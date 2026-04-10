A norvégok háborús lázban égnek: teljes készültségben várják az oroszokat

Itt, a Norvég Fegyveres Erők Közös Parancsnokságán, a bázis vezetője, Rune Andersen altengernagy a feszültséget „állandóként” értékeli. Oroszország ukrajnai kudarcai ismét megemelték a tétet az Északi-sarkvidéken.

Fokozott hírszerzési tevékenységet látunk Norvégiában és más országokban”

– mondja Rune Andersen altengernagy. „Olyan tevékenységet is látunk, amely potenciálisan szabotázsakciók előkészítése lehet.”

Rune Andersen altengernagy szerint Norvégia felelősséget érez azért, hogy „a NATO szeme és füle” legyen ebben a régióban. „Évtizedek óta folyamatos megfigyelést és megfigyelést végeztünk ezen a területen, és láttuk, hogy az orosz katonai jelenlét 2017-18 óta megváltozott.”

A NATO kihívása az, hogy az északi sarkvidék fele orosz partvonal (körülbelül 24 ezer kilométernyi partvidék, és az elmúlt két évtizedben Moszkva rubelmilliárdokat költött új katonai bázisok építésére és régiek felújítására az arktiszi partok mentén.