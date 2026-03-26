Románia égető kérdésben hozott döntést: ez rengeteg magyart érint

A román kormány csütörtöki ülésén elfogadta a Szatmárnémeti és Nagybánya között épülő gyorsforgalmi út új műszaki és gazdasági mutatóit – számolt be a kormánykoalíciót tagjaként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A beruházás révén gyorsabb lesz az összeköttetés, biztonságosabb a közlekedés a két nyugat-romániai megye – Szatmár és Máramaros – között. Az új gyorsforgalmi út gazdasági lehetőségeket is biztosít a térség számára – írták.