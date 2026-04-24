Tarol az AfD a balos-konzervatív szavazóknál

Az AfD támogatottsága látványos fölényt mutat a balos-konzervatív profilú munkavállalók és álláskeresők körében egy friss kutatás szerint, amelyről az Exxpress számolt be. A felmérés alapján ebben a csoportban a párt messze a legerősebb politikai erő. A Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet) megbízásából készült, a 2025-ös Bundestag-választást követő kutatás szerint az AfD a balos-konzervatív válaszadók körében 41 százalékos támogatottságot ért el.

Ezzel jelentősen megelőzi a CDU/CSU-t, amely 25,2 százalékon áll.

A kutatás azt is kimutatta, hogy a baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht ebben a közegben csupán 8,6 százalékot ért el, míg a Zöldek támogatottsága mindössze 1,2 százalék volt. A felmérés 6671 fő részvételével készült, és a Hans-Böckler-Stiftung intézetéhez tartozó kutatók elemezték. Az adatfelvételt az infratest dimap közvélemény-kutató és piackutató cég végezte 2025 márciusában.