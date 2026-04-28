Európa legszegényebb tagállama is csatlakozott a „Hajlandóak Koalíciójához”

Moldova jelezte szándékát, hogy csatlakozik az Ukrajnát támogató „Hajlandóak Koalíciójához” (Coalition of the Willing) – írta az Euractiv. Szakértők szerint bár az ország védelmi költségvetése „korlátozott”, jelentős logisztikai támogatást nyújthat a szövetségeseknek.

Készen állunk arra, hogy jelentős szerepet vállaljunk a Hajlnadóak Koalíciójában”

– mondta Maia Sandu, Moldova elnöke vasárnapi kijevi látogatása során, hozzátéve, hogy „Ukrajna újjáépítése Európa közös felelőssége, és Moldova ezt sajátjaként vállalja.”