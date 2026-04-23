Afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai háborúban

Turistaként érkezett Oroszországba az ukránok új hadifoglya
Ukrajna elfogott egy kenyai állampolgárt, aki az orosz hadseregben szolgált.
Eddig mintegy háromezer afrikai állampolgár csatlakozhatott az orosz hadsereghez.
Az Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatóságának közlése szerint újabb afrikai zsoldosok vesztették életüket az ukrajnai harcokban, miután az orosz erők rohamfeladatokra vetették be őket.
Az ukrán fél állítása szerint nem egyedi esetről van szó: több afrikai országból – köztük Kenyából, Nigériából és Kamerunból – is érkeznek zsoldosok, akiket gyakran a legveszélyesebb támadó műveletekben alkalmaznak.
A közlés szerint eddig mintegy háromezer afrikai állampolgár csatlakozhatott az orosz hadsereghez.
A rendelkezésre álló adatok alapján már legalább 300 zsoldos halálát megerősítették, ugyanakkor az ukrán hírszerzés szerint a valós szám ennél jelentősen magasabb is lehet.
A szervezet külön figyelmeztetést is kiadott, amelyben arra inti a külföldieket, hogy ne vállaljanak munkát Oroszországban, mivel könnyen a frontvonalban találhatják magukat.
Lapunk korábban egy olyan esetről is beszámolt, amelynek során egy Evans nevű kenyai állampolgár került a frontra. A beszámoló szerint a férfi turistaként érkezett Oroszországba, azonban amikor szállásadója „munkalehetőséget” ajánlott neki, kiderült, hogy valójában egy katonai besorozásról szóló dokumentumot íratott vele alá.
Nyitókép: Facebook / Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága
Nyitókép: Facebook / Ukrán Védelmi Minisztérium Hírszerzési Főigazgatósága
***
