04. 20.
hétfő
tárgyalás irán urán Donald Trump teherán egyesült államok

Irán szerint az USA megszegte ígéretét – Trump kemény üzenetet kapott

2026. április 20. 20:02

Az iráni külügyi szóvivő szerint abbamaradhatnak a tárgyalások.

2026. április 20. 20:02
Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával – jelentette ki Eszmáil Baghái sajtótájékoztatóján.

A szóvivő szerint Washington lépései nem utalnak arra, hogy komolyan venné a diplomáciai folyamatot. Mint fogalmazott, az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta Irán „ígéretek megszegésével és nyaggatással” szembesült az Egyesült Államok részéről. Hozzátette: az amerikai fél „észszerűtlen és valószerűtlen elvárásokhoz ragaszkodik”.

Egy névtelenséget kérő iráni forrás ugyanakkor arról beszélt, hogy Irán ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután Pakisztán kezdeményezte az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását, azonban erről egyelőre nem született döntés.

Baghái kitért arra is, hogy hétfőn támadás érte az egyik iráni kereskedelmi hajót, amit Teherán a tűzszünet megsértéseként értékel.

A szóvivő hangsúlyozta: Irán a további lépésekről az ország érdekeinek figyelembevételével dönt. Leszögezte azt is, hogy a dúsított urán átadása „soha nem volt opció” a tárgyalások során, mivel Teherán számára alapvető fontosságú nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.

Szintén hétfőn Abbász Maszdzsedi közölte, hogy a jelenlegi konfliktusban az amerikai és izraeli támadások következtében az iráni halálos áldozatok száma 3375-re emelkedett.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Himiko
2026. április 20. 21:19
Az iráni kereskedelmi hajó lefoglalása még belefért a cikkbe az, hogy emiatt Irán amerikai hadihajót vett célba az már nem. Másik elmaradt hír, Jemen izraeli olajszállító tartályhajót kísérő Angol rombolót talált el többször is. (Nem Hormuzi szoros). ezek csak apró hírek
morcos
2026. április 20. 20:26
Ki kivel kötött tűzszünetet? Volt tűzszünet?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.