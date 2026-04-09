Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t

Az amerikai elnök fia is üzent Orbán Viktornak – kíméletlen őszinteséggel osztotta ki a magyar ellenzéket
Donald Trump fia arról beszélt, hogy Orbán Viktor következetesen képviseli a nyugati értékeket.
Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.
Donald Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több tagállamával szemben, miután egyes európai országok nem nyújtottak teljes körű támogatást az Irán elleni amerikai katonai művelet során – számolt be róla a Szuszpilne. A kialakult helyzetről Mark Rutte NATO-főtitikár beszélt, miután Washingtonban, a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel.
Rutte elmondta, érti Trump csalódottságát, hiszen az európai országok nem biztosították bázisaikat, logisztikai támogatásukat és légtérhasználati engedélyüket az Irán elleni akcióhoz.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a NATO-tagállamok többsége eleget tett vállalásainak, és egy több mint 30 országot tömörítő koalíció már egyeztetett a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának fenntartásáról.
Arra a kérdésre, hogy szóba került-e az Egyesült Államok NATO-ból való esetleges kilépése, a főtitkár nem adott egyértelmű választ. A találkozót inkább „baráti hangvételű eszmecserének” nevezte, és kiemelte Trump szerepét abban, hogy a tagállamok növelték védelmi kiadásaikat, amit „átalakító jelentőségű örökségként” értékelt.
Donald Trump fia arról beszélt, hogy Orbán Viktor következetesen képviseli a nyugati értékeket.
A találkozót követően Trump a Truth Socialon bírálta a NATO-t, azt állítva, hogy a szövetség nem állt az Egyesült Államok mellett, amikor arra szükség lett volna, és szerinte ez a jövőben sem fog változni. Bejegyzésében emellett Grönlandot is megemlítette, amelyet „egy nagy, rosszul irányított jégtömbként” írt le.
