Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagy-britannia szélerőmű energiaellátás németország

Elképesztő kísérlet Nagy-Britanniában: eljöhet az ingyen áram kora?

2026. április 05. 08:45

Mindenki az energiaellátás nagy problémájával küzd.

A Világgazdaság arról ír, hogy furcsa energiaválsággal küzd Nagy-Britannia: szeles napokon annyi zöld áramot termel a szél, hogy a hálózat nem bírja eljuttatni a fogyasztókhoz és fosszilis erőműveket indítanak be a biztonságos ellátás fenntartása érdekében. A brit kormány most egy új kísérleti programmal próbál változtatni ezen a helyzeten. A különösen érintett térségekben – elsősorban Skóciában és Anglia keleti részén –

 a háztartások kedvezményes vagy akár teljesen ingyenes áramot kaphatnak azokon a napokon, amikor a hálózat túlterheltté válik 

– írják.

„Néha olyan erős a szél, hogy elavult hálózatunk nem bírja a terhelést” – írta a kormány a közösségi oldalon. „Ahelyett, hogy a szélerőművek leállításáért fizetnénk, most tesztelünk egy rendszert, amelyben az érintett régiók lakói olcsóbb, esetenként ingyenes áramhoz jutnak.”

Mint kiderült, 2025-ben Nagy-Britanniában rekordnak számító 

mintegy 10 terawattóra szélenergia veszett kárba, ami nagyjából elegendő lenne London összes háztartásának egyéves áramellátásához. 

A veszteség értéke elérte az 1,4 milliárd fontot. Egyetlen szeles napon, március 26-án például több mint egymillió fontba került az el nem használt zöld áram – tudósít a lap.

Hasonló gondokkal küzd Németország is: a hálózati szűk keresztmetszet kezelése 2025-ben közel 3,1 milliárd euróba került, ebből a leállított megújuló energia kompenzációja 435 millió eurót tett ki. A gyökere mindkét esetben ugyanaz: 

a villamosenergia-hálózatokat évtizedekkel ezelőtt néhány nagy, központi erőmű kiszolgálására tervezték. A szélenergia viszont ott keletkezik, ahol erősen fúj a szél, 

gyakran távol a nagy fogyasztási központoktól – teszik hozzá.

Greg Jackson, az Octopus Energy vezérigazgatója üdvözli a kezdeményezést, de szerint nem elég hatékony. Véleménye szerint tartósabb megoldások kellenek: olyan árazási rendszerek, amelyek ösztönzik az elektromos autók, hőszivattyúk vagy akkumulátoros tárolók használatát, és így a fogyasztást a szélcsúcsok idejére tolják át.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar anód, amely felforgathatja a világpiacot

Ezt ne hagyja ki!

A Planet Budapest 2026 konferencián debütált az a hazai fejlesztésű ónalapú anódtechnológia, amely az energiatárolók kapacitásának megduplázását ígéri. A gyártás során akár 45 százalékos energiamegtakarítást kínáló eljárás iránt már a tengerentúli autógyártók és a kínai óriások is élénken érdeklődnek.

Nyitókép: Pexels 


 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Sróf
2026. április 05. 14:04
Fekete-Győr András agysebészmérnök találmánya, az elektromos rollerre szerelt napelemekkel működtetett mini atomerőmű pont erre jelent megoldást. Mindenhova helybe lehet vinni vele az energiát, ahol szükség van rá. Használat után csak le kell zuhanyozni, és máris át lehet vele menni máshová.
Válasz erre
2
0
betakentaur
•••
2026. április 05. 13:56 Szerkesztve
Nem lehetne ezeket az ingyen marhaságokat felejteni? Majd emelnek a hálózati díjon, vagy adón, vagy büntetni fognak, ha nappal nem világítod a Napot. Nincs ingyen semmi. Soha. Legfeljebb elrejtik a költséget a bamba, tanulatlan rétegek elöl.
Válasz erre
0
0
Öreg Palóc
2026. április 05. 13:02
IGEN !!!! - és a sör is ingyen lesz, ahogy én az "eu"-t meg a briteket ismerem. :)))))))))
Válasz erre
0
0
titi77
2026. április 05. 12:39
ingyen még Krisztus koporsóját sem őrízték! ki veszi be ezt a maszlagot?!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.