Kína Alekszandar Vucsics Szerbia védelmi képesség

Szuperszonikus rakétákkal erősít Magyarország szomszédja: új erőviszonyok jönnek a térségben

2026. március 23. 22:02

A balkáni erőviszonyok alakulása közepette Szerbia folytatja védelmi fejlesztéseit. Alekszandar Vucsics szerb elnök kínai szuperszonikus rakéták beszerzésével egy tudatos, több irányba nyitó stratégia mentén növeli az ország mozgásterét.

null

Alekszandar Vucsics szerb elnök megerősítette, hogy országa kínai szuperszonikus rakétákat szerzett be, amelyekkel új szintre emeli Szerbia védelmi képességeit. A Telex beszámolója szerint a CM–400AKG típusú fegyverek akár a hangsebesség többszörösére is képesek, és megjelenésük új helyzetet teremt a térségben.

Vucsics egy interjúban világossá tette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Meglehetősen sok ilyen rakétánk van, és lesz még több is.

A beszerzés hátterében elsősorban a tavaly aláírt horvát–albán–koszovói védelmi együttműködés áll, amelyet Belgrád biztonsági kockázatként értelmez.

Vucsics válasza a regionális kihívásokra

A szerb vezetés lépése jól illeszkedik abba a stratégiába, amely a változó balkáni erőviszonyokhoz való alkalmazkodást célozza. A Telex szerint a kínai rakéták nemcsak a hadsereg képességeit bővítik, hanem új dimenziót nyitnak a fegyverbeszerzések terén is.

A folyamatban Magyarország is fontos partnerként jelenik meg. 

A két ország 2025-ben kihirdetett, a védelmi együttműködés megerősítéséről szóló megállapodása formálisan nem számított rendkívüli lépésnek, szerb értelmezésben azonban a katonai kapcsolatok erősödésének jeleként jelent meg. A magyar–szerb kapcsolatok szorosabbá válása nem új keletű: 

Orbán Viktor és Vucsics között kialakult személyes viszony, valamint a térség stabilitásának közös hangsúlyozása hosszabb ideje meghatározza az együttműködést. 

Ezt is ajánljuk a témában

Budapest emellett a boszniai Szerb Köztársaság irányába is aktív szerepet vállal, ami tovább erősíti a regionális kapcsolatrendszert. Szerbia az elmúlt években tudatosan több irányba nyitott: kínai eszközök mellett francia Rafale vadászbombázókat is vásárol, miközben megtartja korábbi orosz eredetű technikáját is. Ez a többpólusú megközelítés lehetővé teszi, hogy Belgrád rugalmasan reagáljon a nemzetközi környezet változásaira.

A kínai kapcsolatok nem új keletűek: Szerbia már korábban is vásárolt drónokat és rakétarendszereket Pekingből, és a védelmi költségvetés jelentős része is innen származó beszerzésekre ment. 

A Stockholm International Peace Research Institute adatai szerint a fegyverimport több mint fele kínai eredetű volt az elmúlt években. A fejlesztések ugyanakkor nem jelentik a nyugati irány feladását sem. A francia repülőgépek beszerzése és a NATO-val fenntartott partnerség azt mutatja, hogy Szerbia kiegyensúlyozott, több irányba nyitó politikát folytat.

A balkáni reakciók vegyesek: egyes szomszédos országok új helyzetről beszélnek, ugyanakkor a szerb álláspont szerint a lépések elsősorban védelmi célt szolgálnak. 

A térség történelmi feszültségei miatt Belgrád különösen fontosnak tartja, hogy saját eszközeivel garantálja biztonságát. A rakéták képességeit illetően egyes beszámolók szerint akár 400 kilométeres hatótávolságot is elérhetnek, és már más országokban is alkalmazták őket. Mindez azt jelzi, hogy Szerbia egyre modernebb és összetettebb eszközökkel erősíti haderejét.

Nyitókép: Elvis Barukcic / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
figyelő4322
2026. március 23. 23:39
Az elég világosnak látszik ma már, hogy Magyarországnak is kellenének ilyen rakéták. Ha Orbán marad a ME, akkor valószínű, hogy lesznek is. Ha véletlenül a Polos próféta győzne, akkor csak az aranybudis maffiát gazdagítaná az ország pénze. Pöti vezetésével SEMMI másra nem nagyon jutna pénz. Sőt, még képes lenne magyar katonákat IS küldeni nekik a pénz mellé. Vajon a Pöti nekik IS dolgozhat most, vagy csupán a Fondor Lánynak, aki Európa királynője szeretne lenni?
Bitrex®
2026. március 23. 22:37
Jól teszik! Mi is vehetnénk rajtuk keresztül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!