03. 29.
vasárnap
andrij szibiha külügyminiszter magyarország szankciós csomag oroszország

Minden lapját felfedte az ukrán külügyminiszter: a Tisza győzelmében bízik, mert ők zöld utat adnának a 20. szankciós csomagnak, a 90 milliárdos hadikölcsönnek, sőt Ukrajna uniós tagságának is

2026. március 29. 12:17

Most már tényleg nem maradt kérdés, miután Andrij Szibiha a saját szájával is elismerte.

null

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Ukrinformnak adott interjúban ismét nem állta meg, hogy ne szóljon be Magyarországnak, de ami még fontosabb, hogy letette a garast a Tisza Párt mellett. Amikor arról kérdezték, hogy egyetért-e Zelenszkij elnökkel abban, hogy az USA-hoz hasonlóan „Európa sem helyez elegendő nyomást Oroszországra”, azonnal Magyarországot kezdte szidni.

Szerinte Magyarország a 20. szankciós csomag blokkolásával „visszaél EU- és NATO-tagságával, és gyakorlatilag csapdába ejtette az Európai Uniót és az egész szankciós politikát”. Szibiha elfogadhatatlannak nevezte a magyar álláspontot, és kifejtette: szerinte az európai szövetségesek hamarosan „egy újfajta megközelítést fognak alkalmazni a nyíltan az egység ellen ható politikai megnyilvánulásokra”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Beszélt az április 12-i magyarországi választásokról is, és utalt rá, hogy bíznak benne, hogy a Tisza nyer, és ezt követően a szankciós csomag feloldásra kerül.

„Különösen a 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt hitel felszabadítása fontos”

 – közölte. Hozzátette, az európai partnerekkel egyeztettek az ország uniós csatlakozásához vezető útról is, és megállapodtak abban, hogy szükséges rögzíteni a csatlakozás időkeretét.

Andrij Szibihától nem áll távol, hogy beszédeiben vagy megszólalásaiban Magyarországot támadja, és a magyar kormány ellen uszítson. Nemrég például azt az álhírt kezdte terjeszteni, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán külügyminiszter legutóbbi felszólalásából is kiderült: Ukrajna bármire képes lenne azért, hogy a Tisza nyerje az áprilisi választásokat.

Nyitókép: MTI/EPA/MTVA

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
akitiosz
2026. március 29. 14:39
Az eddigi 19 szankciós csomagot a vétótlan Fidesz szavazta meg. Nem mostanában fog a Tisza több szankciós csomagot megszavazni, mint a Fidesz, már ha egyáltalán. Szóval a kiszólt a lyuk a gödörből tipikus esete, amit a NERendszer művel.
catalina11
2026. március 29. 14:36
Nemtulokos 2026. március 29. 13:53 Általában nem merik szó szerint idézni az érintetteket a Mandineren, le kell fordítani hergelő üzemmódra." akkor idézze helyesen!
catalina11
2026. március 29. 14:30
Az ukrán külügyminiszter legutóbbi felszólalásából is kiderült: Ukrajna bármire képes lenne azért, hogy a Tisza nyerje az áprilisi választásokat." Ukrán Péter is képes bármire!
johngo
2026. március 29. 14:30
Legalább 100 év kell ahhoz, hogy Ukrajnából megint élhető ország legyen. Visszabombázták a középkorba. Számomra felfoghatatlan, hogy mit akar az EU Ukrajnával. Egy romhalmaz akar belépni az EU-ba és még finanszírozzák is ezt a romhalmazt. Nem értem a radikális liberális - vagy globalista - gondolkodást.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!