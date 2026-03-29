Minden lapját felfedte az ukrán külügyminiszter: a Tisza győzelmében bízik, mert ők zöld utat adnának a 20. szankciós csomagnak, a 90 milliárdos hadikölcsönnek, sőt Ukrajna uniós tagságának is

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az Ukrinformnak adott interjúban ismét nem állta meg, hogy ne szóljon be Magyarországnak, de ami még fontosabb, hogy letette a garast a Tisza Párt mellett. Amikor arról kérdezték, hogy egyetért-e Zelenszkij elnökkel abban, hogy az USA-hoz hasonlóan „Európa sem helyez elegendő nyomást Oroszországra”, azonnal Magyarországot kezdte szidni.

Szerinte Magyarország a 20. szankciós csomag blokkolásával „visszaél EU- és NATO-tagságával, és gyakorlatilag csapdába ejtette az Európai Uniót és az egész szankciós politikát”. Szibiha elfogadhatatlannak nevezte a magyar álláspontot, és kifejtette: szerinte az európai szövetségesek hamarosan „egy újfajta megközelítést fognak alkalmazni a nyíltan az egység ellen ható politikai megnyilvánulásokra”.