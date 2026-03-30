Megszólalt a lengyel vezető: olyat mondott Orbán Viktorról, ami garantáltan kiveri a biztosítékot Brüsszelben

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Nagyon bízik a Fidesz győzelmében.
Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyar országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter hétfőn egy rádióinterjúban.
A Radio Zet lengyel kereskedelmi csatorna műsorvezetője azt kérdezte a politikustól, hogy Lengyelország érdekében állna-e Orbán Viktor választási győzelme?
Ez Lengyelország érdeke”
– válaszolta Blaszczak.
Hozzátette: Lengyelország érdeke ugyanis az, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk (lengyel kormányfő) miatt nem funkcionál”.
A műsorvezető azon felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Blaszczak kijelentette:
Orbán miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere”.
A magyar-orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. Egyúttal leszögezte: Lengyelország számára „mindig a német-orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala