03. 20.
péntek
Történelmi sokk: globális energiaválság veszélye fenyeget, új korszak körvonalazódik

2026. március 20. 08:14

Világszerte paradigmaváltás zajlik.

A világ legnagyobb földgázmezőjének iráni szakasza, a Dél-Parsz elleni nagyszabású izraeli csapás – amelyről Donald Trump amerikai elnök állítása szerint nem kapott előzetes tájékoztatást – valamint az erre adott válaszként végrehajtott támadás a katari Ras Laffan gázlétesítmény ellen ismét rámutatott arra, milyen sérülékeny az energiaellátási infrastruktúra világszerte. Az események hatására a földgáz ára 35 százalékkal emelkedett, ami már több mint kétszerese a konfliktus előtti szintnek – írja az Infostart

Mindezt megelőzően Irán lezárta a Hormuzi-szorost, válaszul az Izrael és az Egyesült Államok által február végén indított katonai műveletekre. Ez az útvonal kulcsfontosságú a globális energiaszállítás szempontjából, így a lezárás következtében a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-forgalmának körülbelül egyötöde akadozik vagy teljesen leállt, súlyos és példátlan ellátási zavarokat okozva.

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint ez a modern történelem legsúlyosabb energiapiaci sokkja.

Csütörtökön az olaj ára hordónként 113 dollár körül alakult, ami világszerte fokozza az inflációs nyomást. Az elemzés rámutat: az aktuális energiaválság már a harmadik jelentős megrázkódtatás ebben az évtizedben: a koronavírus-járvány idején a kereslet hirtelen visszaesése, majd gyors helyreállása okozott zavarokat, 2022-ben pedig az ukrajnai háború nyomán az Európai Unió úgy döntött, csökkenti függőségét az orosz olajtól és földgáztól.

Az EU stratégiai hibát követett el

Most még átfogóbbnak tűnő válasz kezd körvonalazódni. Az EU új pénzügyi garanciákat jelentett be az atomenergia támogatására, miközben több tagállam alternatív beszállítókat keres. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy az atomenergia háttérbe szorítása az elmúlt évtizedek egyik stratégiai hibája volt, ami közvetve kritikát jelent Németország döntésével szemben, amely saját atomerőműveinek leállítása mellett határozott.

Ázsiában különösen súlyos a helyzet, ugyanis a térség országai nagyrészt a Közel-Keletről szerzik be az energiahordozókat.

Ázsia újratervez

Szingapúrban és Malajziában több finomító visszafogta a működését, miközben Japánban és Tajvanon – amely a világ egyik vezető chipgyártó központja – az ipari ellátásban is fennakadások jelentkeznek.

Tajvan már mérlegeli utolsó atomerőművének újraindítását, Japánban pedig ismét napirendre került a 2011-es fukusimai baleset után leállított reaktorok visszakapcsolása. Eközben Kína helyzete viszonylag stabil: jelentős stratégiai tartalékokkal rendelkezik, és energiarendszerét gyors ütemben villamosítja. Az új autók több mint fele már elektromos, az áramtermelésnek pedig több mint 50 százaléka megújuló forrásból származik. Ugyanakkor Peking továbbra is jelentős mértékben támaszkodik az Iránból érkező olajimportra, ezért is törekszik az energiaszerkezet átalakításának felgyorsítására és új beszerzési csatornák kiépítésére.

Rövid távon a legnagyobb energiafogyasztó országok stratégiai tartalékaik felszabadításával próbálják tompítani a sokkhatást, miközben a lakosságot és az ipart takarékosságra ösztönzik. 

Az Egyesült Államok helyzete más

A világ egyik legnagyobb olaj- és gáztermelője, a Trump-kormányzat számára kiemelt fontosságú az energiaárak alacsonyan tartása, különösen a közelgő félidős választások miatt, ennek érdekében Washington enyhített az Oroszországgal szembeni szankciókon, lehetővé téve más országok számára az orosz olaj vásárlásának növelését.

Ez a lépés új geopolitikai dilemmákat vet fel, miközben Európa és Ázsia is kénytelen lehet újragondolni az orosz energiahordozókhoz fűződő viszonyát. Szakértők szerint a válság egyszerre gyorsíthatja fel a zöldenergia térnyerését és hozhatja vissza az atomenergia szerepének erősödését. Ugyanakkor új függőségek is kialakulhatnak, például Kínával szemben, amely mára kulcsszereplővé vált a tiszta energiához szükséges technológiák piacán.

Fotó: AFP

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Himiko
2026. március 20. 10:13
Az F35 lelövése, nem írták/írják meg Irán Kharg szigetét már csak a szomszédos országok területéről indított szárnyas bombákkal bombázták, nem mertek berepülni fölé. A konfliktus előtt cikkeztek az Oroszországból és Kínából érkező radar és légelhárító központokról, Oroszországból vadászgépek is érkeztek. De mi nem volt a hírekben, hogy nem lőttek szét belőlük egyet se, mert mind a föld alatt volt elrejtve. Elkezdtek volna a felszínre hozni belőlük? Kína már cikkezi egy ideje, hogy radarja látja az F35-öt .tiktok.com/@die.achse/video/7619050228498353441
Himiko
•••
2026. március 20. 10:11 Szerkesztve
izraeli mindennapok .tiktok.com/@c14news/video/7618966157378342164 - Irán megállította az Indiai kereskedelmi forgalmat a Hormuzi szoroson (kb 21 hajó, ebből 9 tartályhajó) amíg India által 3 lefoglalt iráni olajszállító tartályhajót el nem engedik. Ez volt a üzlet feltétele Amerika és India között. indiai parlament .tiktok.com/@verpacreer1/video/7616856613432986902 Kína augusztusig export tilalmat vezetett be a karbamid-ra (műtrágya alapanyag), mivel import megrendelései 50% teljesült csak. India mentességet kért, elutasították. 6 műtrágya előállító üzeme van Indiának, előjelzés szerint 4-5 is leállhat. Élelmiszer hozam csökkenése garantált. A környező országok is kapkodnak, hogy lesz e élelmiszer export tilalom Kínában (több országnak fő beszállítója Kína) - Kína szerepe az iráni konfliktusban, amiről írni se mernek, pedig a netre felrakják .tiktok.com/@user2945744887897/video/7615968896067194126 .tiktok.com/@halfdayleisure/video/7617272548228893975
Himiko
2026. március 20. 09:59
apróságok: A légelhárítás nyugati módra: .tiktok.com/@mark85_ia1/video/7618386829229837588 Az iráni tüntetések halottainak száma irán szerint 3117, a nyugat szerint több tízezer .tiktok.com/@lavita270/video/7615662725275880726 Netanjahu: Mire képes az AI, parodizálva a kávézós bejelentkezés .tiktok.com/@aiaiai.ai/video/7617761104587951382 .tiktok.com/@billy.nat.dwala2/video/7617849055984635166 viccet félre előre nyúlás közben eltűnik a gyűrű .tiktok.com/@noticiasaldia_/video/7617907653511073044 kávés pohárra fókuszálva .tiktok.com/@spugae/video/7617636437738917138 forrása a kávézónak? .tiktok.com/@angelius_the_one/photo/7618293304521657623 van egy folyosós beszélgetése melynél ránagyítottak a fülére, két halló járata volt. Törölték Egy kanadai blogger szerint Netanjahu egyik fia március 9.-ig napi kb 40 megjegyzést rakott ki az "X"-en. Magabiztosság, hogy ki az apám. Utána megtörhetett? Irán szerint likvidálva .tiktok.com/@saidgalaxy1/video/7616951041296321814
survivor
2026. március 20. 09:52
Előre a napelemes repülő felé ! Zöld harckocsikat a seregekbez !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!