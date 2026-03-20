fehér ház benjamin netanjahu támadás izraeli iráni trump

Hívás érkezett Washingtonból: Netanjahu kész „visszafogni” az iráni akciókat

2026. március 20. 08:47

Az izraeli miniszterelnök tagadja, hogy ő vonta volna bele az USA-t az iráni konfliktusba.

2026. március 20. 08:47
Az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu csütörtök este sajtótájékoztatót tartott, ahol bejelentette, hogy ideiglenesen felfüggeszti a jövőbeli támadásokat az iráni gázmezők ellen, miután ezt Donald Trump elnök kérte tőle – írja a BBC. Netanjahu ugyanakkor elutasította azokat a vádakat, miszerint ő vonta volna bele Trumpot az iráni konfliktusba. 

Az elmúlt órákban Jeruzsálemben és Teheránban is robbanásokat hallottak, miután Irán külügyminisztere korábban figyelmeztetett, hogy Teherán „nem fogja visszafogni magát”, ha további támadások érnék az infrastruktúráját. 

Az Egyesült Arab Emírségek, Kuvait, Szaúd-Arábia és Bahrein is rakéta- és dróntámadásokról számolt be az elmúlt néhány órában, amelyeket az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein Irán agressziójának tulajdonít.

Az amerikai székhelyű Human Rights Activists News Agency friss információkat tett közzé az iráni halálos áldozatok számáról, amely állításuk szerint elérte a 3186 embert a háború február 28-i kezdete óta.

A gáztőzsde is reagált: az Egyesült Királyságban és Európában drasztikusan emelkedett az energia ára a katari Ras Laffan energiakomplexum elleni támadást követően, amelyet Katar miniszterelnöke „az irániak részéről nagyon veszélyes eszkalációnak” nevezett.

Fotó: Ronen Zvulun / POOL / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hobby024
•••
2026. március 20. 10:02 Szerkesztve
Hiszek a háborús bűnös Netanjahunak. Övé a világ legjobb titkosszolgálata. Tisztában volt Irán képességeivel. Orosz és kínai támogatottságával. Tisztában volt Irán katonai erejével, rakéta és drón arzenáljával. Mellesleg a 12 napos háborúban kapott ízelítőt az iráni képességekből. Tel-Aviv Hajfa romokban, az izraeli túrizmus évekre hazavágva. Nem kellett ez a kancsófülűnek. Itt az egyedüli hunyó a béke embere.
gyzoltan-2
2026. március 20. 09:50
"Az izraeli miniszterelnök tagadja, hogy ő vonta volna bele az USA-t az iráni konfliktusba." Közismert a világ előtt az USA kiszolgáltatott, függelmi helyzete a zsidóságtól..! Ezen nincs mit szépíteni! Az 1900-as évek elejétől ez nyilvánvaló, vitathatatlan, letagadhatatlan! -viszont lehet lehazudni, lehet ködösíteni! Az emberiségnek nem sok esélye van szabadulni a zsidó nyomás, a zsidó elnyomás alól, amit akár irányításnak is nevezhetünk... -no és, van a világ irányítására más jelentkező..?
Hobby024
•••
2026. március 20. 09:39 Szerkesztve
Ez duma! Trump akar kimenekülni a ráégett és gyalázatos iráni népírtásból, aminek az indítéka, a végrehajtása is az USA terrorja volt. Az USA-nak kell a Hormuzi-szoros feletti korlátlan uralom. Az USA mega akrta gyengíteni Kínát az oda irányuló olaj elvágásával. Nem utolsósorban egy fél évszázada oda akar férkőzni az oroszok déli határához, hogy azok délről is támadhatóak legyenek.Óriási naivitás a Trump Putyin barátság. A politikában csak érdek és megbízhatóság van Trump pedig megbízhatóság terén a lókupec cigánnyal egyenlő.
Nasi12
•••
2026. március 20. 09:29 Szerkesztve
"Az izraeli miniszterelnök tagadja, hogy ő vonta volna bele az USA-t az iráni konfliktusba." Kb egy héttel a támadás előtt Bibi volt Trumpnál. De hiába erőlködött, nem tudta visszafogni :) Trump terrorelhárító hírfőnöke sem. De az legalább lemondott szégyenében.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!