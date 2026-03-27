03. 27.
péntek
oscar oscar gála dolby theatre peacock theater díjátadó

Itt állunk egy új korszak kapujában: elhagyja Hollywoodot az Oscar-díjátadó

2026. március 27. 08:01

Az Oscar-díjátadó elköltözik Hollywoodból, és a streaming közvetítésben is jelentős változtatást fognak eszközölni.

2026. március 27. 08:01
2029-től új helyszínre költözik az Oscar-gála – írta meg a CNN. A jelenlegi Dolby Theatre helyett a Peacock Theater ad majd otthont az eseménynek, amely az L.A. Live szórakoztató negyedben található. A döntést az Academy of Motion Picture Arts and Sciences jelentette be.

A költözés előtt az új helyszín jelentős felújításon esik majd át, noha a Peacock Theater már most sem ismeretlen a nagyközönség számára, ugyanis 2008 óta itt rendezik a Primetime Emmy-díjátadót. Az Oscar-gála vörös szőnyeges bevonulása az L.A. Live nyüzsgő terén kap majd helyet, amely éttermekkel és szórakozóhelyekkel van körülvéve.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Nemcsak a helyszín, de az eseményt közvetítő platform is megváltozik: 

2029-től a hagyományos televíziós sugárzás mellett a YouTube lesz a díjátadó fő streamingfelülete.

A változás egybeesik azzal is, hogy az Oscar-gála 2029-től új platformra költözik: a hagyományos televíziós sugárzás mellett a YouTube lesz a fő streamingfelülete. A 2029-es lesz egyébként a 101. Oscar-gála.

A Dolby Theatre 2002 óta ad otthont az Oscaroknak, és kifejezetten a díjátadó számára tervezték, a klasszikus hollywoodi aranykor hangulatát idéző elemekkel. Ugyanakkor az épület egy bevásárlóközpont része, ami sokak szerint furcsa kontrasztot teremt a gála eleganciájával: a sztároknak például üzletek és szórakozóhelyek mellett kell elhaladniuk az eseményre tartva.

Nyitókép: VALERIE MACON / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. március 27. 08:32
Los Angeles LMBTQ Negyede fog otthont adni a voke által meghoditott filmes irányzatot eltéritő happenignek
Upuaut
2026. március 27. 08:20
Leszarom.
