A kibicnek semmi sem drága: Kaja Kallas felszólította a túlélésért küzdő országokat, hogy felejtsék el az olcsó orosz kőolajat

2026. április 28. 18:00

Az uniós főképviselő szerint ők is hozzájárulnak a háború folytatásához.

Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője felszólította kedden a délkelet-ázsiai partnerországokat, hogy ne Oroszországtól vásároljanak kőolajat a közel-keleti konfliktus okozta üzemanyaghiányuk fedezésére, hanem keressenek más alternatívát.

„Az olajbevételeket Oroszország arra használja, hogy finanszírozza Ukrajna elleni háborúját. Érdekünk, hogy ez a háború véget érjen. A háborúk akkor érnek véget, amikor az agresszoroknak elfogy a pénzük annak finanszírozására” – mondta Kallas újságíróknak, miután Bruneiben találkozott a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) külügyminisztereivel. Hozzátette: az EU azt szorgalmazza, hogy 

diverzifikálják az energiaforrásokat, és máshonnan szerezzék be azokat, ne Oroszországból.

Kallas rámutatott arra, hogy Oroszország profitált az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújából, amely a Hormuzi-szoros gyakorlatilag teljes lezárásához vezetett. Ez a szoros a világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötödét bonyolítja le.

A főképviselő szerint az orosz olaj vásárlása Iránnak is segít fenntartani a Hormuzi-szoros lezárását, 

bár ezt nem fejtette ki részletesen.

Kína és India továbbra is vásárolja az orosz kőolajat

Számos ázsiai ország, amely a Perzsa-öbölből származó üzemanyag fő felvevőpiaca, Oroszországhoz fordult az ellátási problémák és az árak emelkedésének enyhítése érdekében. Ezek között van Indonézia, a Fülöp-szigetek, Thaiföld, India és Kína.

A Fülöp-szigetek március végén elsőként hirdetett energiavészhelyzetet, ezt követően az ország egyetlen finomítója, a Petron bejelentette 2,48 millió hordó orosz kőolaj vásárlását, kihasználva azt is, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen feloldotta az Oroszországból származó olajra vonatkozó szankciót.

Prabowo Subianto indonéz elnök április közepén Moszkvába látogatott, ahol találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A találkozó után Jakarta közölte, hogy „meglehetősen jó eredményeket ért el, amelyek lehetővé teszik kőolajkészleteink növelését”. Ázsia két óriása, India és Kína pedig azon kevés országok közé tartozik, amelyek az ukrajnai háború kezdete után is folytatták az orosz kőolaj vásárlását.

(MTI)

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. április 28. 19:07
És vajon a délkelet-ázsiai partnerországok közül ki nem szarja le vastagon Kaja Kallast, meg az Eu-t?
lyon-v-2
2026. április 28. 19:00
Elképesztő amit ezek ott az EU nevében kitalálnak. Egyáltalán milyen jogosítványa van ennek a Kaja Kallasnak vagy bármelyik ottani "ügyintézőnek" hogy csak úgy felszólítgathat országokat ? Talán először is a tagállamok kormányai döntenek ha egyáltalán akarnak erről dönteni...
lenyegtelen
2026. április 28. 18:59
Végtelenül ostoba picsa. Nagyjából ennyi...
sarzal
2026. április 28. 18:52
kajakallas elkezdte helyretenni ázsiát....gondolom most aztán bajba vannak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!