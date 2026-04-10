A norvégok háborús lázban égnek: teljes készültségben várják az oroszokat

Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t
Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.
Fokozzák éberségüket a NATO-tag Norvégia katonái az északi régióban.
Ezek a bolygó legészakibb harcoló katonái – kiképezve a rendkívüli hidegben való harcra. A brit Sky tudósítója, Alistair Bunkall csatlakozott hozzájuk, miközben egy orosz invázióra készülnek. Videós riportjukban bemutatják, hogyan készülnek egy potenciális háborúra a sarkvidéki környezetben, milyen a felszerelésük és milyen a hangulatuk a katonáknak. Főleg a készenlétet és a felkészültséget emelik ki a norvég harcosok.
A NATO-tag Norvégia számára az Oroszországgal határos északi terület a legérzékenyebb vidék.
Hangsúlyozzák: Norvégia nem jelent fenyegetést Oroszországra, de az oroszok számára fontos a sarkvidéki terület.
Mint a Sky kapcsolódó elemzésében írják: az Északi-sarkvidék körüli feszültség évek óta fokozódik, de az elmúlt hónapokban Donald Trump Grönland „birtokbavételével” kapcsolatos fenyegetései, az orosz kémhajók víz alatti kábelek közelében való mozgásai, valamint egy sor hibrid incidens, amelyeket főként Moszkvának tulajdonítanak, tovább fokozták a helyzetet.
Itt, a Norvég Fegyveres Erők Közös Parancsnokságán, a bázis vezetője, Rune Andersen altengernagy a feszültséget „állandóként” értékeli. Oroszország ukrajnai kudarcai ismét megemelték a tétet az Északi-sarkvidéken.
Fokozott hírszerzési tevékenységet látunk Norvégiában és más országokban”
– mondja Rune Andersen altengernagy. „Olyan tevékenységet is látunk, amely potenciálisan szabotázsakciók előkészítése lehet.”
Rune Andersen altengernagy szerint Norvégia felelősséget érez azért, hogy „a NATO szeme és füle” legyen ebben a régióban. „Évtizedek óta folyamatos megfigyelést és megfigyelést végeztünk ezen a területen, és láttuk, hogy az orosz katonai jelenlét 2017-18 óta megváltozott.”
A NATO kihívása az, hogy az északi sarkvidék fele orosz partvonal (körülbelül 24 ezer kilométernyi partvidék, és az elmúlt két évtizedben Moszkva rubelmilliárdokat költött új katonai bázisok építésére és régiek felújítására az arktiszi partok mentén.
Bár az északi régióban található NATO-bázisok száma nagyjából megegyezik az orosz bázisok számával, a szövetség bármilyen megosztottsága sebezhetővé teheti a NATO-t – emlékeztet a Sky.
