő üzenet nemcsak technikai hiba, hanem sokszor egzisztenciális kérdés – különösen azok számára, akiknek családtagjai külföldön élnek.
Fotó: AFP/Atta Kenare