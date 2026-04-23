kenya nigéri kamerun orosz-ukrán háború zsoldos

Afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai háborúban

2026. április 23. 13:45

Eddig mintegy háromezer afrikai állampolgár csatlakozhatott az orosz hadsereghez.

null

Az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának közlése szerint újabb afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai harcokban, miután az orosz erők rohamfeladatokra vetették be őket.

Az ukrán fél állítása szerint nem egyedi esetről van szó: több afrikai országból – köztük Kenyából, Nigériából és Kamerunból – is érkeznek zsoldosok, akiket gyakran a legveszélyesebb támadó műveletekben alkalmaznak. 

A közlés szerint eddig mintegy háromezer afrikai állampolgár csatlakozhatott az orosz hadsereghez.

A rendelkezésre álló adatok alapján már legalább 300 zsoldos halálát megerősítették, ugyanakkor az ukrán hírszerzés szerint a valós szám ennél jelentősen magasabb is lehet.

A szervezet külön figyelmeztetést is kiadott, amelyben arra inti a külföldieket, hogy ne vállaljanak munkát Oroszországban, mivel könnyen a frontvonalban találhatják magukat.

Lapunk korábban egy olyan esetről is beszámolt, amelynek során egy Evans nevű kenyai állampolgár került a frontra. A beszámoló szerint a férfi turistaként érkezett Oroszországba, azonban amikor szállásadója „munkalehetőséget” ajánlott neki, kiderült, hogy valójában egy katonai besorozásról szóló dokumentumot íratott vele alá.

Nyitókép: Facebook / Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
august
2026. április 23. 14:45
Az ukránoknál nem lenne ilyen egyszerű a zsoldosok ország szerinti fölsorolása, hisz a hírek szerint hozzájuk 47 országból érkeznek kalandorok, mesterlövészek, és egyéb harcra kész emberek.
bekeev-2025
2026. április 23. 14:33
Hülye picsa alenka ehhez mit szól?
bekeev-2025
2026. április 23. 14:32
Milyen ruszofób lett hirtelen a korábbi nyalonc Mandiner.
massivement5
2026. április 23. 14:31
Ahonnak hoznak, ott van még tízmilliószám.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!