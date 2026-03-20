Hívás érkezett Washingtonból: Netanjahu kész „visszafogni” az iráni akciókat

Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu csütörtök este sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a jövőbeli támadásokat az iráni gázmezők ellen, miután ezt Donald Trump elnök kérte tőle – írja a BBC. Netanjahu ugyanakkor elutasította azokat a vádakat, miszerint ő vonta volna bele Trumpot az iráni konfliktusba.

Az elmúlt órákban Jeruzsálemben és Teheránban is robbanásokat hallottak, miután Irán külügyminisztere korábban figyelmeztetett, hogy Teherán „nem fogja visszafogni magát”, ha további támadások érnék az infrastruktúráját.