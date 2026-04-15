Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
irán elnök donald trump trump

Donald Trump: „Nagyon közel van a konfliktus vége”

2026. április 15. 16:49

Kína közben ígéretet tett: nem szállít fegyvereket Irán számára.

2026. április 15. 16:49
Donald Trump szerint „nagyon közel” van, hogy lezáruljon az iráni konfliktus – az amerikai elnök erről a Fox Business gazdasági televíziónak adott, szerdán sugárzott interjúban beszélt.

Utalt ugyanakkor arra is, hogy az Egyesült Államok még nem érte el a kitűzött célját Iránt illetően. Azt hangoztatta, hogy Teherán sürgősen meg akar állapodni, és megjegyezte, hogy egyetlen döntésével olyan károkat lenne képes okozni Iránnak, amelyekből 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

20 évbe telne az országot újjáépíteni”.

Donald Trump egyben ígéretet tett arra, hogy az üzemanyagok ára meredeken csökkenni fog, amint a konfliktus Iránnal véget ér, és megismételte, hogy ez „hamarosan” megtörténik.

Kína megígérte: nem szállít fegyvereket Irán számára

Az interjúban az elnök azt mondta, hogy az elmúlt napokban levelet váltott Hszi Csin-ping kínai államfővel, aki arra tett ígéretet, hogy Kína nem szállít fegyvereket Irán számára. Donald Trump szintén szerdán internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta: 

Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak”.

Az amerikai elnök egyben kifejtette, Kína számára örömhír az, hogy ő Hormuzi-szoros „állandó megnyitásán” dolgozik, és azt hangoztatta, hogy az a helyzet, ami Hormuzi-szoros Irán általi lezárásával előállt, soha nem történhet meg ismét.

Az elnök a várakozását fejezte ki májusban esedékes kínai hivatalos látogatását illetően, és hangsúlyozta, hogy „okosan és nagyon jól” együtt tud működni Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Donald Trump ugyanakkor figyelmeztetést is megfogalmazott – Pekingnek címezve szavait -: azt írta, hogy „nagyon jók vagyunk a harcban, ha erre kényszerülünk, sokkal jobbak, mint bárki más”.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyaloggos
2026. április 15. 17:45
EZEN csak mosolyogni tudok: "Kína beleegyezett abba, hogy nem küld fegyvereket Iránnak”." MERT eddig is minden IRÁNBA irányuló fegyverszállítmányról pontos tájékoztatót küldött KÍNA TRUMP-nak!
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 15. 17:20
Orbán elűnésétől már csak ennek paprikajancsinak az eltűnésének örülne jobban a világ. 🤡
Válasz erre
2
0
cirmos
2026. április 15. 16:56
ezt már hallottuk.
Válasz erre
4
1
massivement5
2026. április 15. 16:55
24 óra alatt lezárja ezt is. Mission accomplished. Mint az iraki háborúnál Bush, 2003-ban.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!