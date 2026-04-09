04. 10.
péntek
orosz olaj iráni háború Brüsszel Magyarország tilalom Szlovákia

Brüsszel meghátrált az orosz olajtilalom elől, Magyarország és Szlovákia időt nyert

2026. április 09. 22:18

Az Európai Unió újabb lépést tervezett az orosz energia kiszorítására, ám a folyamat megtorpant. Brüsszel elhalasztotta az orosz olaj teljes importtilalmáról szóló javaslatot, ami átmeneti könnyebbséget jelent Magyarország és Szlovákia számára.

Az Európai Unió hónapok óta készítette elő azt a szabályozást, amely teljesen megtiltotta volna az orosz olaj behozatalát, azonban Brüsszel végül elhalasztotta a javaslat előterjesztését. A Handelsblatt beszámolója szerint a tervezet már elkészült, de a politikai támogatás hiánya miatt egyelőre nem kerül napirendre.

Brüsszel kivár az olajtilalom bevezetésével

Az uniós terv célja az lett volna, hogy 2027 végéig teljesen megszüntesse az orosz olajimportot, ezzel lezárva az eddigi szankciók által hagyott kiskapukat. Jelenleg ugyanis csak korlátozások vannak érvényben, teljes tiltás nincs, így bizonyos szállítások továbbra is megengedettek.

A halasztás hátterében elsősorban a romló nemzetközi helyzet áll. Az iráni háború következtében kialakult energiaválság, különösen a Hormuzi-szoros blokádja, jelentős áremelkedést idézett elő az olajpiacon. Bár egy kéthetes tűzszünet után az árak enyhén csökkentek, a bizonytalanság továbbra is fennáll.

Ebben a helyzetben az Európai Unió nem akarja teljesen kizárni az orosz olajat mint lehetséges beszerzési forrást. A zöldpárti Jutta Paulus szerint a közösség a jelenlegi feszült időszakban nem kívánja feladni az utolsó ilyen lehetőséget. Az unió az elmúlt években így is jelentősen csökkentette függőségét. Míg 2021-ben az import 26 százaléka érkezett Oroszországból, ez az arány mára két százalékra esett vissza. 

Ez a maradék mennyiség azonban kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia számára, mivel főként a Barátság kőolajvezetéken keresztül jut el hozzájuk.

A most elhalasztott rendelet éppen ezt a fennmaradó lehetőséget szüntette volna meg. Ráadásul jogi értelemben is erősebb lett volna a korábbi szankcióknál, hiszen nem igényelt volna egyhangú tagállami támogatást, így Magyarország és Szlovákia beleegyezése nélkül is elfogadhatták volna.

Magyarország és Szlovákia helyzete erősödött

A döntés elhalasztása egyértelműen erősíti Magyarország és Szlovákia pozícióját, amelyek továbbra is nagymértékben támaszkodnak az orosz energiahordozókra. A két ország már eddig is kivételt élvezett, és nem alakított ki teljes mértékben alternatív beszerzési útvonalakat.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Barátság vezeték működése is bizonytalanná vált. Ukrán közlések szerint orosz légicsapások megrongálták az infrastruktúrát, ezért jelenleg nem biztosított a szállítás. Magyarország és Szlovákia sürgette a javításokat, azonban az ukrán fél részéről nincs érdemi előrelépés, a vezeték újraindítása továbbra sem történik meg.

Az eredeti uniós tervezet ugyan tartalmazott volna egy vészhelyzeti mechanizmust is. Ez lehetővé tette volna, hogy ellátási zavar esetén ideiglenesen feloldják a tilalmat, ha egy tagállam veszélyhelyzetet hirdet. Ennek ellenére a mostani halasztás azt mutatja, hogy Brüsszel jelenleg nem vállalja a kockázatot. A geopolitikai feszültségek ugyanakkor Oroszország számára is kedvezőek. Az emelkedő olajárak növelik a bevételeit, miközben az EU még mindig jelentős mennyiségű energiát vásárol közvetlenül vagy közvetve. 

A Handelsblatt szerint az uniós országok 2024-ben még mindig számottevő mennyiségű gázt és olajat importáltak Oroszországból.

Az Európai Bizottság ugyanakkor továbbra is kitart amellett, hogy hosszú távon ki kívánja szorítani az orosz energiát az uniós piacról. Egy szóvivő szerint a javaslatot később elő fogják terjeszteni. A mostani döntés azonban azt jelzi, hogy Brüsszel a jelenlegi helyzetben kénytelen alkalmazkodni a globális energiapiac és a geopolitikai konfliktusok alakulásához, még akkor is, ha ez az eredeti politikai célok átmeneti háttérbe szorításával jár.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

NeMá
2026. április 10. 03:27 Szerkesztve
Europában senki pénze nincs biztonságban, amig ezek regnálnak! Ha nem lenne Orbán, már rég elvették volna az Oroszok pénzét is és mivel az Oroszoknál is van Európai vagyon, ők azt foglalták volna le! EB kibaszott agyhalottak társasága, tőlük kell megszabadulni!
pandalala
2026. április 10. 02:06
Az EU-nak szankcionálnia kellene a Földet. Minek elaprózni?! ....
kalyibagaliba
2026. április 10. 01:28
Iránnak ajánlom Brüsszelt.
Palmoilfree
2026. április 10. 00:20
Zselé mit szól hozzá? Meg sem kérdezték? Új szelek fújnak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!