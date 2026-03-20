Trump kizárta az iráni tűzszünet lehetőségét

Iráni háború: még nagyobb haderőt küld a Pentagon a Közel-Keletre
Újabb hadihajók, és több ezer tengerészgyalogos indul a Perzsa-öböl felé.
Az amerikai elnök egyúttal a szövetségeseit is bírálata.
Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Ház előtt beszélt az újságíróknak, mielőtt floridai rezidenciájára indult, és egyértelművé tette, hogy nem kíván tűzszünetet kötni Iránnal – írta meg a Portfolio.
Szavai szerint „Nem kötsz tűzszünetet, amikor éppen megsemmisíted a másik felet”
– mondta Donald Trump, majd hozzátette, hogy az Egyesült Államok katonailag „szabadon mozog” Iránban, az iráni fegyveres erők pedig „végeztek”. Az elnök a Harg szigettel kapcsolatos kérdésre sem adott egyenes választ, noha a terület Irán legfontosabb olajexportáló termináljaként működik. „Lehet, hogy van tervem, lehet, hogy nincs, de ezt miért mondanám el egy újságírónak?” – tette hozzá.
A Hormuzi szoros helyzetéről szólva Trump ismét a NATO-t bírálta, mert szerinte a szövetségnek „nem volt bátorsága” cselekedni. Azt mondta, az Egyesült Államok nem használja a szorost, és az egy bizonyos ponton magától megnyílik majd. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „jó lenne”, ha azok az országok, amelyek ténylegesen használják az átjárót, köztük Kína és Japán, részt vennének a tengeri útvonal biztosításában.
Trump az Egyesült Királyságot is élesen bírálta amiatt, hogy szerinte túl későn engedélyezte a közel keleti brit katonai támaszpontok használatát az amerikai hadműveletekhez. Erről azt mondta, hogy „Nagyon késői válasz volt”. Hozzátette, meglepte a brit hezitálás, különösen annak fényében, hogy a két ország között hagyományosan szoros szövetségesi kapcsolat áll fenn. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy „Ők voltak gyakorlatilag az első szövetségesünk szerte a világon, és nem akarták, hogy használjuk a szigetet. Sokkal gyorsabban kellett volna cselekedniük”.
Izraelről szólva az amerikai elnök azt mondta, véleménye szerint az ország készen áll majd a háború lezárására, amikor az Egyesült Államok is így dönt. Ezzel összefüggésben kijelentette:
a kapcsolat nagyon jó. Többé-kevésbé hasonló dolgokat akarunk. Mindketten győzelmet akarunk, és ezt meg is kaptuk” .
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
