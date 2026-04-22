meloni orosz olasz televízió prostituált

Fasiszta prostituáltnak nevezték Melonit az orosz tévében – Róma azonnal berendelte Oroszország nagykövetét

2026. április 22. 13:20

Vlagyimir Szolovjov azt hangoztatta, hogy Meloni második neve az, hogy áruló, mivel elárulta saját választóit és Donald Trumpot.

Bekérették a külügyminisztériumba Oroszország nagykövetét, miután az orosz televízióban prostituáltnak és árulónak nevezték Giorgia Meloni miniszterelnököt – jelentette be kedden Antonio Tajani, az olasz diplomácia vezetője közösségi oldalán.

Az olasz külügyminiszter az orosz televízióban elhangzottakra utalva súlyosnak nevezte a Melonit ért sértéseket.

Vlagyimir Szolovjov az általa vezetett műsorban idiótának, fasiszta dögnek, az emberi faj szégyenének és olasz nyelven prostituáltnak is nevezte az olasz kormányfőt.

Szolovjov azt hangoztatta, hogy Meloni második neve az, hogy áruló, mivel elárulta saját választóit és Donald Trump amerikai elnököt is. Arra utalt, hogy Meloni elhatárolódott Trumptól azt követően, hogy az amerikai elnök rossz, a külpolitikához nem értő pápának nevezte XIV. Leót. Sergio Mattarella olasz államfő, valamint az olasz kormány- és ellenzéki pártok is szolidaritásukat fejezték ki Meloninak.

Szolovjov tavaly hasonló kifejezésekkel illette Pina Picernót, az olasz baloldali Demokrata Párt (PD) képviselőjét, az Európai Parlament alelnökét, aki tiltakozott Szolovjov részvétele ellen a RAI olasz közmédia egyik műsorában.

Szolovjov két villa tulajdonosa az észak-olaszországi Comói-tónál, amelyeket az olasz hatóságok az Oroszországgal szembeni szankciók miatt 2022 márciusában lefoglaltak. Az ingatlanok értékét a pénzügyőrség nyolcmillió euróra becsülte.

(MTI)

Nyitókép: Tom Nicholson / POOL / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. április 22. 14:58
Az újságiró durva sértegetéseit az összes ol. TV-hiradó közvetitette és most a rengeteg TALK show műsorokban ez a fő téma. Meloni mellé állt az összes párt, az ellenzékiek is mèg Schlein is megvédte, mert ilyen durván nem szokás , nem illik egy miniszterelnököt lehordani... még egy sztár puty.ista újságirónak sem. Érdekes módon azt már NEM közölte az itteni hiradás, h. két villája is van, mind a kettőt elvették, lezárták ettől az újságirótól a Comói-tó partján. Itt sok VIP-nek van villája, közel a svájci határhoz, soha nem lehet tudni..., pl. George Clooney-nak is. Aki egyszer erre jár nézze meg a Villa Oleandrát, Carlottát, Villa d'Este-t, Villa Monasterot, Villa Melyit, Villa Erbàt, Bellagioban a Rockefeller Fondation-t.
Csigorin
2026. április 22. 14:50
idiótának, fasiszta dögnek, az emberi faj szégyenének és olasz nyelven prostituáltnak is nevezte az olasz kormányfőt ezek kozul pontosan melyik miatt reklamaltak? csak kivancsisagbol
kipi137-2
2026. április 22. 14:44
Kifelejtették a drogos jelzőt.
Monte Carlo
2026. április 22. 14:44
MERŐBEN SZÁNALMAS DIPLOMÁCIAI ÜGYET CSINÁLNI EGY ÚJSÁGÍRÓ VERGŐDÉSEIBŐL.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!