Felállították a csapdát Brüsszelben: még Orbán sem sejti, mit tervezhet Von der Leyen

Megvan, ki árulta el Magyarországot: nyíltan hazánk ellen hergelte az összes uniós tagállamot
Minden határt átlépett az EU külügyi főképviselője.
Példátlan össztűz zúdul Magyarországra.
Az Európai Unió vezetői élesen bírálták Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért továbbra is blokkolja a 90 milliárd eurós ukrán hitel kifizetését – írja a Handelsblatt.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozták: a támogatást mindenképp biztosítani fogják Ukrajnának.
Friedrich Merz német kancellár „durva illojalitásnak” nevezte Orbán lépését, amely szerinte hosszú távú következményekkel járhat Magyarország számára. Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő szerint Orbán irracionálisan cselekszik, döntését belpolitikai érdekek vezérlik a közelgő magyar választások előtt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kiemelte: országának létfontosságú ez a támogatás az orosz agresszióval szemben
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.