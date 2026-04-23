Mullák helyett tábornokok zsarnoki uralma jön Iránban

Az iráni rendszer hosszú ideig egyetlen ember, a legfelsőbb vallási vezető kezében összpontosította a hatalmat. Ali Hámenei idején minden kulcskérdés – háború, béke, diplomácia – az ő döntésén múlt. Halála azonban nemcsak személyi, hanem rendszerszintű fordulatot is hozott. A New York Times részletes beszámolója szerint fia, Modzstaba Hámenei ugyan átvette a legfelsőbb vezetői pozíciót, de szerepe messze nem hasonlítható az apjáéhoz. A fiatalabb Hámenei nem jelenik meg nyilvánosan, hangját sem hallani, és jelenleg is rejtőzködik, miután súlyosan megsérült egy amerikai–izraeli légicsapásban.

A hozzáférés szinte lehetetlen, az üzeneteket kézzel írt levelek formájában, futárok láncolatán keresztül juttatják el hozzá.

Ebben a helyzetben a döntéshozatal szükségszerűen áttevődött más szereplőkhöz. Abdolreza Davari iráni politikus ezt így írta le: