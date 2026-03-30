Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország

Ledózerolták az ukrán településeket az orosz csapatok: még tőlük is durva, mekkora pusztítást okoztak

2026. március 30. 13:58

Összesen több mint 1300 ukrán katona halt meg vagy sérült meg súlyosan az érintett frontvonalakon.

2026. március 30. 13:58
Elfoglalta a Harkiv megyei Novooszinove és a Zaporizzsja megyei Luhivszke települést az orosz hadsereg – közölte hétfőn az orosz védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni,

és mintegy 1360 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel repülőtereken állomásozó repülőgépeket, valamint az ukrán energetikai infrastruktúrának a fegyveres erőket kiszolgáló több objektumát, pilóta nélküli repülőgépek indításának helyszíneit, lőszer- és anyagraktárakat, egy harckocsit és 16 egyéb páncélozott harcjárművet, öt irányított légibombát, három nagy hatótávolságú Neptun irányított rakétát, továbbá 312 repülőgép típusú drónt.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újágíróknak kijelentette, hogy

az általános mozgósítás kérdése nem szerepel napirenden Oroszországban.

Peszkov ezzel Alexander Stubb finn elnök korábbi, ezzel ellentétes állítására reagált.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A rosztovi régióban lévő Taganrogban egy civil életét vesztette, nyolc pedig megsebesült, 12 többemeletes és 27 családi lakóházban károk keletkeztek.

A Herszon megyei Kahovkában egy nő meghalt, a zaporizzsjai régióban négy, a brjanszkiban pedig két civil megsebesült. A balti Uszty-Luga kikötőben hétfőre lokalizálták a vasárnapra virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet. Pilóta nélküli repülőszerkezetek támadtak egy üzemet a szamarai régióban lévő Togliattiban.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) közölte, hogy a luhanszki régióbeli Lesznaja Dacsa települése mellett újrakezdődött az ukrán fegyveresek által megölt civilek holttestének exhumálása. Az első napon 12 holttestet emeltek ki, amelyek azonosítását az orvosszakértői és kriminalisztikai vizsgálatokkal együtt megkezdték. Az SZK szerint a tömegsírban még körülbelül háromszáz holttest lehet.

(MTI)

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2026. március 30. 15:24
Előre, oroszok! Kijevig meg se álljatok! Ezt a hisztikéző pöcszongoristát püföljétek bele a betonba. Ültessetek épelméjű kormányt Ukrajna élére. A jelenlegi poénból sem az.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
•••
2026. március 30. 15:04 Szerkesztve
"...a tömegsírban még körülbelül háromszáz holttest lehet" A terror-ukro fajnak nem szabad túlélnie. A nácik terrorcselekményeinek száma már ezres nagyságrendű. Itt van még egy: Környezeti katasztrófa is lehet: vegyipari létesítményt céloz az ukrán hadsereg (Magyar Nemzet 2026. 03. 30.)
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 30. 14:59
Zselenszkij véres diktatúrájához képest Putyin rendszere, kiscserkészek dzsemborija.
Válasz erre
5
0
Dixtroy
2026. március 30. 14:43
"a luhanszki régióbeli Lesznaja Dacsa települése mellett újrakezdődött az ukrán fegyveresek által megölt civilek holttestének exhumálása. Az első napon 12 holttestet emeltek ki, amelyek azonosítását az orvosszakértői és kriminalisztikai vizsgálatokkal együtt megkezdték. Az SZK szerint a tömegsírban még körülbelül háromszáz holttest lehet." Kíváncsian várom az "agresszor oroszok" elképzeléssel minden tlefedni akaró libernyákok mit mondanak a 300 lemészárolt, majd tömegsírba temetett civilről. Kitalálom, valójában oroszok voltak? Vagy mi lesz a felmentő duma? Bucsa? Azt is az ukránok csinálták.. szóval balcsimbókok meddig védik még a náci ukrán latorállamot?
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!