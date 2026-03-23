Tragédia élőben: a távoli Arad városára kezdtek záporozni a rakéták

amely a városnak otthont ad. Az iráni televízió szerint ez a csapás megtorlás volt a natanzi nukleáris létesítmény elleni korábbi izraeli támadásért.

A helyszínen Netanjahu úgy fogalmazott: „nagyon nehéz éjszaka áll mögöttünk a jövőnkért folytatott harcban”.

Az izraeli miniszterelnök megfogadta, hogy személyesen fog célba venni minden iráni vezetőt, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy csatlakozzon Izraelhez és az Egyesült Államokhoz Iránnal szemben.

Külön kitért az európai vezetőkre is, hangsúlyozva, hogy Teherán már most is képes mélyen európai területekig elérni, és figyelmeztetett: Irán Ciprus ellen már indított támadást, ami azt bizonyítja, hogy az ország az egész kontinenst fenyegeti.

A katonai helyzetet értékelve egy izraeli hadsereg szóvivője közölte: a Közel-Keleten kirobbant háború kezdete óta Irán már több mint négyszáz ballisztikus rakétát indított Izrael ellen, de az elfogási arány 92 százalékos volt.