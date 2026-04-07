A szerbek már tudják, ki állhat a merényletkísérlet hátterében: sokatmondó kijelentést tett Vučić

Szerbiából üzentek Magyarországnak: itt nincsenek véletlenek, hátborzongató tervet eszeltek ki ellenünk
Félreérthetetlen üzenetet küldött a Srbijagas igazgatója.
Többet tud annál, mint amit elárul.
Aleksandar Vučić a Szerbiai Szocialista Párt, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége és a Szerbiai Szociáldemokrata Párt képviselőivel folytatott konzultációkat követő sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a szerb hatóságok vasárnap nagy rombolóerejű robbanóanyagot találtak a magyarkanizsai önkormányzat területén, és büszkeségét fejezte ki a katonai hírszerzés munkatársai iránt, akik – szavai szerint – felelősségteljesen és professzionálisan végezték munkájukat, írja a Magyar Szó.
Az államfő visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az esetet a magyarországi választások miatt megrendezték volna, hangsúlyozva:
a szerb katonaság soha nem avatkozott be sem hazai, sem más országok választásaiba.
Hozzátette: a szerb fél rendelkezik bizonyos információkkal, de ezek részleteit nem hozzák nyilvánosságra, hogy ne veszélyeztessék a nyomozást.
Mint mondta, a felelős személy katonai rendfokozattal rendelkezik abból az országból, ahonnan migránsként Szerbiába érkezett,
a továbbiakról pedig az illetékes szervek adnak majd tájékoztatást.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP