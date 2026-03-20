Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Trump kizárta az iráni tűzszünet lehetőségét

2026. március 20. 22:07

Az amerikai elnök egyúttal a szövetségeseit is bírálata.

null

Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház előtt beszélt az újságíróknak, mielőtt floridai rezidenciájára indult, és egyértelművé tette, hogy nem kíván tűzszünetet kötni Iránnal – írta meg a Portfolio.

Szavai szerint „Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet”

– mondta Donald Trump, majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag „szabadon mozog” Iránban, az iráni fegyveres erők pedig „végeztek”. Az elnök a Harg szigettel kapcsolatos kérdésre sem adott egyenes választ, noha a terület Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik. „Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?” – tette hozzá.

A Hormuzi szoros helyzetéről szólva Trump ismét a NATO-t bírálta, mert szerinte a szövetségnek „nem volt bátorsága” cselekedni. Azt mondta, az Egyesült Államok nem használja a szorost, és az egy bizonyos ponton magától megnyílik majd. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „jó lenne”, ha azok az országok, amelyek ténylegesen használják az átjárót, köztük Kína és Japán, részt vennének a tengeri útvonal biztosításában.

Trump az Egyesült Királyságot is élesen bírálta amiatt, hogy szerinte túl későn engedélyezte a közel keleti brit katonai támaszpontok használatát az amerikai hadműveletekhez. Erről azt mondta, hogy „Nagyon késői válasz volt”. Hozzátette, meglepte a brit hezitálás, különösen annak fényében, hogy a két ország között hagyományosan szoros szövetségesi kapcsolat áll fenn. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „Ők voltak gyakorlatilag az első szövetségesünk szerte a világon, és nem akarták, hogy használjuk a szigetet. Sokkal gyorsabban kellett volna cselekedniük”.

Izraelről szólva az amerikai elnök azt mondta, véleménye szerint az ország készen áll majd a háború lezárására, amikor az Egyesült Államok is így dönt. Ezzel összefüggésben kijelentette:

a kapcsolat nagyon jó. Többé-kevésbé hasonló dolgokat akarunk. Mindketten győzelmet akarunk, és ezt meg is kaptuk” .

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2026. március 20. 22:42
Úgy fog rád emlékezni az utókor, hogy te voltál az egyik legkártékonyabb amerikai elnök. Egy műveletlen, gazdag proli, aki egy zsidócsicska szar, nem több. George W. Bush szintje...
Válasz erre
2
1
hexahelicene
2026. március 20. 22:36
Nem szabad ilyet kívánni, de az iráni konflikt tartson még. Akkor a tetves törpe kevesebb Patriotot kap. És a jó Putyin elnök hatékonyabban tudja szétvágni az ukronáci energetikát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!