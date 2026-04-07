Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
04. 07.
kedd
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás 2026 magyarország Kínai Népköztársaság egyesült államok eu orbán viktor

Az Egyesült Államok csak az első a sorban: újabb világhatalom állt be Orbán Viktor mögé a választások előtt

2026. április 07. 11:37

A kínai média szerint nagyon nem mindegy, melyik párt alakíthat kormányt Magyarországon, hiszen ide érkezett a legtöbb kínai befektetés az Európai Unióban.

Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéseit a kínai állami média kiemelten kezelte, miután Orbán szerint „lehetetlen legyőzni Kínát”, és Európának együttélésre kell berendezkednie egy multipoláris világrendben – írja az Euractiv.

A cikk hangsúlyozza, hogy

Kína Magyarország legnagyobb EU-n kívüli kereskedelmi partnere, 2023–24-ben pedig a legtöbb kínai befektetés is ide érkezett az Európai Unióban, tehát nem mindegy, melyik párt alakíthat kormányt a vasárnapi választásokat követően.

Nemrég Emmanuel Macron Pekingben akarta kioktatni a kínai elnököt, ám egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Hszi Csin-ping azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: a világnak erős vezetőkre van szüksége, a kínai elnök pedig egy erős politikai vezető.

Nyitókép: AFP/Benkő Vivien Cher

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 68 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
isler111
2026. április 07. 17:16
""belbuda 2026. április 07. 15:22 Az semmi…ahogyan a Putler-gazda seggét nyalja a telefonban az az igazi botrány""" Nagyobb botrány az ahogyan az Ukránok támogatják a drogos petit heti 5 millió Euróval - a plakátok is ebből vannak!!!
Válasz erre
4
0
Párhuzamos különvélemény
•••
2026. április 07. 16:35 Szerkesztve
Orbán Viktor újraválasztását támogatja: - az USA elnöke, - Kína elnöke, - Izrael miniszterelnöke, - az orosz elnök, - a török elnök. Csendesen figyel: - India, - Japán. Hisztizik: - az EU. :-)))) Ildikó, kell még valamit mondanom?
Válasz erre
7
0
survivor
2026. április 07. 15:42
"kommunista Kína" Te biztos nő vagy, ilyen hülye férfi nem lehet... :-)))
Válasz erre
0
0
survivor
2026. április 07. 15:38
Hát ha sikerül magunkra haragítani az USAt és Kínát...akkor a puncik mehetnek Arabisztánba qrvának... lesz itt olyan Változás...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!