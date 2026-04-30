Figyelmeztetést küldtek a németek: teljesen megváltozott mára a háború

Az ilyen tömeges eszközhasználat kivédéséhez olcsóbb elfogó rendszerekre van szükség, mivel a több millió eurós légvédelmi rakéták gazdaságilag nem jelentenek fenntartható megoldást. A harctéri információáramlás felgyorsulása – a felderítő rendszerek és a mesterséges intelligencia révén – jelentősen növeli a döntéshozatal és a tűzvezetés tempóját.

A Bundeswehr ugyanakkor ezen a téren lemaradásban van, mivel korábban politikai aggályok miatt kevésbé fejlesztette az autonóm rendszereket. A digitalizációs programok is késedelmekkel és technikai problémákkal küzdenek. A Hogyan fog harcolni a hadsereg című jelentés kitér arra is, hogy Oroszország gyors ütemben fejleszti haderejét, és célja az aktív állomány 1,5 millió főre növelése. Nyugati szakértők szerint egy esetleges ukrajnai háború utáni időszakban Moszkva két éven belül több mint 20 hadosztályt állomásoztathat új nyugati katonai körzeteiben.

A megváltozott hadszíntéri környezetben kulcsfontosságúvá válik az úgynevezett „védőernyő” kiépítése, amely az álcázást, a szenzorokat, a riasztórendszereket és a saját fegyverrendszereket foglalja magában az egyes katonától a légvédelemig. A jövő konfliktusaiban a szemben álló felek ezeknek a védőernyőknek az áttörésére és fenntartására törekednek majd.

(MTI)

