Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
Aleksandar Vučić Magyarország gázvezeték Szerbia

A szerbek már tudják, ki állhat a merényletkísérlet hátterében: sokatmondó kijelentést tett Vučić

2026. április 07. 15:44

Többet tud annál, mint amit elárul.

Vucic és Orbán

Aleksandar Vučić a Szerbiai Szocialista Párt, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége és a Szerbiai Szociáldemokrata Párt képviselőivel folytatott konzultációkat követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a szerb hatóságok vasárnap nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a magyarkanizsai önkormányzat területén, és büszkeségét fejezte ki a katonai hírszerzés munkatársai iránt, akik – szavai szerint – felelősségteljesen és professzionálisan végezték munkájukat, írja a Magyar Szó.

Az államfő visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az esetet a magyarországi választások miatt megrendezték volna, hangsúlyozva:

a szerb katonaság soha nem avatkozott be sem hazai, sem más országok választásaiba.

Ezt lehet eddig tudni

Hozzátette: a szerb fél rendelkezik bizonyos információkkal, de ezek részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a nyomozást.

Mint mondta, a felelős személy katonai rendfokozattal rendelkezik abból az országból, ahonnan migránsként Szerbiába érkezett,

a továbbiakról pedig az illetékes szervek adnak majd tájékoztatást.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
k
2026. április 07. 17:29
====> Ukrajna az Európai Unió zsoldosa, PÉNZÜGYILEG totálisan függ gyarmattartójától az Európai uniótól, létezését az Európai Uniónak köszönheti. Tehát az ukránok által elkövetett robbantás az a terrorista Európai Unió utasítására történhetett, például az Északi áramlat Gázvezeték esetében is.
johannluipigus
2026. április 07. 17:08
Az ukrán terroristából akár fizikai bántalmazással de ki kell csikarni a vallomást.
pandalala
2026. április 07. 17:05
ukrán migráns főhadnagy elvtárs
isler111
2026. április 07. 17:00
A Tisza nevű Ukrán kémpártnál nagyobb söpredéket még nem hordott a hátán a föld!!!!
