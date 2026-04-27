Ft
Ft
16°C
3°C
Ft
Ft
16°C
3°C
04. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
csernobil ukrajna oroszország

Az ukránoknak nem tetszik Csernobil helyesírása, változást követelnek!

2026. április 27. 12:12

Furcsa módon erről a svédországi ukrán nagykövetség posztolt.

null

Ukrajna svédországi nagykövetsége felszólított az angolul írt ukrán városnevek dekolonizáiójára. Mint írják: „Chornobyl” az egyetlen helyes írásmód, amelyet Ukrajna kér a világtól, hogy használjon az elterjedt „Chernobyl” helyett. Vagyis azt kérik, hogy az „e” betűt írják át „o”-ra. 

Szerintük ezzel kell megtiszteljék az országok Ukrajnát: „Az ukrán átírások használata tiszteletben tartja Ukrajna nyelvét és kultúráját, és elhatárolódik az orosz formáktól, amelyeket Oroszország a szovjet korszakban kényszerített rájuk. Ez egyben egy szélesebb körű törekvés része is, amelynek célja a nyelv dekolonizálása és a globális nyelvhasználatban régóta fennálló egyensúlytalanságok orvoslása.”

„Az ukrajnai helyek helyes átírásának használata megerősíti Ukrajna szuverén államként való elismerését – ezt a tényt Oroszország tagadni próbálja” 

– írta a követség. 

Több svéd kommentelő megjegyzte, hogy nem értik a posztot, hiszen svédül „Tjernobylnak” írják a város nevét, és a legtöbb ország a maga helyesírási szabályai szerint írja át az adott városok neveit. 

Nyitókép: Unsplash

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
jozsimonta
2026. április 27. 12:52
Elvégre ők robbantották fel, csak jobban tudják.
Válasz erre
0
0
Syr Wullam
2026. április 27. 12:28
Nanebasszamár. 😁😁😁
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. április 27. 12:27
Minden nép úgy nevezi és úgy írja a települések nevét, ahogyan akarja. Kivéve diktatúrákban, elnyomó, nemzetiség ellenes rezsimekben. Aki a saját nyelve helyett ukránul akarja írni ő vagy hülye vagy annál sokkal rosszabb.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2026. április 27. 12:24
Csiiiyyrnyjjiibbbyylll Így jó lesz kedves európai hoholok?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!