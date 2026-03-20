Történelmi sokk: globális energiaválság veszélye fenyeget, új korszak körvonalazódik

Csütörtökön az olaj ára hordónként 113 dollár körül alakult, ami világszerte fokozza az inflációs nyomást. Az elemzés rámutat: az aktuális energiaválság már a harmadik jelentős megrázkódtatás ebben az évtizedben: a koronavírus-járvány idején a kereslet hirtelen visszaesése, majd gyors helyreállása okozott zavarokat, 2022-ben pedig az ukrajnai háború nyomán az Európai Unió úgy döntött, csökkenti függőségét az orosz olajtól és földgáztól.

Az EU stratégiai hibát követett el

Most még átfogóbbnak tűnő válasz kezd körvonalazódni. Az EU új pénzügyi garanciákat jelentett be az atomenergia támogatására, miközben több tagállam alternatív beszállítókat keres. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy az atomenergia háttérbe szorítása az elmúlt évtizedek egyik stratégiai hibája volt, ami közvetve kritikát jelent Németország döntésével szemben, amely saját atomerőműveinek leállítása mellett határozott.