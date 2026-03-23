Zelenszkij mindent bevet, hogy bemártsa Putyint: ha ez igaz, Trump komoly megtorlásba kezdhet

Egy lelkes ukrán blogger pedig világgá kürtölte ezt az őrültséget.
Az ukrán elnök szerint az orosz titkosszolgálat együtt dolgozik Iránnal, vagyis Putyin emberei segítik a közel-keleti ország Egyesült Államok elleni háborúját.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en számolt be az ukrán katonai hírszerzés legfrissebb jelentéséről, amely szerint bizonyítékok állnak rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy Oroszország titkosszolgálati információkat oszt meg az iráni rezsimmel.
Az elnök Oleh Ivascsenko, az ukrán védelmi hírszerzés vezetőjének hétfői beszámolóját ismertette.
„Megcáfolhatatlan bizonyítékunk van arra, hogy az oroszok továbbra is hírszerzési információkkal látják el az iráni rezsimet.
Oroszország a saját jelhírszerzési és elektronikus hírszerzési képességeit, valamint a közel-keleti partnerekkel való együttműködés során szerzett adatok egy részét is felhasználja” – állította az ukrán elnök.
Az ukrán elnök szerint a hírszerzésük arra is utaló információkat szerzett, hogy Oroszország újabb földi irányítóállomásokat tervez telepíteni nagy hatótávolságú drónokhoz az Ukrajna által megszálltnak tekintett területeken, valamint Belaruszban.
Zelenszkij ezzel kapcsolatban „megfelelő reakciót” helyezett kilátásba.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Javier SORIANO / AFP