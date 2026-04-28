A kibicnek semmi sem drága: Kaja Kallas felszólította a túlélésért küzdő országokat, hogy felejtsék el az olcsó orosz kőolajat

bár ezt nem fejtette ki részletesen.

Kína és India továbbra is vásárolja az orosz kőolajat

Számos ázsiai ország, amely a Perzsa-öbölből származó üzemanyag fő felvevőpiaca, Oroszországhoz fordult az ellátási problémák és az árak emelkedésének enyhítése érdekében. Ezek között van Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, India és Kína.

A Fülöp-szigetek március végén elsőként hirdetett energiavészhelyzetet, ezt követően az ország egyetlen finomítója, a Petron bejelentette 2,48 millió hordó orosz kőolaj vásárlását, kihasználva azt is, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldotta az Oroszországból származó olajra vonatkozó szankciót.

Prabowo Subianto indonéz elnök április közepén Moszkvába látogatott, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó után Jakarta közölte, hogy „meglehetősen jó eredményeket ért el, amelyek lehetővé teszik kőolajkészleteink növelését”. Ázsia két óriása, India és Kína pedig azon kevés országok közé tartozik, amelyek az ukrajnai háború kezdete után is folytatták az orosz kőolaj vásárlását.