Ledózerolták az ukrán településeket az orosz csapatok: még tőlük is durva, mekkora pusztítást okoztak

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újágíróknak kijelentette, hogy

az általános mozgósítás kérdése nem szerepel napirenden Oroszországban.

Peszkov ezzel Alexander Stubb finn elnök korábbi, ezzel ellentétes állítására reagált.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és oroszországi régiók településeiről is jelentettek hétfőn ukrán tüzérségi és dróntámadást. A rosztovi régióban lévő Taganrogban egy civil életét vesztette, nyolc pedig megsebesült, 12 többemeletes és 27 családi lakóházban károk keletkeztek.

A Herszon megyei Kahovkában egy nő meghalt, a zaporizzsjai régióban négy, a brjanszkiban pedig két civil megsebesült. A balti Uszty-Luga kikötőben hétfőre lokalizálták a vasárnapra virradóra végrehajtott ukrán dróntámadás okozta tüzet. Pilóta nélküli repülőszerkezetek támadtak egy üzemet a szamarai régióban lévő Togliattiban.