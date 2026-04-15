Donald Trump: „Nagyon közel van a konfliktus vége”

Az interjúban az elnök azt mondta, hogy az elmúlt napokban levelet váltott Hszi Csin-ping kínai államfővel, aki arra tett ígéretet, hogy Kína nem szállít fegyvereket Irán számára. Donald Trump szintén szerdán internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta:

Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak”.

Az amerikai elnök egyben kifejtette, Kína számára örömhír az, hogy ő Hormuzi-szoros „állandó megnyitásán” dolgozik, és azt hangoztatta, hogy az a helyzet, ami Hormuzi-szoros Irán általi lezárásával előállt, soha nem történhet meg ismét.

Az elnök a várakozását fejezte ki májusban esedékes kínai hivatalos látogatását illetően, és hangsúlyozta, hogy „okosan és nagyon jól” együtt tud működni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmazott – Pekingnek címezve szavait -: azt írta, hogy „nagyon jók vagyunk a harcban, ha erre kényszerülünk, sokkal jobbak, mint bárki más”.

