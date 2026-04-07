Az Egyesült Államok csak az első a sorban: újabb világhatalom állt be Orbán Viktor mögé a választások előtt

Csak ezt nem akarták hallani Brüsszelben: Magyarország lehet a példa mindenkinek az Európai Unióban
Hiába próbálta Macron kioktatni a kínai elnököt.
A kínai média szerint nagyon nem mindegy, melyik párt alakíthat kormányt Magyarországon, hiszen ide érkezett a legtöbb kínai befektetés az Európai Unióban.
Orbán Viktor miniszterelnök kijelentéseit a kínai állami média kiemelten kezelte, miután Orbán szerint „lehetetlen legyőzni Kínát”, és Európának együttélésre kell berendezkednie egy multipoláris világrendben – írja az Euractiv.
A cikk hangsúlyozza, hogy
Kína Magyarország legnagyobb EU-n kívüli kereskedelmi partnere, 2023–24-ben pedig a legtöbb kínai befektetés is ide érkezett az Európai Unióban, tehát nem mindegy, melyik párt alakíthat kormányt a vasárnapi választásokat követően.
Nemrég Emmanuel Macron Pekingben akarta kioktatni a kínai elnököt, ám egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Hszi Csin-ping azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné. Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott: a világnak erős vezetőkre van szüksége, a kínai elnök pedig egy erős politikai vezető.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: AFP/Benkő Vivien Cher
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.