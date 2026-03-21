03. 21.
szombat
03. 21.
szombat
ukrán hadsereg zelenszkij Kárpátalja

Már 18 éves katonákat is szívesen látnának a fronton Zelenszkijék – mindent megígérnek nekik

2026. március 21. 19:32

Viszonylag sok pénzzel és különféle kedvezményekkel hitegetik Zelenszkijék azokat a fiatalokat, akik bár még nem sorkötelesek, önként csatlakoznak az ukrán fegyveres erőkhöz.

2026. március 21. 19:32
null

Az ukrán hadsereg elképesztő emberhiánnyal küzd: mára mindennapossá váltak a kényszersorozások, az utcáról hurcolják el a sorköteles férfiakat. Az eljárások során rengeteg a túlkapás és halálesetek is előfordulnak – nem meglepő hát, hogy a besorozási korhatár (25 év) alattiak nem szívesen jelentkeznek önként szolgálatra még úgy sem, hogy kimagasló zsoldot ígérnek nekik. 

Ukrajnában jelenleg a 25 és 60 év közötti férfiakat kötelezően besorozzák katonai szolgálatra.

A toborzószöveg már-már cinikusan idealista

Olyan „ambiciózus”, 18 és 24 év közötti fiatalokat keresnek az ukránok, akik hajlandóak szerződést aláírni a fronszolgálatra. Az ukrán állam jelentősnek mondható javadalmazást ígér a jelentkezőknek – mindennel együtt, több részletben mintegy egymillió hrivnyát, ami úgy hétmillió forintnak felel meg –, ám ennek ellenére nem tülekednek a fiatalok, hogy önként a húsdarálóba menjenek.

A 18. évüket betöltötteknek szóló „lehetőség” tavaly február óta él, ám – bizonyára az érdeklődés hiánya miatt – újra és újra hirdetik, ezúttal Kárpátalján is. A toborzó szöveg nem túl meggyőző, 

azzal biztatják a fiatalokat, hogy a „csapatban” értékelnék őket.

Az úgynevezett „18-24-es szerződés” előnyei között szerepel az „akár” 120 ezer hrivnyás – vagyis havi „akár” kb. 900 ezer forintos – juttatás, egészségügyi ellátás, ingyenes utazás és lakhatási költségek megtérítése is. 

Ezt is ajánljuk a témában

A toborzók azt is ígérik, hogy aki önként csatlakozik az ukrán fegyveres erőkhöz, az 

a szerződés lejártát követően 12 hónapig mentesül a mozgósítás alól.

„Ne feledd: te magad döntesz, ki akarsz lenni” – biztatják a fiatalokat, akik a program elindításának elmúlt egy éve alatt nem tülekednek a toborzóirodákban. Az első így toborzott csapat tavaly márciusban tette le az esküt, áprilisban pedig hivatalosan is megerősítették, hogy elesett a fronton az első 18 éves katona.

Nyitó: Kárpátaljai TCK

