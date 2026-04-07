drónfenyegetés irán Kína egyesült államok donald trump világháború oroszország

Ez tényleg világháborút jelentene: Kína célba vehette az Egyesült Államokat, szárazföldön is támadhatnak

2026. április 07. 08:17

Az amerikai Kína-szakértő figyelmeztet, hogy azonosítatlan drónfenyegetés jelent meg az amerikai bázisok fölött.

2026. április 07. 08:17
null

A Fox Business híradása alapján Gordon Chang politikai elemző figyelmeztetett, hogy Kína üzenetet küldhetett az Egyesült Államoknak: 

ha Trump fokozza a részvételét az iráni háborúban, Kína az amerikai szárazföldre is csapást mérhet. 

Emlékeztetnek: azonosítatlan drónok jelentek meg több amerikai katonai bázis légterében, és az ismert Kína-szakértő szerint az események összekapcsolódnak az Egyesült Államok iráni szerepvállalásával – egy hétfői műsorban Gordon Chang egyenesen figyelmeztetésnek nevezte a drónokat, ami nem lehet véletlen.

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Az elmúlt hónapban négy fontos katonai bázisunk felett idegen drónokat észleltünk. Ezek a drónok nagyok voltak, nem lehetett feltörni őket, és nem hobbicélokat szolgáltak. 

Valamely idegen hatalom – feltehetően Kína, esetleg Oroszország – irányította őket

 kritikus légierő-bázisaink felett” – mondta a szakértő.

Gordon Chang úgy véli, az Egyesült Államoknak azonnal fel kell készülnie saját területének védelmére. A dróntevékenység célja szerinte az lehet, hogy üzenetet juttasson el Donald Trumphoz: 

ha az amerikai erők fokozzák szerepvállalásukat a Közel-Keleten, Kína az Egyesült Államok területén lévő bázisokat is célba veszi.

A szakértő leszögezte: Kína lépéseit az Oroszországgal és Iránnal kialakított szövetség összefüggésében kell értelmezni, de rámutatott egy belső ellentmondásra is: a magasabb olajárak Oroszországnak kedveznek, míg Kína számára gazdasági terhet jelentenek.

Címlapfotó: 123rf.com

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
H3NY3_B-Oroszlan
2026. április 07. 13:09
És mi van, ha ukrán drónok voltak?
csulak
2026. április 07. 12:44
sok huho , semmiert
kailniris
2026. április 07. 10:08
Természetesen ez egy faszság. Mindenki számára világos, hogy mi bassza valójában az usákok csőrét, az hogy juanban kell kifizetni a védelmi pénzt iránnak a hajók zavartalan áthaladásáért.
Nasi12
2026. április 07. 09:56
Azért jó lenne tudni, hogy a földkerekség melyik részén lévő amerikai bázisok felett jelentek meg. Kínához, vagy amerikához voltak azok közelebb.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!