arad benjamin netanyahu irán egyesült államok izrael

Tragédia élőben: a távoli Arad városára kezdtek záporozni a rakéták

2026. március 23. 11:14

Természetesen nem a partiumi nagyvárosról, hanem egy hasonló nevű izraeli településre, ahol nagyon sokan megsebesültek az iráni válaszcsapásokban.

Több mint százhatvan ember megsérült, amikor két iráni rakétacsapás érte Dél-Izraelt – számolt be az Euronews. A támadások szombat este történtek, Dimona és Arad városát célozva. 

Utóbbi helyszínt vasárnap reggel Benjamin Netanjahu miniszterelnök is felkereste, ahol a mentőszolgálatok adatai szerint nyolcvannégyen sérültek meg, köztük gyerekek is. 

Az egyik rakéta Dimona közelében csapódott be,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

 mindössze öt kilométerre attól a stratégiai jelentőségű nukleáris kutatóközponttól, 

amely a városnak otthont ad. Az iráni televízió szerint ez a csapás megtorlás volt a natanzi nukleáris létesítmény elleni korábbi izraeli támadásért.

A helyszínen Netanjahu úgy fogalmazott: „nagyon nehéz éjszaka áll mögöttünk a jövőnkért folytatott harcban”. 

Az izraeli miniszterelnök megfogadta, hogy személyesen fog célba venni minden iráni vezetőt, és felszólította a nemzetközi közösséget, hogy csatlakozzon Izraelhez és az Egyesült Államokhoz Iránnal szemben. 

Külön kitért az európai vezetőkre is, hangsúlyozva, hogy Teherán már most is képes mélyen európai területekig elérni, és figyelmeztetett: Irán Ciprus ellen már indított támadást, ami azt bizonyítja, hogy az ország az egész kontinenst fenyegeti.

A katonai helyzetet értékelve egy izraeli hadsereg szóvivője közölte: a Közel-Keleten kirobbant háború kezdete óta Irán már több mint négyszáz ballisztikus rakétát indított Izrael ellen, de az elfogási arány 92 százalékos volt. 

A szombat esti két rakéta – amelyeket nem sikerült elfogni – esetében az izraeli média a véletlen szerepét emelte ki a kudarc magyarázatakor. 

A légvédelmi szirénák és a rakétatámadások vasárnap reggel sem csitultak és legalább hat újabb csapásmérés történt, amelyekben a Tel-Aviv környékén egy ember megsérült.

Az eszkaláció nyomán Izrael polgári védelmi hatóságai megerősítették a biztonsági intézkedéseket az ország déli részén, amelyet egészen mostanáig elkerültek a rakétacsapások. 

Az ország többi részéhez hasonlóan itt is korlátozták a tömegeseményeket, és országszerte vasárnapra és hétfőre bezárták az iskolákat. 

Eközben Teherán részéről is éles fenyegetések hangzottak el: a Forradalmi Gárda bejelentette, ha Donald Trump megvalósítja azon szándékát, hogy célba veszi Irán energiaipari létesítményeit, 

akkor országuk teljesen lezárja a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost,

 és amerikai érdekeltségű cégeket, valamint az amerikai támaszpontoknak otthont adó országok energiaipari infrastruktúráját is jogos célpontnak tekintik.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Tuners
2026. március 23. 12:20
Upuaut 2026. március 23. 10:20 Az előző napon még azt nyilatkozták, hogy már nem maradt iráni rakéta. He megengeded.. Nyílt forrásból elérhető infók alapján… Hosszú lesz, majd tördelem, fordítózni mindenki le tudja magának aki nem érti: How has Iran managed to keep its missile capability intact enough to keep hitting up to 8 countries a day 3 weeks on? A week ago an Iranian official said their Qanat Missile delivery system is fully operational. What is a Qanat? A qanat is an ancient tunnel system that delivers water from the mountains to the desert cities of central Iran that has a proud 2000 year history. 20 years ago Iran bought the most high tech Chinese mining and boring machines to the extent that for a few years the waiting list on the global market in chinese mining machines was delayed. These included vertical boring machines that can bore from below to above, plus the massive boring drones capable of placing underground highways under rivers and seas.
Tuners
2026. március 23. 11:49
Bibi igen elkeseredetten próbálja megint az egész világot belekeverni a két napos unilaterális (vagyis bilatererális) SMO-jukba, amit Trump szerint már legalább négyszer megnyertek szóval biztos rohadt jól mennek a dolgok…. Közben izrael felett szabadon szállnak a rakéták szóval úgy néz ki a vaskupola is csak a csatornacsövekből barkácsolt rakéták ellen ér valamit…. Mindjárt jönnek a drónrajok ha a légvédelem teljesen kimerült, ami úgy néz ki, az eset….
Tuners
2026. március 23. 11:42
Mire számítottak? Krémsajtos bagelre ? Eszik amit főztek, jó étvágyat, mazel tow!
Upuaut
2026. március 23. 11:20
Az előző napon még azt nyilatkozták, hogy már nem maradt iráni rakéta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!