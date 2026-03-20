nis vucsics szerbia olajszankció mol szankciók egyesült államok trump

Vészjóslóan közel került a katasztrófához Szerbia: Trump nyújtott segítő kezet Vucsicséknak

2026. március 20. 10:14

Meghosszabbították a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét.

Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) – közölte a szerb közmédia.

A NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. 

Aleksandar Vucsics szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta: az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején. Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.

A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon.

Hozzátette: a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására. Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.

A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.

Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.

Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A felek tervei szerint az adásvételi szerződést március 31-ig írhatják alá, amelyhez – egyebek mellett – az OFAC, valamint szerb állami és szabályozó hatóságok jóváhagyása szükséges.

A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

(MTI)

Nyitókép: Andrej ISAKOVIC / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Nasi12
2026. március 20. 10:43
Érdekes ez az OFAC (Office of Foreign Assets Control), az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatal. Szijjártónak miért nincs olyan hivatala ami a botswanai kekszgyárnak engedélyezné, hogy kik legyenek a tulajdonosai? :)
mandala-3
2026. március 20. 10:29
"Trump nyújtott segítő kezet" rohadjatok meg amcsik, ti sodortátok ebbe a helyzetbe szerbeket , velünk is ezt tennétek ha a patás nem nyalná a seggeteket.
Sróf
2026. március 20. 10:25
"meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC)" Értem én, és örülök, de mégsem értem. Egy amerikai hivatal adja ki a Föld nevű bolygón működő vállalatoknak az engedélyt a működésre, vagy mi a fasz?
csapláros
2026. március 20. 10:23
Reméljük, hogy a MOL képes lesz minél hamarabb lezárni ezt az adás-vételt és rátérni a horvátok által a neki megitélt kártérítés behajtására, amiből például a Janafban, illetve az Adria olajvezetékben is tulajdonrészt szerezve, nagyobb lehetőség lenne a horvátok akadékoskodó pofájának a befogására.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!