Elrabolta saját kisfiát egy amerikai transzpár, hogy nemváltó műtétet végezzenek el rajta – az FBI időben kapcsolt

Ismert LMBTQ- aktivista az elkövető.
Egy transznemű utahi nőt és szeretőjét azzal vádolják, hogy elrabolták 10 éves gyermeküket, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el rajta – írja a Daily Mail.
A gyermek biológiai apját, a 42 éves Rose Inessa-Ethingtont és partnerét, Blue Inessa-Ethingtont hétfőn tartóztatták le, miután kiutasították őket Kubából. A szövetségi ügyészek szerint a pár a hónap elején hozta a 10 éves fiút, valamint Blue hároméves gyermekét a karibi országba, a vád szerint azzal a szándékkal, hogy nemi átalakító műtétet végezzenek el a gyermekén.
A 10 éves gyermek fiúként született, de lányként azonosítja magát, ami a családtagok szerint „nagyrészt Rose manipulációjának tudható be” – közölték a hatóságok egy sajtóközleményben. Az ügyészek azt mondták, hogy a családtagok régóta attól tartottak, hogy a gyermeket „a pubertás előtt nemi átalakító műtétre” kényszerítik.
A vád szerint Rose Inessa-Ethington – aki transznemű nőként él – és partnere, Blue Inessa-Ethington a gyermeket a másik szülő tudta és beleegyezése nélkül vitték ki az országból. A hatóságok állítása szerint az utazást egy kanadai kirándulásnak álcázták, ehelyett Mexikóvárosba, majd Havannába vitték a gyerekeket, és a gyermek családja értesítette a rendőrséget, miután „komoly aggodalmukat fejezték ki a kiskorú jólétével kapcsolatban”.
A házkutatás során „teendőlistákat” találtak a 10 éves fiú Kubába viteléhez, amelyek között szerepelt a „spanyol tanulás”, 10 000 dollár felvétele, turisztikai vízum megszerzése és bankszámláik „kiürítése” – derült ki a bírósági iratokból.
Április 13-án egy utahi bíróság elrendelte a 10 éves gyermek azonnali visszaadását a gyermek biológiai anyjához, és kizárólagos felügyeleti jogot biztosított neki a gyermek felett. Április 16-án a kubai tisztviselők Kubában megtalálták a családot, és azonnal kitoloncolták őket. Rose-t és Blue-t érkezésük után a repülőtéren letartóztatták, és szövetségi szinten nemzetközi szülői emberrablással vádolták meg.
A házaspár hétfőn jelent meg a virginiai Richmondban, és a bírósági eljárás hátralévő részére Utahba szállítják őket – közölték a hatóságok.
Rose-t és Blue-t is nemzetközi szülői emberrablás miatt indítottak szövetségi büntetőfeljelentésben.
A gyermek már biztonságban hazaért”
– mondta Kash Patel, az FBI igazgatója.
Egyébként Rose, akit korábban Eric Ethingtonként ismertek, számos cikket írt a baloldali queer „LGBTQ Nation” magazinnak, egészen 2010-ig visszamenőleg. Munkássága az „LMBTQ-ellenes jogszabályokra és a diszkriminációra” összpontosított, különösen a keresztény egyházakon belül – írja a Pesti Srácok.
A weboldalon található önéletrajza így szól:
Eric Ethington több mint egy évtizede politikai üzenetek, kommunikációs stratégia és PR szakértője... Eric írásai, érdekképviseleti munkássága és kutatásai megjelentek az MSNBC-n, a CNN-en, a Fox News-on, a CNBC-n, a New York Times-on, a The Guardian-en és a The Public Eye magazinon. Dolgozott rádiós műsorvezetőként, szakértőként, bloggerként, aktivistaként és választási kampánystratéga-szakértőként.”
Nyitókép: GoFundMe