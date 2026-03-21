Váratlan fordulat: Grönland segíti a baloldalt Dániában

A sokpárti, ámde két nagy blokkra – vörös blokk (baloldal, zöldek), valamint kék blokk (jobboldal és jobbos liberálisok) – tagolódó dán politikában most a kormányzó Frederiksen, illetve jobboldali kihívója, a konzervatív-­liberális Venstre párt elnöke, Troels Lund Poulsen zászlói alá tömörölnek a pártok és szavazóik. A közvélemény-kutatások szerint a pártversenyben magasan az élen állnak a visszaerősödött szocdemek Frederiksen vezetésével, ebben már valószínűleg nem is lesz változás. A két nagy blokk versenyében a kék az előző év végén már vezetett, majd jött a Trump-féle Grönland-vita, és a vörös újra visszaelőzte őket. Igaz, a legutóbbi mérések szerint a kékek ismét erősödni kezdtek.

A dán választókat és a pártjaikat tehát ezen a választáson főleg a geopolitika érdekli

– és a sertések. A kicsi Dánia hatalmas sertéstermelő ország – annak húsát is imádják a dánok –; a baloldal egy része pedig az állatállomány jobb életkörülményei mellett kardoskodik, s ez a vita most és már régóta megosztja a közéletet. Talán még jobban, mint a migráció: a kormányzó szocdemek sok európai jobboldalinál is szigorúbban kezelik ezt a kérdést, és nemzeti egyetértés van az érkező bevándorlók dán értékekre és identitásra való ránevelésének fontosságában.

A Grönland miatt geopolitikailag sértett nemzeti önérzet és az örök sertésjóléti kérdések mellett e gazdag országban a választási viták az amúgy is magas adók további emeléséről, a meglehetősen egyenlő társadalomban a további egyenlősítésről, a jóléti kiadások, a zöldpolitikai törekvések és az Oroszországgal kapcsolatos veszélyérzet miatti védelmi kiadások fokozásáról szólnak. A jól élő dánok tehát arról dönthetnek március 24-én, hogy a magas adóikból finanszírozott állam milyen célra költsön még többet rájuk. Valószínűleg továbbra is a szocdem Mette Frederiksen vezetésével.

A képen Mette Frederiksen kormányfő egy dán katonanővel Grönlandon

