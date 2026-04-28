Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
04. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moldova hajlandóak koalíció európa ukrajna

Európa legszegényebb tagállama is csatlakozott a „Hajlandóak Koalíciójához”

2026. április 28. 18:22

Ennek ellenére a semlegességüket megtartanák.

Moldova jelezte szándékát, hogy csatlakozik az Ukrajnát támogató „Hajlandóak Koalíciójához” (Coalition of the Willing) – írta az Euractiv. Szakértők szerint bár az ország védelmi költségvetése „korlátozott”, jelentős logisztikai támogatást nyújthat a szövetségeseknek.

Készen állunk arra, hogy jelentős szerepet vállaljunk a Hajlnadóak Koalíciójában”

– mondta Maia Sandu, Moldova elnöke vasárnapi kijevi látogatása során, hozzátéve, hogy „Ukrajna újjáépítése Európa közös felelőssége, és Moldova ezt sajátjaként vállalja.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A koalíciót Franciaország és az Egyesült Királyság vezeti, körülbelül 35 ország vesz részt benne, és már több mint egy éve tartanak találkozókat, hogy biztonsági garanciákat dolgozzanak ki Ukrajna számára arra az esetre, ha fegyverszünet jön létre Oroszországgal. A munka nagy része a tartós katonai és politikai támogatásra összpontosul.

Néhány ország, köztük a két társelnök, kifejezte hajlandóságát arra is, hogy katonákat küldjenek Ukrajnába, ha erre szükség lesz.

Az Euractiv egy moldovai forrásra hivatkozva azt írta, arról még nem született döntés, hogy az ország konkrétan milyen hozzájárulást tenne a koalíció erőfeszítéseihez. „Bármilyen részvétel Moldova semlegességi keretein belül maradna, hasonlóan más semleges államokhoz, amelyek már részt vesznek a koalíciós koncepcióban” – tette hozzá a hivatalnok. John Karlsrud, a Norvég Nemzetközi Ügyek Intézet kutatóprofesszora szerint Moldova területén nyugati katonai bázisokat is létre lehetne hozni. A logisztikán túl Moldova tapasztalatot is hozhat az orosz csapatokkal való bánás terén. „Van tapasztalatuk az országukban állomásozó orosz csapatokkal” – mondta a professzor.

Moldovában a szakadár Transznyisztria régióban egy régóta befagyott konfliktus zajlik, a területen mintegy 1500 orosz békefenntartó állomásozik hivatalosan.

A koalíció eredményessége valójában attól függ, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e megadni számukra azt a támogatást, amelyet önmaguktól képtelenek elérni, például a hírszerzési támogatást.

Nyitókép forrása: Oleksandr GIMANOV / AFP

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. április 28. 19:30
Na beindult Európa egyik jelentösebb játékosa is Ukrajna megmentésére. Oroszország vesztesége már elkerülhetetlen...
Válasz erre
1
0
haxima
2026. április 28. 19:15
"Ukrajna újjáépítése Európa közös felelőssége, és Moldova ezt sajátjaként vállalja." Bazmeg. Mint amikor két hajléktalan arról vitatkozik, hogy tőkeáttételesen érdemes-e kereskedni a határidős részvénypiacon....
Válasz erre
4
0
Dixtroy
2026. április 28. 19:01
"Az Euractiv egy moldovai forrásra hivatkozva azt írta, arról még nem született döntés, hogy az ország konkrétan milyen hozzájárulást tenne a koalíció erőfeszítéseihez." Ó, hát mégis milyet? Egy gyors konfliktus az oroszokkal, hogy felpörgessék a harmadik világháborút. Persze az oroszok leverik őket, mint tiszást a víz, mikor meglátja, hogy mennyit kell majd adóznia, de sebaj, a rohadt agresszor oroszokat még egy ok megtámadni.
Válasz erre
5
0
duro_dorka
2026. április 28. 19:00
Na, pont erről a Maia Sanduról írtam imént egy előző cikkben. Oltári hatalmas csalást vittek végbe Sandu és Von der Leyen a moldovai választáskor. Nem akarom részletezni, letűnt múlt. DE annyit a picsáról, hogy totál debil a nő, Kaja Kallas-szal vetekszik. Maia Sandu IQ-ja a féldebil szintet sem éri el.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!