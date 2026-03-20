Trump kizárta az iráni tűzszünet lehetőségét

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház előtt beszélt az újságíróknak, mielőtt floridai rezidenciájára indult, és egyértelművé tette, hogy nem kíván tűzszünetet kötni Iránnal – írta meg a Portfolio.

Szavai szerint „Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet”

– mondta Donald Trump, majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag „szabadon mozog” Iránban, az iráni fegyveres erők pedig „végeztek”. Az elnök a Harg szigettel kapcsolatos kérdésre sem adott egyenes választ, noha a terület Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik. „Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?” – tette hozzá.