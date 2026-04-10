NATO Oroszország Norvégia

A norvégok háborús lázban égnek: teljes készültségben várják az oroszokat

2026. április 10. 09:37

Fokozzák éberségüket a NATO-tag Norvégia katonái az északi régióban.

2026. április 10. 09:37
Ezek a bolygó legészakibb harcoló katonái – kiképezve a rendkívüli hidegben való harcra. A brit Sky tudósítója, Alistair Bunkall csatlakozott hozzájuk, miközben egy orosz invázióra készülnek. Videós riportjukban bemutatják, hogyan készülnek egy potenciális háborúra a sarkvidéki környezetben, milyen a felszerelésük és milyen a hangulatuk a katonáknak. Főleg a készenlétet és a felkészültséget emelik ki a norvég harcosok.

A NATO-tag Norvégia számára az Oroszországgal határos északi terület a legérzékenyebb vidék.

Hangsúlyozzák: Norvégia nem jelent fenyegetést Oroszországra, de az oroszok számára fontos a sarkvidéki terület.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mint a Sky kapcsolódó elemzésében írják: az Északi-sarkvidék körüli feszültség évek óta fokozódik, de az elmúlt hónapokban Donald Trump Grönland „birtokbavételével” kapcsolatos fenyegetései, az orosz kémhajók víz alatti kábelek közelében való mozgásai, valamint egy sor hibrid incidens, amelyeket főként Moszkvának tulajdonítanak, tovább fokozták a helyzetet.

Itt, a Norvég Fegyveres Erők Közös Parancsnokságán, a bázis vezetője, Rune Andersen altengernagy a feszültséget „állandóként” értékeli. Oroszország ukrajnai kudarcai ismét megemelték a tétet az Északi-sarkvidéken. 

Fokozott hírszerzési tevékenységet látunk Norvégiában és más országokban”

 – mondja Rune Andersen altengernagy. „Olyan tevékenységet is látunk, amely potenciálisan szabotázsakciók előkészítése lehet.”

Rune Andersen altengernagy szerint Norvégia felelősséget érez azért, hogy „a NATO szeme és füle” legyen ebben a régióban. „Évtizedek óta folyamatos megfigyelést és megfigyelést végeztünk ezen a területen, és láttuk, hogy az orosz katonai jelenlét 2017-18 óta megváltozott.”

A NATO kihívása az, hogy az északi sarkvidék fele orosz partvonal (körülbelül 24 ezer kilométernyi partvidék, és az elmúlt két évtizedben Moszkva rubelmilliárdokat költött új katonai bázisok építésére és régiek felújítására az arktiszi partok mentén.

Bár az északi régióban található NATO-bázisok száma nagyjából megegyezik az orosz bázisok számával, a szövetség bármilyen megosztottsága sebezhetővé teheti a NATO-t – emlékeztet a Sky.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Jonathan NACKSTRAND / AFP

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
masikhozzaszolo
2026. április 10. 10:13
Az oroszoknak elég ha csak nézelődnek. A litvánoknál meghadgyakorlatoztatta magát a Nato, az önhadgyakorlatukba belehalt 4 eus katona. Pácélozottan. Még sokat gyakorolnak, el is fogynak. Az orosz a kisujját se mozdította.
Nasi12
2026. április 10. 10:10
Az egyetlen ország ahol ez jogos. Piszok jól jártak az EU bojkottal. A gázcsőrobbantástól az olajblokádig. Pedig nem is EU tagok. Mint ukrajna sem. Az EU ezeknek kedvez, nem az EU tag magyaroknak szlovákoknak.
Orange79
2026. április 10. 10:06
Na ja, Oroszország ukrajnai kudarcai. Még szerencse, hogy a NATO és a banderista cimboráik sikert sikerre halmoznak.
SzkeptiKUSS
2026. április 10. 10:05
Én csak azt szeretném megérteni, hogy milyen logika mentén gondolkoznak. Tényleg azt hiszik, hogy az oroszok megtámadhatják őket, vagy ők szeretnének beleharapni az oroszokba? Ez a kérdés az EU-ra is vonatkozik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!