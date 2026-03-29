Minden lapját felfedte az ukrán külügyminiszter: a Tisza győzelmében bízik, mert ők zöld utat adnának a 20. szankciós csomagnak, a 90 milliárdos hadikölcsönnek, sőt Ukrajna uniós tagságának is

Ezt nem tűri tovább Magyarország: „Az ukránok soha az életben nem fognak csatlakozni az Európai Unióhoz”
„Jól figyelj, Szibiha tótágast is állhatsz, itt Magyarországon a Tisza Párt nem nyer választást” – mondta Szijjártó Péter.
Most már tényleg nem maradt kérdés, miután Andrij Szibiha a saját szájával is elismerte.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Ukrinformnak adott interjúban ismét nem állta meg, hogy ne szóljon be Magyarországnak, de ami még fontosabb, hogy letette a garast a Tisza Párt mellett. Amikor arról kérdezték, hogy egyetért-e Zelenszkij elnökkel abban, hogy az USA-hoz hasonlóan „Európa sem helyez elegendő nyomást Oroszországra”, azonnal Magyarországot kezdte szidni.
Szerinte Magyarország a 20. szankciós csomag blokkolásával „visszaél EU- és NATO-tagságával, és gyakorlatilag csapdába ejtette az Európai Uniót és az egész szankciós politikát”. Szibiha elfogadhatatlannak nevezte a magyar álláspontot, és kifejtette: szerinte az európai szövetségesek hamarosan „egy újfajta megközelítést fognak alkalmazni a nyíltan az egység ellen ható politikai megnyilvánulásokra”.
Beszélt az április 12-i magyarországi választásokról is, és utalt rá, hogy bíznak benne, hogy a Tisza nyer, és ezt követően a szankciós csomag feloldásra kerül.
„Különösen a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel felszabadítása fontos”
– közölte. Hozzátette, az európai partnerekkel egyeztettek az ország uniós csatlakozásához vezető útról is, és megállapodtak abban, hogy szükséges rögzíteni a csatlakozás időkeretét.
Andrij Szibihától nem áll távol, hogy beszédeiben vagy megszólalásaiban Magyarországot támadja, és a magyar kormány ellen uszítson. Nemrég például azt az álhírt kezdte terjeszteni, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával.
