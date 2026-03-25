Történelmi lehetőség kapujában: ebben az országban valóságos megváltóként várják Donald Trumpot

Amerikának elege van a háborúkból, kivéve, ha megnyeri őket
Az amerikai lakosság attól függően ellenzi vagy támogatja Trump háborúját, hogy melyik párthoz tartozik.
Mohammed bin Salman koronaherceg nagy esélyt lát a régió átalakítására.
Szaúd-Arábia vezetője, Mohammed bin Salman koronaherceg arra ösztönzi Trump elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, azzal érvelve, hogy az amerikai–izraeli katonai hadjárat „történelmi lehetőséget” kínál a Közel-Kelet átalakítására – közölték washingtoni források a New York Times riportereivel.
Mohammed herceg a múlt héten folytatott beszélgetéssorozat során arra ösztönözte Trumpot, hogy buktassa meg az iráni rezsimet.
A herceg azzal érvelt, hogy Irán hosszú távú fenyegetést jelent a Perzsa-öbölre, amelyet csak a kormány megdöntésével lehet megszüntetni.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén hosszú távú fenyegetésnek tekinti Iránt, de elemzők szerint az izraeli tisztviselők valószínűleg győzelemként tekintenének egy olyan bukott iráni államra, amely túl gyenge ahhoz, hogy Izraelt fenyegesse, míg Szaúd-Arábia egy bukott iráni államot súlyos és közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekint.
De mind a szaúdi, mind az amerikai kormány magas rangú tisztviselői attól tartanak, hogy ha a konfliktus elhúzódik, Irán egyre súlyosabb támadásokat indíthat a szaúdi olajlétesítmények ellen.
A háború következményei Szaúd-Arábia gazdaságára és nemzetbiztonságára nézve hatalmasak. Az amerikai–izraeli támadásra válaszul indított iráni drón- és rakétatámadások máris hatalmas zavarokat okoztak az olajpiacon.
A szaúdi tisztviselők elutasították azt az elképzelést, hogy Mohammed herceg a háború elhúzódására törekedne.
„Szaúd-Arábia Királysága mindig is támogatta a konfliktus békés megoldását, még annak kezdete előtt is” – közölte a szaúdi kormány egy nyilatkozatban, megjegyezve, hogy a tisztviselők „szoros kapcsolatban állnak a Trump-kormányzattal, és elkötelezettségünk változatlan marad”.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
