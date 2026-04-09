európa mark rutte irán nato segítség amerika donald trump

Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t

2026. április 09. 09:37

Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.

Donald Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több tagállamával szemben, miután egyes európai országok nem nyújtottak teljes körű támogatást az Irán elleni amerikai katonai művelet során – számolt be róla a Szuszpilne. A kialakult helyzetről Mark Rutte NATO-főtitikár beszélt, miután Washingtonban, a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel.

Rutte elmondta, érti Trump csalódottságát, hiszen az európai országok nem biztosították bázisaikat, logisztikai támogatásukat és légtérhasználati engedélyüket az Irán elleni akcióhoz. 

Hozzátette ugyanakkor, hogy a NATO-tagállamok többsége eleget tett vállalásainak, és egy több mint 30 országot tömörítő koalíció már egyeztetett a Hormuzi-szoros hajózási biztonságának fenntartásáról.

Arra a kérdésre, hogy szóba került-e az Egyesült Államok NATO-ból való esetleges kilépése, a főtitkár nem adott egyértelmű választ. A találkozót inkább „baráti hangvételű eszmecserének” nevezte, és kiemelte Trump szerepét abban, hogy a tagállamok növelték védelmi kiadásaikat, amit „átalakító jelentőségű örökségként” értékelt.

A találkozót követően Trump a Truth Socialon bírálta a NATO-t, azt állítva, hogy a szövetség nem állt az Egyesült Államok mellett, amikor arra szükség lett volna, és szerinte ez a jövőben sem fog változni. Bejegyzésében emellett Grönlandot is megemlítette, amelyet „egy nagy, rosszul irányított jégtömbként” írt le.

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
gyaloggos
2026. április 09. 11:37
Hobby024! TRUMP-nak a legkisebb gondja is nagyobb annál, semmint MAGYARORSZÁGGAL foglalkozzék! SZÉP szavakkal megsimogatja ORBÁN VIKTOR kobakját, ez semmi be nem kerül neki, oszt szevasz. ENNYI és nem több!
gyaloggos
2026. április 09. 10:58
TRUMP nem látta, nem látja át ezt az iráni háborút, ez nagyon összetett, és a következményeivel nem számolt, nem látta azokat!
gyaloggos
2026. április 09. 10:56
NAMÁRMOST! A NATO védelmi katonai szövetség. ÉRTHETETLEN egyáltalán, hogy TRUMP miképpen gondolta, hogy egy TÁMADÁSHOZ - s nem védelmi céllal - a NATO-t veti majd be! TRUMP amúgy a NATO-ra saját hadseregeként tekintett, SZÉTVERI ama szövetséget IS!
Hobby024
2026. április 09. 10:55
Csigorin: "Bar lepne ki es esne szet a gecibe a NATO (sajnos nem fog), nekunk egy ketoldalu vedelmi egyezmeny az usaval boven eleg lenne" Nem az USA felé kell nyitni. Már a félidős választásokon demokrata győzelem prognosztizálható, a rosszul sikerült iráni kaland, pedig betehet a republikánusoknak. Nem akarom ecsetelni az USA megbízhatóságát, megtették már itt sokan. Egy kelet-európai és balkáni szövetségben gondolkodnék, ami a kölcsönösség elvén működne. Egy megszűnő NATO esetében Törökországgal való stratégiai szövetség is minket erősítene. Az USA mindenkin átgázoló kalózpolitikája és földrajzi távolsága felejtős. Meg kell nézni az iráni rakéták célpontként tekintettek minden támaszpontjukra.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!