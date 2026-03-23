putyin zelenszkij titkosszolgálat Irán oroszország

Zelenszkij mindent bevet, hogy bemártsa Putyint: ha ez igaz, Trump komoly megtorlásba kezdhet

2026. március 23. 18:11

Az ukrán elnök szerint az orosz titkosszolgálat együtt dolgozik Iránnal, vagyis Putyin emberei segítik a közel-keleti ország Egyesült Államok elleni háborúját.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en számolt be az ukrán katonai hírszerzés legfrissebb jelentéséről, amely szerint bizonyítékok állnak rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy Oroszország titkosszolgálati információkat oszt meg az iráni rezsimmel.

Az elnök Oleh Ivascsenko, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjének hétfői beszámolóját ismertette.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
„Megcáfolhatatlan bizonyítékunk van arra, hogy az oroszok továbbra is hírszerzési információkkal látják el az iráni rezsimet. 

Oroszország a saját jelhírszerzési és elektronikus hírszerzési képességeit, valamint a közel-keleti partnerekkel való együttműködés során szerzett adatok egy részét is felhasználja” – állította az ukrán elnök.

Az ukrán elnök szerint a hírszerzésük arra is utaló információkat szerzett, hogy Oroszország újabb földi irányítóállomásokat tervez telepíteni nagy hatótávolságú drónokhoz az Ukrajna által megszálltnak tekintett területeken, valamint Belaruszban. 

Zelenszkij ezzel kapcsolatban „megfelelő reakciót” helyezett kilátásba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Javier SORIANO / AFP

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. március 23. 18:52
Miután Trump az ukránokkal oszt meg céladatokat, ez nyilván nem is csoda.
machet
2026. március 23. 18:45
A kis g...i szokásos játéka.
patriota-0
2026. március 23. 18:39
Hmm. Én pár napja azt olvastam, Putyin felajánlotta Trumpnak, hogy nem segíti Iránt hírszerzési adatokkal, ha Trump se segíti zelenszkij. És elárulom, hogy nem vagyok hírszerző. Szóval ez a majom olyasmit osztott meg az X-en, amit mindenki tud.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!