Trump újra történelmet ír: ilyet még nem tett amerikai elnök az elmúlt 250 évben

2026 a fegyverek vagy a remény éve lesz? – ellőtték a startpisztolyt!
Brüsszelben tovább tombol a háborús pszichózis, de a patrióták erősödése 2026-ban is új reménnyel kecsegtet.
Az USA hatalmas ünnepségre készül a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójára.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok idén hatalmas ünnepségre készül a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója alkalmából. Ez alkalomból – 250 év után először – a pénzügyminiszter aláírása mellett az amerikai elnök, vagyis Donald Trump szignója is rákerül a dollárra – írta meg a Guardian. Az első 100 dolláros bankjegyet, amelyen Scott Bessent és Donald Trump aláírása is szerepel, júniusban fogják kinyomtatni.
„Trump elnök vezetése alatt olyan úton haladunk, amely kiemelkedő gazdasági növekedéshez, a dollár tartós dominanciájához, valamint pénzügyi erőhöz és stabilitáshoz vezet. Nem is tudnánk jobban elismerni nagyszerű országunk és Donald J. Trump elnök történelmi eredményeit, mint azzal, hogy az amerikai dollárbankjegyek az ő nevét is viselik; mi sem helyénvalóbb, mint hogy ezt a történelmi pénzt a 250. évfordulón bocsássák ki” – vélekedett Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.
A lap emlékeztet arra is, hogy az amerikai pénzverde nemrég bejelentette: az elnök arcképével ellátott, 24 karátos emlékérmét készítenek, noha a szövetségi törvény kimondja, hogy élő amerikai elnökök nem szerepelhetnek pénzérméken vagy bankjegyeken.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP