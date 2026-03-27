Itt állunk egy új korszak kapujában: elhagyja Hollywoodot az Oscar-díjátadó

Az Oscar-díjátadó elköltözik Hollywoodból, és a streaming közvetítésben is jelentős változtatást fognak eszközölni.
2029-től új helyszínre költözik az Oscar-gála – írta meg a CNN. A jelenlegi Dolby Theatre helyett a Peacock Theater ad majd otthont az eseménynek, amely az L.A. Live szórakoztató negyedben található. A döntést az Academy of Motion Picture Arts and Sciences jelentette be.
A költözés előtt az új helyszín jelentős felújításon esik majd át, noha a Peacock Theater már most sem ismeretlen a nagyközönség számára, ugyanis 2008 óta itt rendezik a Primetime Emmy-díjátadót. Az Oscar-gála vörös szőnyeges bevonulása az L.A. Live nyüzsgő terén kap majd helyet, amely éttermekkel és szórakozóhelyekkel van körülvéve.
Nemcsak a helyszín, de az eseményt közvetítő platform is megváltozik:
2029-től a hagyományos televíziós sugárzás mellett a YouTube lesz a díjátadó fő streamingfelülete.
A 2029-es lesz egyébként a 101. Oscar-gála.
A Dolby Theatre 2002 óta ad otthont az Oscaroknak, és kifejezetten a díjátadó számára tervezték, a klasszikus hollywoodi aranykor hangulatát idéző elemekkel. Ugyanakkor az épület egy bevásárlóközpont része, ami sokak szerint furcsa kontrasztot teremt a gála eleganciájával: a sztároknak például üzletek és szórakozóhelyek mellett kell elhaladniuk az eseményre tartva.
Nyitókép: VALERIE MACON / AFP