Történelmi lehetőség kapujában: ebben az országban valóságos megváltóként várják Donald Trumpot

Szaúd-Arábia vezetője, Mohammed bin Salman koronaherceg arra ösztönzi Trump elnököt, hogy folytassa az Irán elleni háborút, azzal érvelve, hogy az amerikai–izraeli katonai hadjárat „történelmi lehetőséget” kínál a Közel-Kelet átalakítására – közölték washingtoni források a New York Times riportereivel.

Mohammed herceg a múlt héten folytatott beszélgetéssorozat során arra ösztönözte Trumpot, hogy buktassa meg az iráni rezsimet.

A herceg azzal érvelt, hogy Irán hosszú távú fenyegetést jelent a Perzsa-öbölre, amelyet csak a kormány megdöntésével lehet megszüntetni.