04. 24.
bundestag Németország felmérés AfD CDU/CSU

Tarol az AfD a balos-konzervatív szavazóknál

2026. április 24. 20:59

Meglepő eredmények születtek egy felmérésen a német politikai erőviszonyokról. Az AfD kiemelkedő támogatottságot ért el a balos-konzervatív szavazók körében, jelentős előnyt szerezve riválisaival szemben.

Az AfD támogatottsága látványos fölényt mutat a balos-konzervatív profilú munkavállalók és álláskeresők körében egy friss kutatás szerint, amelyről az Exxpress számolt be. A felmérés alapján ebben a csoportban a párt messze a legerősebb politikai erő. A Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut (Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet) megbízásából készült, a 2025-ös Bundestag-választást követő kutatás szerint az AfD a balos-konzervatív válaszadók körében 41 százalékos támogatottságot ért el.

Ezzel jelentősen megelőzi a CDU/CSU-t, amely 25,2 százalékon áll.

A kutatás azt is kimutatta, hogy a baloldali Bündnis Sahra Wagenknecht ebben a közegben csupán 8,6 százalékot ért el, míg a Zöldek támogatottsága mindössze 1,2 százalék volt. A felmérés 6671 fő részvételével készült, és a Hans-Böckler-Stiftung intézetéhez tartozó kutatók elemezték. Az adatfelvételt az infratest dimap közvélemény-kutató és piackutató cég végezte 2025 márciusában.

A kutatás további érdekessége, hogy míg a balos-konzervatív csoportban az AfD kiemelkedően szerepel, addig a balos-liberális válaszadók körében csupán 4,1 százalékot ért el. Ugyanakkor a jobboldali-konzervatív táborban is erős, ott 34 százalékos támogatottságot mértek.

Az adatok arra utalnak, hogy a párt nemcsak hagyományos szavazóbázisában, hanem új társadalmi csoportokban is képes jelentős támogatottságot kiépíteni.

Nyitókép: Soeren STACHE / POOL / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. április 24. 22:06
Ugyan nem régen még beakarták tiltani a pártot. Csoda lenne ha sikerülne többséget szerezni nem is hagynák hogy nyerjenek hiába a népszerüség Senki nem lépne vagy nem merne koalicióra lépni velük szét szednék. A fasiszta veszély kártyát elővezetve .
Hoked_ly
2026. április 24. 21:16
Fosos seggű M. Punci faszolni fog, ha a következő Német választást az AFD nyeri! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
cirmos
2026. április 24. 21:10
vigyázzunk, mert a fidesz is majdnem négyötöddel nyert!
