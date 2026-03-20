Vészjóslóan közel került a katasztrófához Szerbia: Trump nyújtott segítő kezet Vucsicséknak

A miniszter kiemelte, hogy a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon.

Hozzátette: a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására. Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.

A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.

Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.