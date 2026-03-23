Spielberg könyörög a receptért: teljesen elgurult a gyógyszere az Orbánt megfenyegető ukrán tábornoknak

Ukrán tábornok üzent a magyaroknak: „Mindenkit a határon fogunk eltemetni” (VIDEÓ)
Orbán Viktor és családja mellett a magyar lakosságot is halállal fenyegette meg Hrihorij Omelcsenko.
Egy lelkes ukrán blogger pedig világgá kürtölte ezt az őrültséget.
Teljesen alaptalan vádaskodásba kezdett egy ukrán blogger, Jurij Bibik.
„A választások előtt 3-5 nappal terveznek egy álmerényletet Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen. A mesterlövésznek, vagy Ukrajna biztonsági szolgálatának, vagy a Hírszerzési Főigazgatóság szakemberének meg kell sebesítenie a miniszterelnököt.
Nem megölni, hanem megsebesíteni, hogy létrehozzák a »mártír«, az áldozat« képét.
A második egy terrorcselekmény a gyűlésen. Robbantás, robbanóanyagok Orbán beszéde közben, egyszerű emberek halnak és sebesülnek meg. Ezt mind Hrihorij Omelcsenko mondja. Nem én találtam ki. A harmadik: a támadókat, az orosz ügynököket, mondjuk úgy, hogy az »öngyilkos merénylőket« hősiesen leleplezik, egy részüket esetleg a helyszínen likvidálják, néhányukat pedig élve elfogják...
Aztán jönnek a bizonyítékok, mert a letartóztatottaknál természetesen ukrán útleveleket találnak. Azok között, akit lelőnek, lesz egy kárpátaljai magyar, Magyar Péter híve, nyilvánvalóan azért, hogy összekössék az ellenzéket ezekkel a terroristákkal. És hát a beismerő vallomások. Mert a letartóztatottak kamera előtt fogják bevallani, hogy őket Ukrajna Biztonsági Szolgálata bérelte fel.
Megmutatják a bizonyítékokat, a »robbanóanyag rejtekhelyét«, a levelezést a kurátorokkal, a pénzt a bankkártyákon satöbbi, satöbbi. Erről ír Omelcsenko úr.
És én úgy gondolom, hogy… hát, van ebben logika”
– fogalmazott az ukrán blogger.
Fontos megjegyezni, hogy ez az egész őrült elmélet annak az embernek az agyszüleménye, aki a Orbán Viktor és családja mellett a magyar lakosságot is halállal fenyegette meg.
A döbbenetes felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
