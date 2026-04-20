Irán szerint az USA megszegte ígéretét – Trump kemény üzenetet kapott

Az iráni külügyi szóvivő szerint abbamaradhatnak a tárgyalások.
Irán egyelőre nem számol az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások második fordulójával – jelentette ki Eszmáil Baghái sajtótájékoztatóján.
A szóvivő szerint Washington lépései nem utalnak arra, hogy komolyan venné a diplomáciai folyamatot. Mint fogalmazott, az április 8-án életbe lépett tűzszünet óta Irán „ígéretek megszegésével és nyaggatással” szembesült az Egyesült Államok részéről. Hozzátette: az amerikai fél „észszerűtlen és valószerűtlen elvárásokhoz ragaszkodik”.
Egy névtelenséget kérő iráni forrás ugyanakkor arról beszélt, hogy Irán ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután Pakisztán kezdeményezte az iráni kikötők amerikai blokádjának feloldását, azonban erről egyelőre nem született döntés.
Baghái kitért arra is, hogy hétfőn támadás érte az egyik iráni kereskedelmi hajót, amit Teherán a tűzszünet megsértéseként értékel.
A szóvivő hangsúlyozta: Irán a további lépésekről az ország érdekeinek figyelembevételével dönt. Leszögezte azt is, hogy a dúsított urán átadása „soha nem volt opció” a tárgyalások során, mivel Teherán számára alapvető fontosságú nukleáris, ipari és tudományos eredményeinek megőrzése.
Szintén hétfőn Abbász Maszdzsedi közölte, hogy a jelenlegi konfliktusban az amerikai és izraeli támadások következtében az iráni halálos áldozatok száma 3375-re emelkedett.
Nyitókép forrása: Brendan SMIALOWSKI / AFP