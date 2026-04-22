wagner-csoport mali niger afrikai hadtest al - kaida Wagner-magánhadsereg terrorista

Érdemes lassan olvasni: oroszok szabadítottak ki egy ukrán állampolgárt a terroristák fogságából Afrikában

2026. április 22. 08:34

A már feloszlatott Wagner csoport tagjai terrorhálózatra csaptak le.

2026. április 22. 08:34
null

Az orosz Afrikai Hadtest szabadított ki egy túszul ejtett orosz és egy ukrán állampolgárt terroristák fogságából Maliban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint 

olyan túszokról van szó, akiket 2024 júliusában Nigerben raboltak el

az al-Kaida nemzetközi terrorhálózathoz kötődő Dzsamáa Nuszrat-ul-Iszlám va al-Muszlimín (JNIM) nevű szervezet tagjai.

A két férfi – az orosz Oleg Gret és az ukrán Jurij Jurov – egy orosz földtani kutatóvállalat alkalmazottja, repülővel már vissza is tértek Oroszországba, ahol orvosi ellátásban fognak részesülni.

Az Afrikai Hadtest az orosz kormány irányítása alá tartozó félkatonai szervezet,

 amely számos afrikai országban, így a többi között Maliban, Egyenlítői Guineában és a Közép-afrikai Köztársaságban is jelen van. Sok tagja a már feloszlatott Wagner csoport magánhadsereg tagja volt.

(MTI)

Nyitókép: pillanatkép a Wagner-csoport egy videójából 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dunhill67
2026. április 22. 10:01
hiba volt...a hoholt nyugodtan hagyhatták volna ott megdögleni
angie1
2026. április 22. 09:10
Az ukrán még véletlenül sem a saját hazájába megy gyógyíttatni magát... Azért ez mindent elmond!
hooligan77
2026. április 22. 08:38
bocs, de a wagner csoportot senki sem oszlatta fel! egy része beolvadt az orosz szárazföldi haderőbe, a maradék része új bezetőséggel maradt zsoldoscsapat, ez a rész működik most afrikában főleg nigerben, maliban...
gullwing
2026. április 22. 08:36
Ennek az ukinak nem a fronton kellett volna harcolnia?!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!