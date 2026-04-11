Vállalják a súlyos következményeket – így lehet megkerülni Iránban a mindennapokat ellehetetlenítő blokádot

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy Iránban az állami ellenőrzés az online térre is kiterjed, különösen válsághelyzetekben, ily módon a háború és az internetblokád Iránban együtt jár azzal, hogy a hatóságok korlátozzák vagy teljesen megszakítják a lakosság internet-hozzáférését. Egyes források szerint az iráni internet gyakran lelassul, egyes szolgáltatások pedig teljesen elérhetetlenné válnak – ilyen az iráni internetcenzúra.

A blokkolás természetesen kiterjed a közösségi média platformokra és számos népszerű alkalmazásra is, így például a WhatsApp Iránban eléggé „döcögős”, ahogyan a Telegram, vagy más appok használata is korlátozott lehet. Az internetleállás és az információs blokád célja, hogy az állam ellenőrzés alatt tartsa az információáramlást és a kommunikációt.