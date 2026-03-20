Brüsszel Magyarország Ukrajna António Costa Ursula von der Leyen Friedrich Merz Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Bizottság Európai Unió

Felállították a csapdát Brüsszelben: még Orbán sem sejti, mit tervezhet Von der Leyen

2026. március 20. 17:35

Példátlan össztűz zúdul Magyarországra.

Az Európai Unió vezetői élesen bírálták Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitel kifizetését – írja a Handelsblatt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozták: a támogatást mindenképp biztosítani fogják Ukrajnának.

Friedrich Merz német kancellár „durva illojalitásnak” nevezte Orbán lépését, amely szerinte hosszú távú következményekkel járhat Magyarország számára. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint Orbán irracionálisan cselekszik, döntését belpolitikai érdekek vezérlik a közelgő magyar választások előtt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelte: országának létfontosságú ez a támogatás az orosz agresszióval szemben

hívta fel rá a figyelmet a lap.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Sacap
2026. március 20. 18:30
Nem is olyan soká nem Orbánnal kell ezeknek hadakozni,hanem az EU-s polgárokkal.
Ergit
2026. március 20. 18:21
Szerintem a Patriótáknak be kellene nyújtaniuk egy olyan javaslatot, hogy az EU vezetésének tagjai, Ursula, Kallas, Costa kapjanak fele fizetést, mivel csődbe viszik az EU-s országokat az intézkedéseikkel.
Ergit
•••
2026. március 20. 18:17 Szerkesztve
"Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint Orbán irracionálisan cselekszik, döntését belpolitikai érdekek vezérlik" - persze, hogy a belpolitikai érdekek vezérlik!!!! Ez a normális!!!!
Pametan
2026. március 20. 18:17
Azért ezekre a "csapdákra" kíváncsi leszek.... Nem ilyen a csapda ... Az EU-ba való beléptetés volt a csapda - sajnos.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!