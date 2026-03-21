Hátborzongató kijelentést tettek Magyarország szomszédságában: „Elkezdődött a harmadik világháború”

Alekszandar Vucsics szerb elnök a német Berliner Zeitungnak adott interjújában komoly aggodalmakat fogalmazott meg a globális biztonsági helyzettel kapcsolatban. Véleménye szerint nem zárható ki, hogy a világ már a harmadik világháború küszöbén áll.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy egy esetleges harmadik világháború megakadályozása rendkívül nehéz lehet, sőt szerinte az események akár már el is kezdődhettek.