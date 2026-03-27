Itt állunk egy új korszak kapujában: elhagyja Hollywoodot az Oscar-díjátadó

2029-től új helyszínre költözik az Oscar-gála – írta meg a CNN. A jelenlegi Dolby Theatre helyett a Peacock Theater ad majd otthont az eseménynek, amely az L.A. Live szórakoztató negyedben található. A döntést az Academy of Motion Picture Arts and Sciences jelentette be.

A költözés előtt az új helyszín jelentős felújításon esik majd át, noha a Peacock Theater már most sem ismeretlen a nagyközönség számára, ugyanis 2008 óta itt rendezik a Primetime Emmy-díjátadót. Az Oscar-gála vörös szőnyeges bevonulása az L.A. Live nyüzsgő terén kap majd helyet, amely éttermekkel és szórakozóhelyekkel van körülvéve.