katonai vezetés Irán Hormuzi-szoros Forradalmi Gárda Ali Hámenei

Mullák helyett tábornokok zsarnoki uralma jön Iránban

2026. április 23. 18:32

Az iráni hatalmi struktúra gyökeresen átalakulni látszik a háborús események és a vezetői válság nyomán. Iránban egyre inkább a tábornokok veszik át az irányítást, miközben a vallási vezetés szerepe látványosan háttérbe szorul.

2026. április 23. 18:32
Az iráni rendszer hosszú ideig egyetlen ember, a legfelsőbb vallási vezető kezében összpontosította a hatalmat. Ali Hámenei idején minden kulcskérdés – háború, béke, diplomácia – az ő döntésén múlt. Halála azonban nemcsak személyi, hanem rendszerszintű fordulatot is hozott. A New York Times részletes beszámolója szerint fia, Modzstaba Hámenei ugyan átvette a legfelsőbb vezetői pozíciót, de szerepe messze nem hasonlítható az apjáéhoz. A fiatalabb Hámenei nem jelenik meg nyilvánosan, hangját sem hallani, és jelenleg is rejtőzködik, miután súlyosan megsérült egy amerikai–izraeli légicsapásban. 

A hozzáférés szinte lehetetlen, az üzeneteket kézzel írt levelek formájában, futárok láncolatán keresztül juttatják el hozzá.

Ebben a helyzetben a döntéshozatal szükségszerűen áttevődött más szereplőkhöz. Abdolreza Davari iráni politikus ezt így írta le: 

Modzstaba az országot úgy irányítja, mintha egy igazgatótanács elnöke lenne.

Majd hozzátette: 

A tábornokok az igazgatótanács tagjai.

Iránban a tábornokok diktálnak

Az új iráni hatalmi modell lényege a kollektív vezetés, amelynek középpontjában a Forradalmi Gárda áll. Ez a szervezet az 1979-es iszlám forradalom védelmére jött létre, de az évtizedek során fokozatosan kiterjesztette befolyását a gazdaságra, a politikára és a hírszerzésre is.

Most azonban minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált, hogy a tényleges hatalom náluk összpontosul. A katonai vezetők döntenek a háborús stratégiáról, az erőforrások felhasználásáról és még a diplomáciai lépésekről is. 

Ők határoztak az Izrael elleni támadásokról, a Hormuzi-szoros lezárásáról, és ők hagyták jóvá az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kereteit is. A civil vezetés ezzel szemben látványosan háttérbe szorult. Az iráni elnök és kormánya gyakorlatilag csak a belső működés fenntartására koncentrál, például az élelmiszer- és üzemanyag-ellátás biztosítására. A külügyminisztert pedig kiszorították a kulcsfontosságú tárgyalásokból. A szakértők szerint Mojtaba Hamenei nem képes érdemi ellenpontot képezni. Sanam Vakil, a Chatham House elemzője úgy fogalmazott:

 Modzstaba még nincs teljes irányításban vagy kontrollban.

A döntések elé gyakran kész helyzetek kerülnek, amelyeket jóvá kell hagynia, de nem ő formálja őket.

A rendszer átalakulása és belső feszültségei

A Forradalmi Gárda felemelkedése nem egyik napról a másikra történt. Már Ali Hámenei idején is kulcsszerepet játszottak, de akkor még a legfelsőbb vezető akaratának végrehajtóiként működtek. Most azonban a hatalmi vákuum és a háborús helyzet lehetőséget teremtett számukra a teljes dominancia megszerzésére.

A jelenlegi struktúrában több befolyásos tábornok is kulcsszerepet játszik, köztük Ahmad Vahídi főparancsnok és Mohammad Báger Zolgádar, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács vezetője. Ők nemcsak katonai, hanem politikai döntéseket is hoznak.

A katonai elit ráadásul saját stratégiai logikája mentén működik. A háborút a rendszer fennmaradását fenyegető kihívásként értelmezik, és ennek megfelelően keményvonalas döntéseket hoznak. Ugyanakkor a belső viták sem tűntek el: a politikai vezetés és a katonai elit között több kérdésben is feszültség alakult ki. Ez különösen jól látszott az amerikaiakkal folytatott tárgyalások esetében. Miközben a politikai vezetés folytatta volna az egyeztetéseket, a tábornokok végül leállították a folyamatot, arra hivatkozva, hogy az amerikai nyomásgyakorlás mellett értelmetlen tárgyalni.

A rendszeren belül egy radikálisabb, keményvonalas frakció is jelen van, amely minden kompromisszumot elutasít, és a háború folytatásában látja a megoldást. Bár jelenleg nem ők dominálnak, befolyásuk érezhető, különösen az utcai megmozdulásokon és az állami médiában.

Mindezek alapján egyértelmű, hogy Iránban nem egyszerű vezetőváltás történt. Egy olyan rendszer körvonalazódik, ahol a vallási vezetés formálisan megmarad, de a tényleges hatalom egy szűk, katonai elit kezében összpontosul. A mullák uralma így nem megszűnik, hanem kiüresedik – miközben a tábornokok egyre nyíltabban diktálnak.

Nyitókép: ATTA KENARE / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. április 23. 18:53
Akkor az maik (NATO) elérte célját. az elmúlt száz évben mindenhol ez lett a vége. Pl: Mao.
akitiosz
2026. április 23. 18:50
Trump elintézte. Háború van. Most nem imádkozni kell, hanem harcolni.
bekeev-2025
2026. április 23. 18:39
Köszönjétek Trumplinak!
counter-revolution
2026. április 23. 18:36
Amiről a cionista szégyenmandi nem ír: "Gázában az iskolák közel 97 százalékát kár érte vagy teljesen megsemmisült. Jelenleg 750 000 palesztin diák nem részesül oktatásban. Izrael népirtó háborúja a gázai oktatási rendszert a teljes összeomlás szélére sodorta."
