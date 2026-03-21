Már 18 éves katonákat is szívesen látnának a fronton Zelenszkijék – mindent megígérnek nekik

Az ukrán hadsereg elképesztő emberhiánnyal küzd: mára mindennapossá váltak a kényszersorozások, az utcáról hurcolják el a sorköteles férfiakat. Az eljárások során rengeteg a túlkapás és halálesetek is előfordulnak – nem meglepő hát, hogy a besorozási korhatár (25 év) alattiak nem szívesen jelentkeznek önként szolgálatra még úgy sem, hogy kimagasló zsoldot ígérnek nekik.

Ukrajnában jelenleg a 25 és 60 év közötti férfiakat kötelezően besorozzák katonai szolgálatra.

A toborzószöveg már-már cinikusan idealista

Olyan „ambiciózus”, 18 és 24 év közötti fiatalokat keresnek az ukránok, akik hajlandóak szerződést aláírni a fronszolgálatra. Az ukrán állam jelentősnek mondható javadalmazást ígér a jelentkezőknek – mindennel együtt, több részletben mintegy egymillió hrivnyát, ami úgy hétmillió forintnak felel meg –, ám ennek ellenére nem tülekednek a fiatalok, hogy önként a húsdarálóba menjenek.