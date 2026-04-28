Alice Weidel szerint a német kormány hamarabb megbukik, mint hogy lejárna a mandátuma

Min írtuk, egyre nagyobb a nyomás Merz ideológiailag megosztott kormányán, hogy érdemben reagáljon a Németországban az ország gazdasági jövőjével kapcsolatos növekvő aggodalomra. A kancellár alatt egyébként is egyre forróbb a talaj; a minap igencsak nagy botrányt keltett Németországban, hogy egy beszédében a törvényes nyugdíjbiztosítást csupán „alapellátásnak” minősítette. A kancellárt nemcsak koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPD bírálta keményen – elfogadhatatlannak nevezve az üzenetet, hanem saját pártján, a CDU-n belül is megszólaltak a kritikus hangok.