Brüsszel meghátrált az orosz olajtilalom elől, Magyarország és Szlovákia időt nyert

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Barátság vezeték működése is bizonytalanná vált. Ukrán közlések szerint orosz légicsapások megrongálták az infrastruktúrát, ezért jelenleg nem biztosított a szállítás. Magyarország és Szlovákia sürgette a javításokat, azonban az ukrán fél részéről nincs érdemi előrelépés, a vezeték újraindítása továbbra sem történik meg.
Az eredeti uniós tervezet ugyan tartalmazott volna egy vészhelyzeti mechanizmust is. Ez lehetővé tette volna, hogy ellátási zavar esetén ideiglenesen feloldják a tilalmat, ha egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet. Ennek ellenére a mostani halasztás azt mutatja, hogy Brüsszel jelenleg nem vállalja a kockázatot. A geopolitikai feszültségek ugyanakkor Oroszország számára is kedvezőek. Az emelkedő olajárak növelik a bevételeit, miközben az EU még mindig jelentős mennyiségű energiát vásárol közvetlenül vagy közvetve.
A Handelsblatt szerint az uniós országok 2024-ben még mindig számottevő mennyiségű gázt és olajat importáltak Oroszországból.
Az Európai Bizottság ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy hosszú távon ki kívánja szorítani az orosz energiát az uniós piacról. Egy szóvivő szerint a javaslatot később elő fogják terjeszteni. A mostani döntés azonban azt jelzi, hogy Brüsszel a jelenlegi helyzetben kénytelen alkalmazkodni a globális energiapiac és a geopolitikai konfliktusok alakulásához, még akkor is, ha ez az eredeti politikai célok átmeneti háttérbe szorításával jár.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP