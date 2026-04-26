Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
arany mali afrikai hadtest lítium afrika

Arany, lítium és dzsihadisták: globális nagyhatalmak feszülnek egymásnak Afrikában

2026. április 26. 11:37

Miközben a Wagner csoport utódszervezete az al-Kaidához köthető lázadókkal vív véres harcokat a stabilitásért, Kína vámmentességgel és stratégiai bányaprojektekkel biztosítja dominanciáját a térségben, fokozatosan kiszorítva a nyugati hatalmakat.

Mali fővárosát, Bamakót és az ország stratégiai pontjait az elmúlt napokban heves támadások érték: az al-Kaidához köthető dzsihadista csoportok robbantásokkal és katonai konvojok elleni akciókkal próbálják destabilizálni a rezsimet. 

A harcokban a kormányerők oldalán aktívan részt vesz az Afrikai Hadtest – a Wagner zsoldoscsoport Kreml által irányított utódszervezete, amely a francia békefenntartók távozása után vette át a biztonsági feladatokat.

A fegyveres konfliktus tétje azonban messze túlmutat a helyi hatalmi kérdéseken, ugyanis 

az ország Afrika egyik legnagyobb aranytermelője, és jelenleg a világ egyik legfontosabb lítiumforrásává válik.

A technológiai ipar és az elektromosautó-gyártók feszülten figyelik az eseményeket, hiszen a mali lítiumkincs kulcsfontosságú a nagy kapacitású akkumulátorok előállításához. Jelenleg Kína áll nyerésre ebben a versenyben: olyan stratégiai projektek felett diszponál, mint a Goulamina bánya, és gazdasági befolyását tovább erősíti azzal, hogy májustól szinte a teljes afrikai kontinens számára – egyetlen ország kivételével – vámmentességet biztosít az exportra. 

Ezzel a lépéssel Peking nemcsak a nyersanyagokhoz való hozzáférést biztosítja, hanem végleg átveheti a vezető gazdasági szerepet az Európai Uniótól a térségben.

A helyzetet tovább bonyolítja a nagyhatalmi háromszög diplomáciai játéka. Miközben Oroszország katonai jelenléttel, Kína pedig tőkével és infrastrukturális beruházásokkal hálózza be az országot, az Egyesült Államok is igyekszik felújítani diplomáciai kapcsolatait a térségben, hogy ne maradjon ki a kritikus nyersanyagokért folyó versenyből. 

A fokozódó dzsihadista nyomás és az üzemanyag-ellátási zavarok azonban továbbra is bizonytalanságban tartják a befektetőket, kérdésessé téve, hogy a fegyveres erővel fenntartott rend képes-e hosszú távon biztosítani a globális ellátási láncok zavartalanságát.

Nyitókép: Modern War Institute

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!