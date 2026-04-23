Euractiv: Ha Orbán tenné, amit most Macron tesz, akkor mindenki kiakadna

Az Államtanácstól a Számvevőszékig, a Francia Nemzeti Banktól az ombudsmanig: olyan kinevezések történtek, amelyek még élesebbé tették az ellenzék vádjait, miszerint Macron elnök az Élysée-palotából való távozása után is megpróbálja megőrizni befolyását – írja az Euractiv.

A radikális jobboldal úgy látja, hogy a leköszönő elnök megpróbálja megakadályozni Marine Le Pen táborának a győzelmét. A baloldal szerint Macron gyengíti azokat a felügyeleti szerveket, amelyeknek feladata a végrehajtó hatalom ellenőrzése vagy korlátozása. A konzervatívok azzal vádolják, hogy a független hatóságokat politikai táborának kiterjesztéseivé alakítja.