Mullák helyett tábornokok zsarnoki uralma jön Iránban

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Az iráni hatalmi struktúra gyökeresen átalakulni látszik a háborús események és a vezetői válság nyomán. Iránban egyre inkább a tábornokok veszik át az irányítást, miközben a vallási vezetés szerepe látványosan háttérbe szorul.
Az iráni rendszer hosszú ideig egyetlen ember, a legfelsőbb vallási vezető kezében összpontosította a hatalmat. Ali Hámenei idején minden kulcskérdés – háború, béke, diplomácia – az ő döntésén múlt. Halála azonban nemcsak személyi, hanem rendszerszintű fordulatot is hozott. A New York Times részletes beszámolója szerint fia, Modzstaba Hámenei ugyan átvette a legfelsőbb vezetői pozíciót, de szerepe messze nem hasonlítható az apjáéhoz. A fiatalabb Hámenei nem jelenik meg nyilvánosan, hangját sem hallani, és jelenleg is rejtőzködik, miután súlyosan megsérült egy amerikai–izraeli légicsapásban.
A hozzáférés szinte lehetetlen, az üzeneteket kézzel írt levelek formájában, futárok láncolatán keresztül juttatják el hozzá.
Ebben a helyzetben a döntéshozatal szükségszerűen áttevődött más szereplőkhöz. Abdolreza Davari iráni politikus ezt így írta le:
Modzstaba az országot úgy irányítja, mintha egy igazgatótanács elnöke lenne.
Majd hozzátette:
A tábornokok az igazgatótanács tagjai.
Az új iráni hatalmi modell lényege a kollektív vezetés, amelynek középpontjában a Forradalmi Gárda áll. Ez a szervezet az 1979-es iszlám forradalom védelmére jött létre, de az évtizedek során fokozatosan kiterjesztette befolyását a gazdaságra, a politikára és a hírszerzésre is.
Most azonban minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált, hogy a tényleges hatalom náluk összpontosul. A katonai vezetők döntenek a háborús stratégiáról, az erőforrások felhasználásáról és még a diplomáciai lépésekről is.
Ők határoztak az Izrael elleni támadásokról, a Hormuzi-szoros lezárásáról, és ők hagyták jóvá az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások kereteit is. A civil vezetés ezzel szemben látványosan háttérbe szorult. Az iráni elnök és kormánya gyakorlatilag csak a belső működés fenntartására koncentrál, például az élelmiszer- és üzemanyag-ellátás biztosítására. A külügyminisztert pedig kiszorították a kulcsfontosságú tárgyalásokból. A szakértők szerint Mojtaba Hamenei nem képes érdemi ellenpontot képezni. Sanam Vakil, a Chatham House elemzője úgy fogalmazott:
Modzstaba még nincs teljes irányításban vagy kontrollban.
A döntések elé gyakran kész helyzetek kerülnek, amelyeket jóvá kell hagynia, de nem ő formálja őket.
A Forradalmi Gárda felemelkedése nem egyik napról a másikra történt. Már Ali Hámenei idején is kulcsszerepet játszottak, de akkor még a legfelsőbb vezető akaratának végrehajtóiként működtek. Most azonban a hatalmi vákuum és a háborús helyzet lehetőséget teremtett számukra a teljes dominancia megszerzésére.
A jelenlegi struktúrában több befolyásos tábornok is kulcsszerepet játszik, köztük Ahmad Vahídi főparancsnok és Mohammad Báger Zolgádar, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács vezetője. Ők nemcsak katonai, hanem politikai döntéseket is hoznak.
A katonai elit ráadásul saját stratégiai logikája mentén működik. A háborút a rendszer fennmaradását fenyegető kihívásként értelmezik, és ennek megfelelően keményvonalas döntéseket hoznak. Ugyanakkor a belső viták sem tűntek el: a politikai vezetés és a katonai elit között több kérdésben is feszültség alakult ki. Ez különösen jól látszott az amerikaiakkal folytatott tárgyalások esetében. Miközben a politikai vezetés folytatta volna az egyeztetéseket, a tábornokok végül leállították a folyamatot, arra hivatkozva, hogy az amerikai nyomásgyakorlás mellett értelmetlen tárgyalni.
A rendszeren belül egy radikálisabb, keményvonalas frakció is jelen van, amely minden kompromisszumot elutasít, és a háború folytatásában látja a megoldást. Bár jelenleg nem ők dominálnak, befolyásuk érezhető, különösen az utcai megmozdulásokon és az állami médiában.
Mindezek alapján egyértelmű, hogy Iránban nem egyszerű vezetőváltás történt. Egy olyan rendszer körvonalazódik, ahol a vallási vezetés formálisan megmarad, de a tényleges hatalom egy szűk, katonai elit kezében összpontosul. A mullák uralma így nem megszűnik, hanem kiüresedik – miközben a tábornokok egyre nyíltabban diktálnak.
