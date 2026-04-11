Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
04. 11.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 11.
szombat
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
iráni háború kommunikáció internet

Vállalják a súlyos következményeket – így lehet megkerülni Iránban a mindennapokat ellehetetlenítő blokádot

2026. április 11. 22:24

Az iráni helyzet súlyosbodásával a kommunikáció korlátozása is a mindennapok részévé vált. Ahogyan várható volt, az iráni internetcenzúra alapvetően határozza meg az információhoz való hozzáférést, mutatjuk, hogyan kezelik a súlyos krízishelyzetet.

Juhász Tamás

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy Iránban az állami ellenőrzés az online térre is kiterjed, különösen válsághelyzetekben, ily módon a háború és az internetblokád Iránban együtt jár azzal, hogy a hatóságok korlátozzák vagy teljesen megszakítják a lakosság internet-hozzáférését. Egyes források szerint az iráni internet gyakran lelassul, egyes szolgáltatások pedig teljesen elérhetetlenné válnak – ilyen az iráni internetcenzúra.

A blokkolás természetesen kiterjed a közösségi média platformokra és számos népszerű alkalmazásra is, így például a WhatsApp Iránban eléggé „döcögős”, ahogyan a Telegram, vagy más appok használata is korlátozott lehet. Az internetleállás és az információs blokád célja, hogy az állam ellenőrzés alatt tartsa az információáramlást és a kommunikációt.

Az említetteken túl a nemzetközi hívás lehetőségei is beszűkülhetnek, ez pedig különösen nehézzé teszi a családtagok közti kapcsolattartást, ily módon a digitális elszigeteltség Irán egyik legnehezebb leküzdhető szegmensévé vált.

Iráni internetcenzúra: kiskapuk a rendszerben

Az iráni internetcenzúra ellenére sok felhasználó különböző technikai megoldásokkal próbálja megkerülni a blokkolást, az iráni VPN használata például az egyik legelterjedtebb módszer, amely lehetővé teszi a tiltott oldalak és szolgáltatások elérését, ez azonban Iránban meglehetősen kockázatos, a hatóságok ugyanis folyamatosan figyelik az online tevékenységet, és a tiltott alkalmazások használata akár megfigyelésekhez, esetleg jogi következményekhez vezethetnek. Ennek ellenére sokan vállalják a kockázatot, hiszen az információhoz való hozzáférés és a kapcsolattartás számukra létfontosságú.

A helyzet súlyosbodásával a kommunikáció korlátozása is a mindennapok részévé vált az iráni internetcenzúra idején
Fotó: AFP/Abedin Taherkenareh

„A legjobb VPN Iran 2026” keresések növekvő száma is jelzi, hogy a felhasználók aktívan keresik a cenzúra megkerülésének lehetőségeit. A proxy szerverek és alternatív hálózati megoldások szintén szerepet játszanak a blokkolás kikerülésében.

Kapcsolattartás a blokkolt alkalmazások mellett

Az érintett családok számára a kommunikáció fenntartása különösen nehéz az iráni háború következtében. Helyi források szerint blokkolt alkalmazások miatt sokan alternatív appokhoz, esetleg titkosított üzenetküldő szolgáltatásokhoz fordulnak.

Az online és offline megoldások kombinációja is jellemző: egyesek a határ menti hívás lehetőségeit keresik, míg mások a diaszpóra segítségével próbálnak információhoz jutni,

az iráni diaszpóra ugyanis fontos szerepet játszik abban, hogy a külföldi hírek eljussanak az országon belül élőkhöz.

A „hogyan lehet most felhívni Iránt külföldről” keresések a világhálón a lakosság és a külföldön élők körében is egyre gyakoribbak, ami jól mutatja, hogy a kommunikációs korlátozások nemcsak az országon belül, hanem nemzetközi szinten is problémát jelentenek a térségben zajló események következtében.

Digitális elszigeteltség és emberi jogi kérdések

Az iráni kormány internet feletti ellenőrzése komoly emberi jogi vitákat vet fel, hiszen az online megfigyelés és a cenzúra nem csupán a szólásszabadságot korlátozza, hanem az információhoz való hozzáférést is, a lakosság számára pedig kulcsfontosságú lenne a hiteles információ – az információs blokád azonban jelentősen megnehezíti ezt.

Az iráni internetcenzúra tehát nem pusztán technológiai kérdés, hanem a társadalmi működés alapvető elemeit érinti. A kommunikáció korlátozása, a digitális elszigeteltség és a folyamatos ellenőrzés olyan környezetet teremt, ahol az információhoz jutás és a kapcsolattartás mindennapi kihívássá válik.

A jelenség mindezzel együtt túlmutat a technológián. Iránban ma már nem pusztán arról van szó, hogy elérhető-e az internet, hanem arról, hogy ki fér hozzá az információhoz, és milyen feltételek mellett. A korlátozásokkal párhuzamosan kialakult egyfajta „digitális alkalmazkodás”: a felhasználók gyorsan váltanak

  • eszközt,
  • platformot,
  • kerülőutat,

ha egy csatorna megszűnik. Ez a folyamatos kényszerű improvizáció ugyanakkor bizonytalanságot is szül. Egy-egy kapcsolat megszakadása, egy nem működő hívás vagy egy eltűnő üzenet nemcsak technikai hiba, hanem sokszor egzisztenciális kérdés – különösen azok számára, akiknek családtagjai külföldön élnek.

Fotó: AFP/Atta Kenare

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!