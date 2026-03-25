benjamin netanjahu szaúd - arábia Egyesült Államok

Történelmi lehetőség kapujában: ebben az országban valóságos megváltóként várják Donald Trumpot

Mohammed bin Salman koronaherceg nagy esélyt lát a régió átalakítására.

Szaúd-Arábia vezetője, Mohammed bin Salman koronaherceg arra ösztönzi Trump elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, azzal érvelve, hogy az amerikai–izraeli katonai hadjárat „történelmi lehetőséget” kínál a Közel-Kelet átalakítására – közölték washingtoni források a New York Times riportereivel. 

Mohammed herceg a múlt héten folytatott beszélgetéssorozat során arra ösztönözte Trumpot, hogy buktassa meg az iráni rezsimet. 

A herceg azzal érvelt, hogy Irán hosszú távú fenyegetést jelent a Perzsa-öbölre, amelyet csak a kormány megdöntésével lehet megszüntetni.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szintén hosszú távú fenyegetésnek tekinti Iránt, de elemzők szerint az izraeli tisztviselők valószínűleg győzelemként tekintenének egy olyan bukott iráni államra, amely túl gyenge ahhoz, hogy Izraelt fenyegesse, míg Szaúd-Arábia egy bukott iráni államot súlyos és közvetlen biztonsági fenyegetésnek tekint.

De mind a szaúdi, mind az amerikai kormány magas rangú tisztviselői attól tartanak, hogy ha a konfliktus elhúzódik, Irán egyre súlyosabb támadásokat indíthat a szaúdi olajlétesítmények ellen.

A háború következményei Szaúd-Arábia gazdaságára és nemzetbiztonságára nézve hatalmasak. Az amerikai–izraeli támadásra válaszul indított iráni drón- és rakétatámadások máris hatalmas zavarokat okoztak az olajpiacon.

A szaúdi tisztviselők elutasították azt az elképzelést, hogy Mohammed herceg a háború elhúzódására törekedne.

„Szaúd-Arábia Királysága mindig is támogatta a konfliktus békés megoldását, még annak kezdete előtt is” – közölte a szaúdi kormány egy nyilatkozatban, megjegyezve, hogy a tisztviselők „szoros kapcsolatban állnak a Trump-kormányzattal, és elkötelezettségünk változatlan marad”.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. március 25. 15:50
Orban is megvaltokent varja Trumpot, de mar vege "A Medián legfrissebb közvélemény-kutatása szerint tovább nőtt a Tisza Párt előnye. Március második felében a teljes népesség körében 16, a pártot választani tudók körében 20, a választani tudó biztos szavazók között pedig már 23 százalékponttal vezet a Tisza a Fidesz–KDNP előtt"
angie1
2026. március 25. 15:48
Végül is mindig más farkával jobb verni a csalánt. Így tett Amerika is mikor összeengedte az ukkránokat az oroszokkal. Most Amerikát dobják Irán ellen a szaudiak, közben meg isszák a kávéjukat és várják a fejleményeket. Egy a baj, hogy már rohadtul unom, hogy mindez az én bőrömre és pénztárcámra megy!
goldie-2
2026. március 25. 15:48
Majd megbánják.
counter-revolution
2026. március 25. 15:20
Így képezték ki az "iráni forradalmárokat" a tetűhintás patkányok: facebook.com/reel/26737922495799690
