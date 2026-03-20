Hívás érkezett Washingtonból: Netanjahu kész „visszafogni” az iráni akciókat

Történelmi sokk: globális energiaválság veszélye fenyeget, új korszak körvonalazódik
Világszerte paradigmaváltás zajlik.
Az izraeli miniszterelnök tagadja, hogy ő vonta volna bele az USA-t az iráni konfliktusba.
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu csütörtök este sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a jövőbeli támadásokat az iráni gázmezők ellen, miután ezt Donald Trump elnök kérte tőle – írja a BBC. Netanjahu ugyanakkor elutasította azokat a vádakat, miszerint ő vonta volna bele Trumpot az iráni konfliktusba.
Az elmúlt órákban Jeruzsálemben és Teheránban is robbanásokat hallottak, miután Irán külügyminisztere korábban figyelmeztetett, hogy Teherán „nem fogja visszafogni magát”, ha további támadások érnék az infrastruktúráját.
Az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Szaúd-Arábia és Bahrein is rakéta- és dróntámadásokról számolt be az elmúlt néhány órában, amelyeket az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein Irán agressziójának tulajdonít.
Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency friss információkat tett közzé az iráni halálos áldozatok számáról, amely állításuk szerint elérte a 3186 embert a háború február 28-i kezdete óta.
A gáztőzsde is reagált: az Egyesült Királyságban és Európában drasztikusan emelkedett az energia ára a katari Ras Laffan energiakomplexum elleni támadást követően, amelyet Katar miniszterelnöke „az irániak részéről nagyon veszélyes eszkalációnak” nevezett.
Fotó: Ronen Zvulun / POOL / AFP