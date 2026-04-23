Afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai háborúban

Az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának közlése szerint újabb afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai harcokban, miután az orosz erők rohamfeladatokra vetették be őket.

Az ukrán fél állítása szerint nem egyedi esetről van szó: több afrikai országból – köztük Kenyából, Nigériából és Kamerunból – is érkeznek zsoldosok, akiket gyakran a legveszélyesebb támadó műveletekben alkalmaznak.