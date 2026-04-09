Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t

Donald Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több tagállamával szemben, miután egyes európai országok nem nyújtottak teljes körű támogatást az Irán elleni amerikai katonai művelet során – számolt be róla a Szuszpilne. A kialakult helyzetről Mark Rutte NATO-főtitikár beszélt, miután Washingtonban, a Fehér Házban találkozott az amerikai elnökkel.

Rutte elmondta, érti Trump csalódottságát, hiszen az európai országok nem biztosították bázisaikat, logisztikai támogatásukat és légtérhasználati engedélyüket az Irán elleni akcióhoz.