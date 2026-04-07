Ez tényleg világháborút jelentene: Kína célba vehette az Egyesült Államokat, szárazföldön is támadhatnak

A nagy háború küszöbén állunk: Irán elutasította Donald Trump ultimátumát, pattanásig feszült a helyzet
Nem tudni, mi lesz.
Az amerikai Kína-szakértő figyelmeztet, hogy azonosítatlan drónfenyegetés jelent meg az amerikai bázisok fölött.
A Fox Business híradása alapján Gordon Chang politikai elemző figyelmeztetett, hogy Kína üzenetet küldhetett az Egyesült Államoknak:
ha Trump fokozza a részvételét az iráni háborúban, Kína az amerikai szárazföldre is csapást mérhet.
Emlékeztetnek: azonosítatlan drónok jelentek meg több amerikai katonai bázis légterében, és az ismert Kína-szakértő szerint az események összekapcsolódnak az Egyesült Államok iráni szerepvállalásával – egy hétfői műsorban Gordon Chang egyenesen figyelmeztetésnek nevezte a drónokat, ami nem lehet véletlen.
„Az elmúlt hónapban négy fontos katonai bázisunk felett idegen drónokat észleltünk. Ezek a drónok nagyok voltak, nem lehetett feltörni őket, és nem hobbicélokat szolgáltak.
Valamely idegen hatalom – feltehetően Kína, esetleg Oroszország – irányította őket
kritikus légierő-bázisaink felett” – mondta a szakértő.
Gordon Chang úgy véli, az Egyesült Államoknak azonnal fel kell készülnie saját területének védelmére. A dróntevékenység célja szerinte az lehet, hogy üzenetet juttasson el Donald Trumphoz:
ha az amerikai erők fokozzák szerepvállalásukat a Közel-Keleten, Kína az Egyesült Államok területén lévő bázisokat is célba veszi.
A szakértő leszögezte: Kína lépéseit az Oroszországgal és Iránnal kialakított szövetség összefüggésében kell értelmezni, de rámutatott egy belső ellentmondásra is: a magasabb olajárak Oroszországnak kedveznek, míg Kína számára gazdasági terhet jelentenek.
