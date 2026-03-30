Ft
Ft
11°C
3°C
Ft
Ft
11°C
3°C
03. 30.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 30.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Lengyelország Mariusz Blaszczak Orbán Viktor

Megszólalt a lengyel vezető: olyat mondott Orbán Viktorról, ami garantáltan kiveri a biztosítékot Brüsszelben

2026. március 30. 10:58

Nagyon bízik a Fidesz győzelmében.

2026. március 30. 10:58
Lengyelország érdeke a jó közép-európai együttműködés, ezért fontos Varsó számára, hogy Orbán Viktor győzzön a magyar országgyűlési választásokon – jelentette ki Mariusz Blaszczak, a fő lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter hétfőn egy rádióinterjúban.

A Radio Zet lengyel kereskedelmi csatorna műsorvezetője azt kérdezte a politikustól, hogy Lengyelország érdekében állna-e Orbán Viktor választási győzelme?

Ez Lengyelország érdeke”

– válaszolta Blaszczak.

Hozzátette: Lengyelország érdeke ugyanis az, hogy „jó kapcsolatokat ápoljon a közép-európai országokkal, hogy működjön a visegrádi csoport, amely ma Donald Tusk (lengyel kormányfő) miatt nem funkcionál”.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt lengyel kormányfő a Mandinernek adott, vasárnap közzétett interjúban Donald Tuskhoz hasonlította Magyar Pétert, Blaszczak kijelentette:

Orbán miniszterelnök ellenfele valóban amolyan Tusk-féle személyiség, vagyis Brüsszel, közvetve pedig Berlin embere”.

A magyar-orosz kapcsolatokra vonatkozó kérdésre válaszolva Blaszczak elismerte: az Oroszország iránti politika értékelésében különbözik a PiS és a magyar kormány álláspontja. Egyúttal leszögezte: Lengyelország számára „mindig a német-orosz összjáték volt a legveszélyesebb”.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2026. március 30. 11:28 Szerkesztve
Mariusz Blaszczaknak üzenem: Megnyugodhatsz pajtás, ismét Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke. A tiszás kutyákat (elnézést a kutyáktól) pedig Kijevig fogjuk kergetni...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. március 30. 11:18
Orbán az igazán "Európa párti", Ursula, Weber, Merz viszont Európa sírásói!
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2026. március 30. 11:12
Az ilyen hülye újságírókat vehetné már ki innen valaki, de páros lábbal, légyszi !!! Elég ( ha egy van) az Origo-ból
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. március 30. 11:10
És Európa érdeke is!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!