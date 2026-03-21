Hátborzongató kijelentést tettek Magyarország szomszédságában: „Elkezdődött a harmadik világháború”

Vészjóslóan közel került a katasztrófához Szerbia: Trump nyújtott segítő kezet Vucsicséknak
Meghosszabbították a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét.
A szerb elnök arra figyelmeztetett, hogy a jövőben a nukleáris fegyverek is bevetésre kerülhetnek.
Alekszandar Vucsics szerb elnök a német Berliner Zeitungnak adott interjújában komoly aggodalmakat fogalmazott meg a globális biztonsági helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint nem zárható ki, hogy a világ már a harmadik világháború küszöbén áll.
Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy esetleges harmadik világháború megakadályozása rendkívül nehéz lehet, sőt szerinte az események akár már el is kezdődhettek.
Lehet, hogy már elkezdődött, csak hivatalosan még nem beszélünk róla”
– fogalmazott az elnök.
Vucsics szerint a világban zajló feszültségek hátterében az erőforrásokért – például olajért, földgázért, ritka fémekért és ásványkincsekért – folytatott verseny áll, amely már hosszabb ideje tart.
Az interjúban történelmi párhuzamot is vont, kiemelve, hogy az első és a második világháború is kezdetben regionális konfliktusként indult, majd később szélesedett globális összecsapássá a nagyhatalmi szövetségek kialakulásával.
Hozzátette, meglátása szerint a nagyobb nemzetközi konfliktusok időszaka most kezdődhet és ezek akár az emberiség történetének legsúlyosabb háborújához is vezethetnek.
Ennek kapcsán arra is figyelmeztetett, hogy a jövőben nem kizárt a nukleáris fegyverek alkalmazása sem.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP