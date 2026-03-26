Románia égető kérdésben hozott döntést: ez rengeteg magyart érint

Jóváhagyta a román kormány a Szatmárnémeti-Nagybánya gyorsforgalmi út új műszaki és gazdasági mutatóit.
A román kormány csütörtöki ülésén elfogadta a Szatmárnémeti és Nagybánya között épülő gyorsforgalmi út új műszaki és gazdasági mutatóit – számolt be a kormánykoalíciót tagjaként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).
A beruházás révén gyorsabb lesz az összeköttetés, biztonságosabb a közlekedés a két nyugat-romániai megye – Szatmár és Máramaros – között. Az új gyorsforgalmi út gazdasági lehetőségeket is biztosít a térség számára – írták.
A partiumi és máramarosi megyeszékhelyet összekötő gyorsforgalmi út 59,17 kilométer hosszú lesz. A kétszer kétsávos útszakaszon hét közúti csomópont, 35 felüljáró és 18 híd is épül. A majdani kivitelezőnek három és fél év alatt kell elkészülnie vele.
A beruházás teljes értéke 4,98 milliárd lej (közel 379 milliárd forint), amit vissza nem térítendő európai uniós forrásokból, valamint a lehetőségek függvényében az állami költségvetésből finanszíroznak.
A Szatmárnémeti–Nagybánya gyorsforgalmi út műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásával meg lehet hirdetni a közbeszerzési eljárásokat az új közúti összeköttetés megtervezésére és kivitelezésére.
A román kormány honlapján emlékeztet, hogy az új műszaki és gazdasági mutatók elfogadására azért volt szükség, mert korábban a beruházás a Pete–Szatmárnémeti–Nagybánya szakaszra vonatkozott. A fő változtatás az útvonal hosszát érinti, mivel a Szatmárnémeti és Pete közötti szakasz a térségre érvényes szigorú környezetvédelmi előírások miatt nem valósulhat meg.
Szatmár megye székhelye és a román–magyar határ közötti közúti összeköttetést a jövőben a Szatmárnémeti–Óvári (Oar) gyorsforgalmi út hivatott biztosítani. Ezt az egyik legnagyobb román építőipari cég, az Erbasu Constructii építi meg, a kivitelezési szerződést tavaly októberben írták alá. A gyorsforgalmi út Szatmárnémeti körgyűrűjéről indul és Óvárinál (Oar) éri el a román–magyar határt. Magyar oldalon Csengeren csatlakozik rá az M3-as autópályából leágazó M49-es autóútra, rákapcsolva ezáltal Szatmárnémetit az európai autópálya-hálózatra.
(MTI)
A nyitókép illusztráció (Pexels)