Üzent Trump: olyan lépést fontolgat Iránnal kapcsolatban, amely gyökeresen megváltoztathatja a konfliktus menetét

Donald Trump kifejtette azt is, hogy a Hormuzi-szorost azon országoknak kellene őrizniük és felügyelniük, amelyek használják, valamint hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ebben nem vesz majd részt, de szükség esetén segítséget nyújt.

Az amerikai elnök pénteken egy Fehér Házban tartott eseményen az amerikai katonai erők elmúlt három hétben Iránban nyújtott teljesítményét azzal méltatta, hogy Irán nagyon sok pénzzel rendelkezett, rengeteg „nagyszerű” orosz és kínai katonai eszköznek volt birtokában, de ezek is hasztalannak bizonyultak az amerikai haderővel szemben.

Egy pénteken megjelent közvélemény-kutatás szerint az amerikai polgárok mintegy kétharmada arra számít, hogy az Egyesült Államok szárazföldi műveletet is indít Irán területén. A Reuters hírügynökség megbízásából készült felmérésben megkérdezettek 55 százaléka nem támogatja, hogy amerikai katonákat küldjenek iráni területre, míg az amerikaiak bő harmada támogatna egy korlátozott akciót, amiben csak a különleges erők egységei vesznek részt.