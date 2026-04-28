Európa legszegényebb tagállama is csatlakozott a „Hajlandóak Koalíciójához”

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
Ennek ellenére a semlegességüket megtartanák.
Moldova jelezte szándékát, hogy csatlakozik az Ukrajnát támogató „Hajlandóak Koalíciójához” (Coalition of the Willing) – írta az Euractiv. Szakértők szerint bár az ország védelmi költségvetése „korlátozott”, jelentős logisztikai támogatást nyújthat a szövetségeseknek.
Készen állunk arra, hogy jelentős szerepet vállaljunk a Hajlnadóak Koalíciójában”
– mondta Maia Sandu, Moldova elnöke vasárnapi kijevi látogatása során, hozzátéve, hogy „Ukrajna újjáépítése Európa közös felelőssége, és Moldova ezt sajátjaként vállalja.”
A koalíciót Franciaország és az Egyesült Királyság vezeti, körülbelül 35 ország vesz részt benne, és már több mint egy éve tartanak találkozókat, hogy biztonsági garanciákat dolgozzanak ki Ukrajna számára arra az esetre, ha fegyverszünet jön létre Oroszországgal. A munka nagy része a tartós katonai és politikai támogatásra összpontosul.
Néhány ország, köztük a két társelnök, kifejezte hajlandóságát arra is, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába, ha erre szükség lesz.
Az Euractiv egy moldovai forrásra hivatkozva azt írta, arról még nem született döntés, hogy az ország konkrétan milyen hozzájárulást tenne a koalíció erőfeszítéseihez. „Bármilyen részvétel Moldova semlegességi keretein belül maradna, hasonlóan más semleges államokhoz, amelyek már részt vesznek a koalíciós koncepcióban” – tette hozzá a hivatalnok. John Karlsrud, a Norvég Nemzetközi Ügyek Intézet kutatóprofesszora szerint Moldova területén nyugati katonai bázisokat is létre lehetne hozni. A logisztikán túl Moldova tapasztalatot is hozhat az orosz csapatokkal való bánás terén. „Van tapasztalatuk az országukban állomásozó orosz csapatokkal” – mondta a professzor.
Moldovában a szakadár Transznyisztria régióban egy régóta befagyott konfliktus zajlik, a területen mintegy 1500 orosz békefenntartó állomásozik hivatalosan.
A koalíció eredményessége valójában attól függ, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e megadni számukra azt a támogatást, amelyet önmaguktól képtelenek elérni, például a hírszerzési támogatást.
