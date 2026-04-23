Elrabolta saját kisfiát egy amerikai transzpár, hogy nemváltó műtétet végezzenek el rajta – az FBI időben kapcsolt

Egy transznemű utahi nőt és szeretőjét azzal vádolják, hogy elrabolták 10 éves gyermeküket, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el rajta – írja a Daily Mail.

A gyermek biológiai apját, a 42 éves Rose Inessa-Ethingtont és partnerét, Blue Inessa-Ethingtont hétfőn tartóztatták le, miután kiutasították őket Kubából. A szövetségi ügyészek szerint a pár a hónap elején hozta a 10 éves fiút, valamint Blue hároméves gyermekét a karibi országba, a vád szerint azzal a szándékkal, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el a gyermekén.