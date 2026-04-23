Brüsszel megakaszthatja egy új balkáni vezeték építését

Egyre élesebb vita bontakozik ki Brüsszel és az amerikai kezdeményezők között egy Bosznia-Hercegovinát érintő energetikai beruházás miatt. A The Guardian beszámolója szerint az Európai Unió lépéseket tett annak érdekében, hogy késleltesse a Southern Interconnection (Déli Összeköttetés) nevű vezeték kivitelezését, amely új irányt adhatna a balkáni energiaellátásnak.

A tervezett vezeték stratégiai jelentőségű lehet: összekötné Boszniát egy horvátországi LNG-terminállal, így lehetővé tenné az amerikai gáz beáramlását egy olyan országba, amely jelenleg teljes egészében orosz importra támaszkodik. Ez a lépés jelentősen növelhetné az energiaellátás biztonságát és diverzifikációját.

A projekt mögött álló AAFS Infrastructure and Energy ugyan új szereplő a piacon, de ambiciózus tervekkel lépett színre. A vállalat 1,5 milliárd dolláros beruházást helyezett kilátásba, amely nemcsak a vezetéket, hanem szélesebb körű infrastrukturális fejlesztéseket is magában foglalna Bosznia-Hercegovinában.