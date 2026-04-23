lmbtq ideológia transzneműség rablás amerika gyermek usa

Elrabolta saját kisfiát egy amerikai transzpár, hogy nemváltó műtétet végezzenek el rajta – az FBI időben kapcsolt

2026. április 23. 19:12

Ismert LMBTQ- aktivista az elkövető.

2026. április 23. 19:12
null

Egy transznemű utahi nőt és szeretőjét azzal vádolják, hogy elrabolták 10 éves gyermeküket, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el rajta – írja a Daily Mail.

A gyermek biológiai apját, a 42 éves Rose Inessa-Ethingtont és partnerét, Blue Inessa-Ethingtont hétfőn tartóztatták le, miután kiutasították őket Kubából. A szövetségi ügyészek szerint a pár a hónap elején hozta a 10 éves fiút, valamint Blue hároméves gyermekét a karibi országba, a vád szerint azzal a szándékkal, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el a gyermekén.

A 10 éves gyermek fiúként született, de lányként azonosítja magát, ami a családtagok szerint „nagyrészt Rose manipulációjának tudható be” – közölték a hatóságok egy sajtóközleményben. Az ügyészek azt mondták, hogy a családtagok régóta attól tartottak, hogy a gyermeket „a pubertás előtt nemi átalakító műtétre” kényszerítik. 

A vád szerint Rose Inessa-Ethington – aki transznemű nőként él – és partnere, Blue Inessa-Ethington a gyermeket a másik szülő tudta és beleegyezése nélkül vitték ki az országból. A hatóságok állítása szerint az utazást egy kanadai kirándulásnak álcázták, ehelyett Mexikóvárosba, majd Havannába vitték a gyerekeket, és a gyermek családja értesítette a rendőrséget, miután „komoly aggodalmukat fejezték ki a kiskorú jólétével kapcsolatban”. 

A házkutatás során „teendőlistákat” találtak a 10 éves fiú Kubába viteléhez, amelyek között szerepelt a „spanyol tanulás”, 10 000 dollár felvétele, turisztikai vízum megszerzése és bankszámláik „kiürítése” – derült ki a bírósági iratokból. 

Április 13-án egy utahi bíróság elrendelte a 10 éves gyermek azonnali visszaadását a gyermek biológiai anyjához, és kizárólagos felügyeleti jogot biztosított neki a gyermek felett. Április 16-án a kubai tisztviselők Kubában megtalálták a családot, és azonnal kitoloncolták őket. Rose-t és Blue-t érkezésük után a repülőtéren letartóztatták, és szövetségi szinten nemzetközi szülői emberrablással vádolták meg.

A házaspár hétfőn jelent meg a virginiai Richmondban, és a bírósági eljárás hátralévő részére Utahba szállítják őket – közölték a hatóságok. 

Rose-t és Blue-t is nemzetközi szülői emberrablás miatt indítottak szövetségi büntetőfeljelentésben.

A gyermek már biztonságban hazaért”

 – mondta Kash Patel, az FBI igazgatója.

Ismert LMBTQ- aktivista az elkövető 

Egyébként Rose, akit korábban Eric Ethingtonként ismertek, számos cikket írt a baloldali queer „LGBTQ Nation” magazinnak, egészen 2010-ig visszamenőleg. Munkássága az „LMBTQ-ellenes jogszabályokra és a diszkriminációra” összpontosított, különösen a keresztény egyházakon belül – írja a Pesti Srácok

A weboldalon található önéletrajza így szól:

Eric Ethington több mint egy évtizede politikai üzenetek, kommunikációs stratégia és PR szakértője... Eric írásai, érdekképviseleti munkássága és kutatásai megjelentek az MSNBC-n, a CNN-en, a Fox News-on, a CNBC-n, a New York Times-on, a The Guardian-en és a The Public Eye magazinon. Dolgozott rádiós műsorvezetőként, szakértőként, bloggerként, aktivistaként és választási kampánystratéga-szakértőként.”

 

Nyitókép: GoFundMe

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 23. 19:54
Az ilyeneknek a belét a kerítésre kel teríteni, száradás céljából..
lemez
2026. április 23. 19:43
Nálunk is igy lesz.
Lilyana2
•••
2026. április 23. 19:41 Szerkesztve
És ezt fogadta el ez a megvett, gerinctelen degenerált majom, akit az ország kretén fele megszavazott miniszterelnöknek!!!!!!!!!!!!!!!! Persze orbitális brüsszeli és ukrán beavatkozással, zsarolással!!!!!!!!!!!!!!! Úgy, mint eu-s pénzek visszatartása, kőolajcsap elzárása, soktonnás korrupciós aranyrögökkel való beetetése a hazaárulóknak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sróf
2026. április 23. 19:39
@rebell-2 "Paródia lett az élet!" Amíg emberek ellenkező neműnek mondják magukat (meg hímnősnek, állatoknak, tárgyaknak), addig lehet mondani, hogy paródia, de amikor ezek az elmebetegek gyerekeket műtenek át valami mássá, az már egyértelműen a horror kategória.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!