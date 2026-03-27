Trump cserben hagyná Izraelt? „Különbékét” kötne az amerikai elnök – de mi áll a háttérben?

Amikor Trump úgy döntött, hogy végre beszáll az Iránnal szembeni háborúba – nem számítva persze az iráni nukleáris létesítmények tavaly nyári lebombázásától, ami akkor egy egyszeri műveletnek tűnt –, sokan fellélegezhettek a Közel-Keleten,

mondván: Trump nem hagyja magára szövetségeseit. Mindez visszatekintve különösen indokolt volt, hiszen Irán azóta a Közel-Kelet „veszett kutyájaként” viselkedik, és válogatás nélkül lő mindenkire, akit csak ér. Irán lőtte már azóta az Öböl-menti országok gyakorlatilag mindegyikét, brit, olasz és amerikai célpontokat, Ciprust és Törökországot is. Olyan válogatás nélküli támadásba kezdett, hogy sajtóhírek szerint Szaúd-Arábia és az Emirátusok egyre közelebb vannak ahhoz, hogy csatlakozzanak Trump háborújához. Ironikus pillanat lesz, ha kiderül: a nyugati civilizációt – és Európát – Amerika, Izrael és Szaúd-Arábia védi meg…

Trump most azonban a szokásos ingadozásának mutatja jeleit.

Miután ultimátumot adott Iránnak, hogy nyissák meg a Hormuzi-szorost, a jelek szerint mégis csak tárgyalni szeretne. Állítása szerint már meg is kezdődtek a tárgyalások Iránnal, noha ezt az iszlamista diktatúra tagadja. Trump ezen kívül arról is beszélt, hogy már elérte a „rezsimváltást” Iránban, tudniillik azzal, hogy a vezetők többségét likvidáltatta. Ez sajátos értelmezése az eseményeknek, hiszen egyelőre semmi jele annak, hogy a második vonalas garnitúra mérsékeltebb lenne, mint az első volt.

Izrael eközben arról beszél, hogy még több hétig fog tartani a háború, és eközben Libanonban a Hezbollah terrorszervezettel is folyamatosak a kisebb-nagyobb konfrontációk, Bejrútot is bombázza Izrael.