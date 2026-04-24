Ft
Ft
18°C
5°C
Ft
Ft
18°C
5°C
04. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
fogadás Venezuela Egyesült Államok

Egy amerikai katona fogadott Maduro elfogására – a probléma: előre tudott az akcióról

2026. április 24. 10:47

Vádat emeltek ellene, mert hatalmas pénzeket nyert a Polymarket oldalán.

2026. április 24. 10:47
Letartóztatták az amerikai különleges erők katonáját, aki részt vett a Nicolás Maduro elfogását célzó katonai műveletben, 

miután állítólag fogadott Venezuela volt vezetőjének eltávolítására, mielőtt az információ nyilvánosan elérhetővé vált volna.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádat emelt Ken Van Dyke ellen, miután bennfentes információk alapján kereskedett a Polymarket kriptovaluta-alapú platformon – írja a BBC.

„Ez egyértelmű bennfentes kereskedelem, és a szövetségi törvények értelmében illegális” – közölték az igazságügyi minisztérium tisztviselői.

Van Dyke, az észak-karolinai Fort Braggben állomásozó amerikai hadsereg szolgálatot teljesítő katonája 2025. december 26-a körül létrehozott egy Polymarket számlát, és kereskedni kezdett Maduro és Venezuelához kapcsolódó piacokon. Azzal vádolják, hogy 

több mint 33 000 dollár (mintegy 10 millió forint) értékű fogadást tett,

miközben az Abszolút Elhatározás Hadművelettel kapcsolatos minősített, nem nyilvános információk birtokában volt.

Végül több mint 409 000 dollárt (mintegy 128 millió forintot) nyert fogadásai eredményeként. A nyereményt azonban, úgy tűnik, nem tarthatja meg, helyette eljárás indult ellene.

Az amerikai erők január 3-án egy drámai, éjszakai rajtaütés során elfogták Madurót és feleségét, Cilia Florest caracasi lakóhelyükön, és New Yorkba vitték őket, hogy fegyveres és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények vádjával szemben bíróság elé állítsák őket – a vádakat tagadják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Shutterstock

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!