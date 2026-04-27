Az ukránoknak nem tetszik Csernobil helyesírása, változást követelnek!

Ukrajna az Unió ajtaján dörömbölne – Nógrádi György summázta a háborús helyzetet
Az elmúlt héten több diplomáciai és katonai fejlemény is alakította az ukrajnai és a közel-keleti háború helyzetét.
Furcsa módon erről a svédországi ukrán nagykövetség posztolt.
Ukrajna svédországi nagykövetsége felszólított az angolul írt ukrán városnevek dekolonizáiójára. Mint írják: „Chornobyl” az egyetlen helyes írásmód, amelyet Ukrajna kér a világtól, hogy használjon az elterjedt „Chernobyl” helyett. Vagyis azt kérik, hogy az „e” betűt írják át „o”-ra.
Szerintük ezzel kell megtiszteljék az országok Ukrajnát: „Az ukrán átírások használata tiszteletben tartja Ukrajna nyelvét és kultúráját, és elhatárolódik az orosz formáktól, amelyeket Oroszország a szovjet korszakban kényszerített rájuk. Ez egyben egy szélesebb körű törekvés része is, amelynek célja a nyelv dekolonizálása és a globális nyelvhasználatban régóta fennálló egyensúlytalanságok orvoslása.”
„Az ukrajnai helyek helyes átírásának használata megerősíti Ukrajna szuverén államként való elismerését – ezt a tényt Oroszország tagadni próbálja”
– írta a követség.
Több svéd kommentelő megjegyzte, hogy nem értik a posztot, hiszen svédül „Tjernobylnak” írják a város nevét, és a legtöbb ország a maga helyesírási szabályai szerint írja át az adott városok neveit.
