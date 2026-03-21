03. 21.
szombat
alekszandar vucsics atomfegyver világháború

Hátborzongató kijelentést tettek Magyarország szomszédságában: „Elkezdődött a harmadik világháború”

2026. március 21. 13:50

A szerb elnök arra figyelmeztetett, hogy a jövőben a nukleáris fegyverek is bevetésre kerülhetnek.

2026. március 21. 13:50
null

Alekszandar Vucsics szerb elnök a német Berliner Zeitungnak adott interjújában komoly aggodalmakat fogalmazott meg a globális biztonsági helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint nem zárható ki, hogy a világ már a harmadik világháború küszöbén áll.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy esetleges harmadik világháború megakadályozása rendkívül nehéz lehet, sőt szerinte az események akár már el is kezdődhettek.

Lehet, hogy már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla”

– fogalmazott az elnök.

Vucsics szerint a világban zajló feszültségek hátterében az erőforrásokért – például olajért, földgázért, ritka fémekért és ásványkincsekért – folytatott verseny áll, amely már hosszabb ideje tart.

Az interjúban történelmi párhuzamot is vont, kiemelve, hogy az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként indult, majd később szélesedett globális összecsapássá a nagyhatalmi szövetségek kialakulásával.

Hozzátette, meglátása szerint a nagyobb nemzetközi konfliktusok időszaka most kezdődhet és ezek akár az emberiség történetének legsúlyosabb háborújához is vezethetnek. 

Ennek kapcsán arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben nem kizárt a nukleáris fegyverek alkalmazása sem.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
•••
2026. március 21. 14:21 Szerkesztve
"ritka fémekért" helyett, ritkaföldfémekért - így helyes Vucic szeret apokaliptikus jövendőmondásra. Nem kell komolyan venni a faszit. A Nyugat tudja ha nyíltan nekimegy Oroszországnak, elpusztul. Ukrajna jelenleg az előretolt provokáció, amit az ukrán nép kurvára és kibaszottul beszopott. Próbálkozik a mélyállamos zsidó söpredék (Deep State), hogy megszerezze a végtelen sztyeppe ácsványkincseit. A gond az a mélyállomosoknak, hogy Oroszország kompakt, és egységét nem tudja a DS megbontani. Ezért most Európát készítik föl az oroszok elleni támadásra 2030-ra a mélyállamos zsidók.
SzkeptiKUSS
2026. március 21. 14:07
Minden szava igaz. /erőforrások-pénz és hatalom/
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!