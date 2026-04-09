Brüsszel meghátrált az orosz olajtilalom elől, Magyarország és Szlovákia időt nyert

Ebben a helyzetben az Európai Unió nem akarja teljesen kizárni az orosz olajat mint lehetséges beszerzési forrást. A zöldpárti Jutta Paulus szerint a közösség a jelenlegi feszült időszakban nem kívánja feladni az utolsó ilyen lehetőséget. Az unió az elmúlt években így is jelentősen csökkentette függőségét. Míg 2021-ben az import 26 százaléka érkezett Oroszországból, ez az arány mára két százalékra esett vissza.

Ez a maradék mennyiség azonban kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia számára, mivel főként a Barátság kőolajvezetéken keresztül jut el hozzájuk.

A most elhalasztott rendelet éppen ezt a fennmaradó lehetőséget szüntette volna meg. Ráadásul jogi értelemben is erősebb lett volna a korábbi szankcióknál, hiszen nem igényelt volna egyhangú tagállami támogatást, így Magyarország és Szlovákia beleegyezése nélkül is elfogadhatták volna.

Magyarország és Szlovákia helyzete erősödött

A döntés elhalasztása egyértelműen erősíti Magyarország és Szlovákia pozícióját, amelyek továbbra is nagymértékben támaszkodnak az orosz energiahordozókra. A két ország már eddig is kivételt élvezett, és nem alakított ki teljes mértékben alternatív beszerzési útvonalakat.