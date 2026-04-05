Elképesztő kísérlet Nagy-Britanniában: eljöhet az ingyen áram kora?

Mint kiderült, 2025-ben Nagy-Britanniában rekordnak számító
mintegy 10 terawattóra szélenergia veszett kárba, ami nagyjából elegendő lenne London összes háztartásának egyéves áramellátásához.
A veszteség értéke elérte az 1,4 milliárd fontot. Egyetlen szeles napon, március 26-án például több mint egymillió fontba került az el nem használt zöld áram – tudósít a lap.
Hasonló gondokkal küzd Németország is: a hálózati szűk keresztmetszet kezelése 2025-ben közel 3,1 milliárd euróba került, ebből a leállított megújuló energia kompenzációja 435 millió eurót tett ki. A gyökere mindkét esetben ugyanaz:
a villamosenergia-hálózatokat évtizedekkel ezelőtt néhány nagy, központi erőmű kiszolgálására tervezték. A szélenergia viszont ott keletkezik, ahol erősen fúj a szél,