Mindebből logikusan következik az európai rendszer sérülékenységének problémája is. Bár az EU LNG-importjának »körülbelül 9 százaléka« érkezik Katarból, a Makronóm szerint ez a szám félrevezető lehet. A probléma ugyanis nem az egyes források aránya, hanem az, hogy a globális piac szűk kapacitáson működik. A norvég kitermelés és az amerikai export közel teljes kihasználtsága miatt kevés a mozgástér. Így ha Ázsia nagyobb kereslettel lép fel, Európa csak magasabb árakkal tud versenyezni a szállítmányokért. Ez a helyzet újra az árverseny logikáját hozza vissza, amely a 2022-es válság egyik meghatározó eleme volt. A különbség azonban az, hogy most nem politikai döntések, hanem fizikai korlátok határozzák meg a mozgásteret.

Matus Tibor ezt követően egy komorabb forgatókönyvet is felvázol. Eszerint ismét megjelenhetnek a »1000 dollár feletti árak ezer köbméterenként«, miközben az amerikai piacon a gáz ára »180–200 dollár körül maradhat«. Érvelése szerint az energiaárak közötti különbség közvetlen versenyképességi hátrányt jelent Európa számára. Nem csupán inflációs hatásról van szó, hanem arról, hogy az ipari termelés költsége tartósan magasabb maradhat. Ez pedig hosszabb távon termelésáthelyezést és gazdasági átrendeződést eredményezhet. A magas energiaár így nemcsak gazdasági, hanem stratégiai kérdéssé is válik.

Ezzel párhuzamosan megjelenik egy geopolitikai dimenzió is. Katar éves LNG-termelése »mintegy 110 millió tonna«, miközben az amerikai cseppfolyósítási kapacitás »napi 11,4 milliárd köblábról« »28,7 milliárdra« nőhet. Ez a növekedés azt jelenti, hogy a kínálati szűkülésből az Egyesült Államok profitálhat. A gondolatmenet nem állít direkt szándékosságot, inkább arra utal, hogy a piaci struktúra ilyen irányba tolódhat el. Aki képes növelni a kapacitását, az nyer a szűkös piacon. Ez a dinamika pedig tovább erősíti az árak felfelé mutató kockázatát.

Mindezek alapján a sajtó fókuszváltása nem pusztán értelmezési kérdés, hanem előrejelzésként is olvasható jelenséget vázol fel. Ha a hangsúly a szorosokról a termelőkapacitások sérülékenységére kerül, az azt jelenti, hogy a jövőbeni energiaválságok kevésbé hirtelenek, azonban annál tartósabbak lehetnek. A kínálat csökkenése nem ideiglenes zavar, hanem hosszú távú állapot lehet, amely tartósan magas árakat és fokozódó versenyképességi nyomást hoz. Ebben az értelemben a mostani diskurzus nem egyszerűen a jelen helyzet leírása, hanem egy új energiapiaci korszak előképe.”

