balkáni térség Brüsszel gázvezeték

Brüsszel megakaszthatja egy új balkáni vezeték építését

2026. április 23. 21:16

Egy új balkáni gázvezeték komoly lehetőséget kínálhat a térség energiaellátásának átalakítására. Brüsszel azonban most megpróbálhatja megakasztani a beruházást, amely mögött jelentős amerikai befektetési szándék áll. A projekt támogatói szerint ez kulcsfontosságú lépés lehetne a régió számára.

null

Egyre élesebb vita bontakozik ki Brüsszel és az amerikai kezdeményezők között egy Bosznia-Hercegovinát érintő energetikai beruházás miatt. A The Guardian beszámolója szerint az Európai Unió lépéseket tett annak érdekében, hogy késleltesse a Southern Interconnection (Déli Összeköttetés) nevű vezeték kivitelezését, amely új irányt adhatna a balkáni energiaellátásnak.

A tervezett vezeték stratégiai jelentőségű lehet: összekötné Boszniát egy horvátországi LNG-terminállal, így lehetővé tenné az amerikai gáz beáramlását egy olyan országba, amely jelenleg teljes egészében orosz importra támaszkodik. Ez a lépés jelentősen növelhetné az energiaellátás biztonságát és diverzifikációját.

A projekt mögött álló AAFS Infrastructure and Energy ugyan új szereplő a piacon, de ambiciózus tervekkel lépett színre. A vállalat 1,5 milliárd dolláros beruházást helyezett kilátásba, amely nemcsak a vezetéket, hanem szélesebb körű infrastrukturális fejlesztéseket is magában foglalna Bosznia-Hercegovinában.

A céget Jesse Binnall és Joe Flynn képviseli, akik jelentős politikai tapasztalattal és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Binnall a Trump-adminisztrációhoz kötődő jogászként vált ismertté, míg Flynn családi és politikai háttere révén szintén beágyazott szereplő az amerikai közéletben. A projekt támogatói szerint ez a háttér elősegítheti a beruházás gyors és hatékony megvalósítását.

A boszniai törvényhozás már lépéseket tett a projekt előmozdítása érdekében, és olyan jogszabályt fogadott el, amely lehetővé tenné a szerződés közvetlen odaítélését. Bár ezt egyes szervezetek bírálták, a támogatók szerint ez felgyorsíthatja a régóta várt fejlesztések megvalósulását.

Brüsszel azonban óvatosabb megközelítést sürget. Luigi Soreca, az EU szarajevói képviselője levélben jelezte, hogy az uniós szabályokkal való összehangolás elengedhetetlen. Mint fogalmazott, „kulcsfontosságú, hogy a jogszabálytervezeteket alaposan összehangolják” az Európai Unióval.

Brüsszeli aggályok és amerikai lehetőség

A vita mögött valójában egy szélesebb geopolitikai kérdés húzódik meg. A vezeték nemcsak energetikai, hanem gazdasági és politikai értelemben is új lehetőségeket nyithat a térség számára. Az amerikai gáz megjelenése csökkentheti a régió kiszolgáltatottságát, miközben új beruházásokat és munkahelyeket hozhat.

Jesse Binnall hangsúlyozta, hogy a projekt prioritás a Trump-kormányzat számára, és kiemelte: céljuk az energiaellátás biztonságának növelése és a gazdasági fejlődés elősegítése Bosznia-Hercegovinában. A vállalat szerint a beruházás hosszú távon stabilabb és versenyképesebb energiarendszert eredményezhet.

A projekt iránti érdeklődés az amerikai politikai körökben is megmutatkozik. Donald Trump Jr. áprilisi látogatása Banja Lukában, valamint Michael Flynn korábbi térségbeli aktivitása azt jelzi, hogy Washingtonban is stratégiai jelentőséget tulajdonítanak a balkáni fejlesztéseknek.

Brüsszel ugyanakkor attól tart, hogy a projekt feletti ellenőrzés kicsúszhat a kezéből, és egy kulcsfontosságú infrastruktúra külső befolyás alá kerülhet. Az uniós vezetés ezért igyekszik lassítani a folyamatot, és nagyobb beleszólást követel a döntésekbe.

A kérdés így nemcsak az, hogy megépül-e a vezeték, hanem az is, hogy ki formálhatja a Balkán jövőjét. A beruházás támogatói szerint ez egy ritka lehetőség arra, hogy a térség kitörjön az energetikai függőségből – még ha ez Brüsszelben nem is arat osztatlan sikert.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

