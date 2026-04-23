euractiv marine le pen Állami Számvevőszék macron

Euractiv: Ha Orbán tenné, amit most Macron tesz, akkor mindenki kiakadna

2026. április 23. 12:18

Kevesebb mint egy évvel a francia elnökválasztás előtt Emmanuel Macront azzal vádolják, hogy hatalmának utolsó hónapjait arra használja fel, hogy saját szövetségeseit helyezze el az ország legfontosabb állami intézményeiben.

2026. április 23. 12:18
Az Államtanácstól a Számvevőszékig, a Francia Nemzeti Banktól az ombudsmanig: olyan kinevezések történtek, amelyek még élesebbé tették az ellenzék vádjait, miszerint Macron elnök az Élysée-palotából való távozása után is megpróbálja megőrizni befolyását – írja az Euractiv. 

A radikális jobboldal úgy látja, hogy a leköszönő elnök megpróbálja megakadályozni Marine Le Pen táborának a győzelmét. A baloldal szerint Macron gyengíti azokat a felügyeleti szerveket, amelyeknek feladata a végrehajtó hatalom ellenőrzése vagy korlátozása. A konzervatívok azzal vádolják, hogy a független hatóságokat politikai táborának kiterjesztéseivé alakítja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Macron szövetségesei viszont úgy vélik, hogy a felháborodás túlzott.

A lap szerint Macron lépései azt jelzik, hogy a 2027-es hatalmi harc a nyilvános kampánytól távol, a nyilvánosság szeme elől rejtve megkezdődött.

A magas rangú kinevezések évekre, sőt évtizedekre is meghatározhatják a jogi ítéleteket, a költségvetési felügyeletet és az adminisztratív döntéseket.

Az eddigi legvitatottabb lépés az volt, hogy februárban Amélie de Montchalin volt költségvetési minisztert jelölték a Számvevőszék élére, amelynek feladata a közkiadások ellenőrzése. A kritikusok szerint Nicolas Sarkozy elnöksége óta informális hagyomány volt, hogy az ellenzéki személyiségeket nevezték ki a legfőbb tisztségbe, hogy eloszlassák a függetlenséget övező kétségeket.

„Ha ez Orbán Magyarországán történne, minden demokrata hátán felállna a szőr”

 – mondta Paul Cassia, az a jogprofesszor, aki részt vett az Amélie de Montchalin kinevezése elleni jogi eljárásban. Hozzátette, hogy az elnök táborának kihasználja azokat a jogi kiskapukat, amelyek széles mozgásteret biztosítanak az elnöknek az Ötödik Köztársaság erősen centralizált rendszerében.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. április 23. 12:34
Tehát Macron veszít. Remélem. Viszont a győztesek előtt lesz két példa, a lengyel és a magyar, hogyan kell megoldani az ilyen helyzetet.
akitiosz
2026. április 23. 12:26
Orbántól is szemétség és jogtiprás. Akinek amennyi időre még mandátuma, annyi időre adhat mandátumot másoknak. Minden ezt túllépő kinevezés az útódok jogainak az elvétele. Lásd pl. Polt Péter kinevezése 12 évre, amivel elvették a következő 3 országgyűlés kinevezési jogát.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!